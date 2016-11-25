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«Карлсен усыпил бдительность Карякина в не смертельной позиции»

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен и Сергей Карякин
Магнус Карлсен и Сергей КарякинИсточник: Reuters

Действующий чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев прокомментировал поражение россиянина в 10-й партии.

– Это была тактически очень важная партия, – считает Инаркиев. -- Дело в том, что в 8-й и 9-й партиях Магнус играл не совсем в своем стиле — в комбинационные шахматы. Восьмую норвежец просто проиграл, в девятой у Сергея были хорошие шансы на победу, но немного не хватило. В 10-й же партии Карлсен вернулся к своей излюбленной манере — игре на небольшое преимущество с малозаметными нюансами.

Партия развивалась нормально: по дебюту Карякин решил свои проблемы, получил равную позицию. Потом же ему надо было маневрировать. Выделю несколько ключевых моментов.

Первый ключевой момент. Это 15-16 ходы, на которые Сергей потратил 45 минут. С одной стороны, там сложилась ситуация, когда казалось бы возможны разные ходы. Но на самом деле, это критический момент, когда надо действовать очень точно, и Сергей это почувствовал. Но уж слишком долго думал и это отразилось впоследствии.

Второй ключевой момент. На 20-21 ходу Магнус сам ошибся и дал возможность Сергею форсировать ничью. Но у Карякина уже было давление по времени, и он этот момент пропустил. На 20-м ходу был самый простой вариант — короткий и прямой, просто надо было увидеть один ход. Карлсен видел эту ничью, но у него уже не было вариантов. На 21-м ходу варианты посложнее, и норвежец тоже их видел, что говорит о том, что Сергей вполне мог бы их найти.

После этого позиция у Сергея получилась достаточно неприятной. Ему пришлось перейти к пассивной обороне. Но это было не смертельно, и Сергей интересно защищался.

Третий ключевой момент. После контроля на 56-м ходу Карякин допустил прямой просчет, сходив ладьей на h7, и пропустив b5. Это не свойственно Сергею, поскольку это прямой вариант, не требующий особых расчетов: видно, что когда соперник ходит b5 ты уже не успеваешь.

– С чем связана эта ошибка?
– Сергей оказался в пассивном положении, не имел прямых активных возможностей. И Магнус в этот момент поступил очень сильно, по-игроцки. Он начал ходить ладьями туда-сюда и усыпил бдительность соперника. Сложность позиции в том, что ты не знаешь, когда тебе надо остановиться и считать, а когда просто сделать ответный ход. Сергей подумал, что Магнус делает ничего не значащие ходы: пытается просто пройти контроль, а дальше уже будет искать план выигрыша. Норвежец же схитрил: делал ничего не значащие ходы, а сам выжидал случая, чтобы произвести прорыв.

В принципе у белых идей в этой позиции не много: с5 или g4. И черным надо было за ними следить.

– Как объяснить ошибки Сергея в не самых сложных позициях?
– Это тревожный знак: плохо, что Сергей ошибся в простых расчетах. Возможно, стала накапливаться усталость. Причем, у обоих: Магнус же тоже в начале допустил тактическую ошибку. Еще один неприятный момент заключается в том, что Карлсену удалось одержать победу в своей манере. Это придаст ему уверенности, что тактика, которой он изначально придерживался, правильная, и он будет ее придерживаться и дальше.

– Как Сергею теперь играть белыми?
– Думаю, тактику ему менять не нужно, потому что в 9-й партии у него были хорошие шансы. Ему надо пытаться навязать сопернику конкретику, и 9-я партия — очень хороший пример в этом смысле. Сергею не нужно сжигать мосты, надо контролировать ситуацию, но в то же время добиваться более конкретной позиции.

– В целом, как вам видится продолжение матча?
– Уверен, что Магнус будет в своем стиле напирать, а это дает Сергею шансы на успех.

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