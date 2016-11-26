Марио Фернандес: Конкуренции со Смольниковым не боюсь

Защитник ЦСКА Марио Фернандес запомнит 2016-й надолго: в этом году он в третий раз завоевал с любимой командой звание чемпиона России, получил паспорт с двуглавым орлом на обложке и первый вызов в сборную страны, которая стала для него второй родиной.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Марио ФЕРНАНДЕС Родился 19 сентября 1990 года в Сан-Каэтану-ду-Сул, штат Сан-Паулу, Бразилия.

Защитник. Воспитанник клуба «Сан-Каэтану».

Выступал за «Гремио» с 2009 по 2012 годы. С мая 2012-го в ЦСКА.

Достижения: чемпион России-2012/13, 2013/14, 2015/16, обладатель Кубка страны-2012/13 и Суперкубка-2013 и 2014.

ПОРА НАУЧИТЬСЯ РАЗГРЕБАТЬ СНЕГ У ДОМА

– Вы уже четыре с половиной года живете и играете в России. Так где ваш дом – здесь или все-таки в Бразилии?

– В России, конечно.

– А если точнее?

– В подмосковном коттеджном поселке Дудкино.

– У вас частный дом?

– Да, и мне там очень нравится. Место спокойное, тихое, да и до базы ЦСКА в Ватутинках добираться нетрудно.

– В Бразилии, насколько мне известно, вы тоже проживали в сравнительно небольшом городке, Сан-Каэтану-ду-Сул, что в пригороде Сан-Паулу. Похоже, огни мегаполисов вас не очень прельщают...

– Действительно, спокойная жизнь подальше от центра мне больше по душе.

– Дом у вас большой?

– Да, двухэтажный. Это необходимость, потому что ко мне постоянно приезжают родственники из Бразилии и их надо где-то размещать. Сейчас вокруг дома полно снега и там сказочно красиво!

– Любопытно, кто весь этот снег убирает? Неужели вы, трехкратный чемпион России, легионер из далекой Южной Америки, берете в руки лопату и очищаете дорожки от снега?

– Нет, ни разу не пробовал (смеется)! Этим занимается один мой знакомый, хотя, если честно, мне тоже хочется приобщиться к этому делу. В этом есть что-то типично русское.

– В вашем подмосковном доме есть что-то бразильское?

– Главное, что меня связывает с родиной, – телеантенна, которая ловит несколько бразильских каналов. Ее мне помог установить Макс (Максим Головлев, переводчик и менеджер ПФК ЦСКА. – Прим. ред.).

– А какие-то футбольные вещи?

– Тоже есть – медали и призы, завоеванные в ЦСКА, футболки разных игроков – те, что обменял после матчей. У меня их целая коллекция!

– Чьи, например?

– Гильерме из «Локомотива», Ари из «Краснодара», да много всяких! Стараюсь меняться футболками почти после каждой игры.

От Виктора Онопко и сейчас нелегко уйти на тренировке Источник: «Советский спорт»

ЛЮБЛЮ ГУЛЯТЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

– А чем вы занимаетесь в свободное время? В выходные, к примеру?

– В основном сижу дома. Смотрю телевизор, слушаю музыку, общаюсь с родными. Нет, разумеется, время от времени выбираюсь за покупками, на прогулку или куда-нибудь еще, но вытащить меня из дома нелегко. Кстати, то же самое было и в Бразилии. Уж такой я человек.

– Вы водите машину?

– Нет, у меня есть водитель.

– Кто покупает вам продукты?

– Или я сам, или моя сестра. С этим нет проблем, потому что в супермаркете и говорить-то толком не надо. Выбрал товар – и плати.

– Вы знакомы со своими соседями?

– Нет, понятия не имею, кто живет рядом. Похоже, футболистов по соседству нет.

– Вас узнают на улицах?

– Случается, но не могу сказать, что очень часто. Как правило, это фанаты ЦСКА.

– Ваши любимые места в Москве?

– Наверное, Красная площадь. Всякий раз как ко мне приезжают родственники или гости из Бразилии, я веду их именно туда. Место известное, но и очень красивое, историческое.

МОЯ ДЕВУШКА ДАЛЕКО

– Кто из родных живет с вами в России?

– Постоянно – никто, но часто приезжают и сестра, и мама, и кто-то из друзей. Останавливаются у меня на месяц, два, а то и больше, мне такая компания только в радость.

– Кто для вас готовит?

– Как правило, сестра.

– Блюда бразильской или русской кухни?

– Чаще всего – бразильской, рис с фасолью, мясо и так далее.

– Поддерживаете отношения с отцом, который уже несколько лет живет с другой семьей?

– Да, позваниваю ему или пишу в соцсетях.

– Чем он сейчас занимается?

– Как и прежде, тренирует детишек, занимающихся футзалом. Он, кстати, и мне здорово помогал на первых порах, когда я только начинал свой путь в футболе. Возился со мной, учил, как правильно ставить ногу при ударе.

– Вы уже обзавелись девушкой в России?

– Нет. Моя возлюбленная живет в Бразилии, в городке Педрейра. Это в штате Сан-Паулу, недалеко от Кампинаса.

В импровизированных джунглях на базе ЦСКА в Ватутинках Источник: «Советский спорт»

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ ХРАНЮ ВМЕСТЕ С БРАЗИЛЬСКИМ

– Не так давно вы получили российское гражданство. Скажите честно, чья идея?

– Общая. Меня позвали в клуб, спросили, как бы я отнесся к такому повороту событий. Мы поговорили с Романом (Бабаевым, генеральным директором ПФК ЦСКА. – Прим. ред.) и вскоре ударили по рукам. А что? Для меня это большая честь, потому что мне действительно нравится в вашей стране.

– С кем-то советовались?

– Конечно. С мамой, папой, сестрой. Все меня поддержали.

– А в команде?

– Ни с кем на эту тему не говорил, но думаю, и здесь все были бы только за. У меня со всеми в ЦСКА хорошие отношения.

– Быть может, звонили на этот счет Гильерме, который стал россиянином незадолго до вас?

– Нет, даже в голову не пришло. Знаю, что он хороший человек, но мы общаемся довольно редко.

– Интересно, вы сдавали экзамен на знание русского языка?

– Нет.

– А по-русски-то говорите?

– Совсем немного. Конечно, мечтаю свободно говорить на русском, но до этого пока далеко. Уж очень трудный язык!

– Среди иностранцев есть те, кто изъясняться на русском не умеет, зато ругается – легко...

– Нет, я точно не из их числа (смеется)!

– Хорошо, а как же вы будете общаться в сборной России?

– Я уже был в расположении команды – с Максом, естественно, куда ж я без него?! Поговорили с тренером, с игроками. В общем, пока я не выучу как следует русский, придется общаться через переводчика.

– В какой обстановке вам вручили российский паспорт? В официальной, торжественной?

– В обычной. Меня пригласили в какое-то государственное учреждение, там я расписался, получил паспорт – и отправился обратно домой.

– Храните его дома?

– Да, вместе с бразильским.

Подмосковный поселок Дудкино. Еще пять минут – и колбаски будут готовы! Источник: Фото из личного архива

КОНКУРЕНЦИИ СО СМОЛЬНИКОВЫМ НЕ БОЮСЬ

– Игра сборной России в последние годы регулярно подвергается критике. Как вы думаете, почему?

– На чемпионате Европы она не смогла выйти из группы, что стало разочарованием как для самих футболистов, так и для ее болельщиков. Но сейчас у команды новый главный тренер, она потихоньку перестраивается. В сборной России есть хорошие игроки, мировое первенство пройдет дома, поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом. У нас есть все, чтобы наконец порадовать торсиду.

– Чего команде не хватает в первую очередь?

– Трудно сказать. Сейчас основное – принять требования и философию игры нового главного тренера, постараться воплотить его идеи на поле. Думаю, что сборная России постепенно, от игры к игре будет прибавлять.

– Кого конкретно вы имели в виду, говоря о том, что в сборной есть большие мастера?

– Акинфеева, Смолова, Самедова, Шатова, братьев Березуцких…

– Вы следите за выступлениями сборной России?

– А как же! Смотрю все матчи по телевизору.

– Отдаете себе отчет в том, что место в сборной вам не гарантировано, что вас ждет острая конкуренция, в частности, со стороны Смольникова из «Зенита»?

– Я знаю, что Смольников – очень квалифицированный футболист и что помимо него есть и другие, не менее достойные кандидаты на позицию на правой бровке, но это меня нисколько не смущает. Я готов бороться за место в составе и сделаю все возможное, чтобы в итоге тренерский штаб сделал выбор в мою пользу.

НЕЙМАР УЖЕ ОДНОЙ НОГОЙ НА ЧМ-2018

– Как вам нынешняя сборная Бразилии?

– После домашнего чемпионата мира ее тоже критиковали, особенно за поражение в полуфинале от немцев – 1:7. В ней так же, как и в российской, сменился тренер – и игра команды преобразилась. Во всяком случае, в последних двух матчах (с Аргентиной – 3:0 и Перу – 2:0. – Прим. ред.) она выглядела очень убедительно. Можно сказать, что Бразилия уже одной ногой на ЧМ-2018.

– Кто тянет бразильцев вперед?

– Неймар, Коутинью, Даниэл Алвес… В нынешней сборной немало звезд!

– Вы знакомы с главным тренером Тите?

– Нет. Но знаю, конечно, что он классный специалист. До этого Тите с успехом работал на клубном уровне, к примеру, в «Коринтианс».

– Кто ваш кумир в футболе?

– Не буду оригинален – Пеле. Как и другие, я восхищался игрой Зико, Ромарио, Роналдо, но считаю, что непревзойденным все-таки остается Пеле.

– Хотели бы вы в составе сборной России встретиться с Бразилией на предстоящем мировом первенстве?

– Это было бы интересно… Но если бы выбор был за мной, предпочел бы разойтись с бразильцами. Во-первых, потому что это традиционно сильная команда, а во-вторых, потому что это страна, где я родился.

– Может, вы просто боитесь бразильцев?

– Нет, на футбольном поле я никого не боюсь!

– Как быть со словами гимна России? Наверняка их не знаете…

– Это действительно проблема! Придется учить! Но, по правде сказать, я и бразильский гимн знаю не до конца (смеется).

Поклоннице ЦСКА повезло – у нее теперь есть фото с Марио Источник: «Советский спорт»

В КИТАЙ НЕ СОБИРАЮСЬ

– ЦСКА – всего лишь второй, после «Гремио», клуб в вашей карьере. Не жалеете, что вы сейчас не в «Сан-Паулу», не во «Фламенго» или, допустим, не в «Милане»?

– Нисколько! Я уже четыре с половиной года в ЦСКА, меня приняли очень тепло – и игроки, и руководство клуба, так что мне здесь уютно. Я здесь как дома, как в семье и благодарен всем, кто помог мне освоиться в команде, да и вообще в России.

– У вас есть друзья в ЦСКА?

– У меня все друзья в команде!

– Но с кем-то из игроков наверняка отношения более тесные?

– Даже не знаю, кого выделить. Постоянно подкалываем друг друга с Дзагоевым, с Головиным, с Березуцкими – веселые ребята!

– В последнее время ЦСКА показывает явно не чемпионские результаты, что-то расстроилось в его игре. Отчего?

– В самом деле, в нескольких матчах подряд в октябре и ноябре мы не сумели одержать победу, но такое бывает в футболе. Нам очень не хватает Дзагоева и Еременко, от которых многое зависит в нашей игре. Но я уверен, что этот период пройдет – и мы снова начнем побеждать.

– Верите в то, что ЦСКА вернется в чемпионскую гонку?

– А мы из нее и не выходили! В последние четыре года наша команда трижды становилась чемпионом России, вот и в этом сезоне мы еще поборемся за золото – отставание от лидеров не такое уж и большое.

– Кого считаете главными конкурентами?

– «Зенит» и «Спартак». Но нельзя сбрасывать со счетов и другие клубы, к примеру, «Краснодар» и «Терек».

– Вы можете представить себя в футболке какого-то другого клуба? Бразильского или какого-то еще?

– Откровенно говоря, нет. Душой и сердцем я в ЦСКА. Как я уже говорил, здесь все для меня родное – и команда, и болельщики, и стадион.

– Если говорить о Европе, футбол какой страны вам наиболее близок?

– Наверное, испанский. Он быстрый, техничный, да и адаптироваться в нем мне было бы проще, потому что португальский язык чем-то похож на испанский.

– У вас были предложения от других клубов?

– Да, когда я еще играл за «Гремио». Но в итоге, как видите, я в ЦСКА и не жалею об этом.

– В последние годы самым мощным игроком на футбольном рынке стал Китай. Клубы этой страны, будто неводом, вылавливают таланты по всему миру. Именно туда из ЦСКА уехал ваш соотечественник Вагнер Лав, недавно по тому же маршруту из «Зенита» отправился еще один именитый бразилец – Халк. Если вам последует предложение из Поднебесной, от которого нельзя отказаться, уедете?

– Не задумывался об этом. Если подобное предложение устроит меня и руководство ЦСКА – может быть. Но это только теоретически. Повторяю, в Москве меня все устраивает. Поэтому я и согласился принять российское гражданство.

– «Арена ЦСКА» похожа на какой-нибудь бразильский стадион?

– На какой именно – затрудняюсь ответить, но то, что это современный, удобный стадион и для футболистов, и для торсиды, однозначно. Раньше мы играли в Химках, а теперь принимаем гостей дома – поверьте, это разные вещи.

СЛУЦКИЙ – УСПЕШНЫЙ ТРЕНЕР

– Легко ли работать с Леонидом Слуцким?

– Вполне. Он большой тренер и хороший, добрый человек. Это не только мое мнение – но и других игроков.

– Что особенного в его тренировках?

– Даже не знаю. По-моему, главное, что он по-человечески относится к каждому футболисту в команде и умеет найти каждому нужные слова.

– Не слишком ли долгие у него теоретические занятия?

– Я, как и многие другие футболисты, не люблю теорию, но что поделаешь, если это часть нашей работы?!

– Способен ли, на ваш взгляд, Слуцкий работать в зарубежном топ-клубе?

– Несомненно. У него богатый опыт, он возглавлял сборную России, да и вообще Слуцкий – успешный тренер. Посмотрите, сколько титулов он завоевал с ЦСКА!

– Почему же тогда у него не сложилось на Евро-2016?

– А я не вижу его вины в том, что российская сборная не вышла из группы. Сначала была ничья с Англией, потом поражение при равной игре от Словакии... С Уэльсом, да, команда провалилась. Но я, повторяю, не стал бы спускать всех собак на тренера. Не получилось, такое бывает. Надо продолжать идти дальше с высоко поднятой головой.

На «втором этаже» в Монако Марио Фернандес легко разобрался с полузащитником Лема, но армейцы все равно крупно проиграли – 0:3. Источник: Reuters

ПОПАРИТЬСЯ В БАНЬКЕ? ВСЕГДА!

– Марио, поскольку вы теперь наполовину россиянин, в заключение нашей беседы хотел бы задать вам несколько вопросов, чтобы понять, насколько вы готовы к нашей действительности. Итак, как вы относитесь к русской бане?

– Мне нравится париться, хотя, знаю, это не совсем типично для бразильцев. Во всяком случае, ничего не имею против, когда кто-то «подбрасывает» водицы на раскаленные камни (смеется).

– Что скажете о водке?

– Нет, я не употребляю алкоголь, равнодушен.

– Русские очень любознательны, любят путешествовать. Как у вас с этим?

– Нет, это не про меня – я скорее домосед.

– Вы когда-нибудь ходили за грибами?

– А что это такое?

– Ну, люди идут в лес, собирают там грибы, а потом их готовят...

– Даже не слышал об этом.

– А рыбачить-то умеете?

– Это да. Однажды мы с Витинью ходили на рыбалку на реку недалеко от нашей базы в Ватутинках. Ловили на удочку – и даже чего-то поймали, только вот рыбешка попадалась очень мелкая. Но это ж не главное! Ощущение азарта – вот что самое важное.

– Считается, что русские любят быструю езду. А вы?

– Нет, я вообще не люблю садиться за руль.

– Зимой, как вы, наверное, уже знаете, многие в России не прочь покататься на лыжах или коньках. Есть желание научиться зимним забавам?

– А что, можно попробовать. Лучше, конечно, на лыжах – если упадешь, не так больно!

– Вы любите читать?

– Не очень. Ограничиваюсь просмотром спортивных новостей в интернете.

– А нет ли у вас привычки петь?

– Нет, этим славится как раз Слуцкий!

– ???

– Время от времени он напевает какие-то мелодии. Когда у него хорошее настроение... А еще мы всей командой любим орать победные песни, когда выигрываем очередной титул.

– Против шашлычка, полагаю, вы, как и любой другой бразилец, ничего не имеете?

– Кто ж не любит жареное мясо?! В России его тоже умеют приготовить, но мне кажется, в Бразилии шашлык все-таки получается вкуснее...