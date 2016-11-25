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450! Нереальный рекорд нашего хоккея от лучшего голеадора КХЛ Сергея Мозякина

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинИсточник: «Советский спорт»

Сегодня капитан «Магнитки» Сергей Мозякин забросил 450-ю шайбу в чемпионатах страны, поразив ворота «Витязя».

21 минута матча в Магнитогорске между «Металлургом» и «Витязем». Уральцы вновь в большинстве. Счет на табло равный – 1:1. И, конечно, на лед выходит ударное звено хозяев. Лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин получает шайбу от Яна Коваржа, щелкает с середины зоны… И счет уже 2:1 в пользу «Магнитки».

Вот так голеодор №1 нашего хоккея преодолел очередной «круглый» рубеж, переписывая наш главный хоккейный рекорд.

450 заброшенных шайб в чемпионатах страны! Да, мы все надеялись, что это когда-то произойдет. Но никто не верил, что так скоро.

Мне вспоминается разговор с Мозякиным, когда он только-только перешагнул планку в 400 заброшенных шайб. Тогда Сергей еще охотно давал интервью и даже довольно откровенно отвечал на вопросы журналистов.

Например, рассказал, как после матча с «Торпедо», где и был покорен пик «400» ночью рванул на машине в Москву, чтобы перед сборами национальной команды в Новогорске перед очередным этапом Евротура, успеть побыть со своей семьей.

Счастливые были времена – и сам герой, и обступившие его журналисты были объединены общей радостью и гордостью за выдающееся достижение…

Так вот, тогда кто-то у Мозякина спросил: «Ну а пятьсот-то скоро?». Вопрос был риторический, Мозякин он него отмахнулся. Да и все понимали – это просто шутка. Сперва надо было обойти в гонке Вячеслава Старшинова. И замахнуться на теперь уже не вечный рекорд Бориса Михайлова.

Но вот сегодня я с этаким радостным ужасом осознал, что 500 – уже не за горами. Что большая часть пути к этим казавшимся еще совсем недавно нереальными цифрам – уже у Мозякина за спиной.

Но самое главное – вы посмотрите, как форвард идет по чемпионату КХЛ. Это же просто Клин Иствуд российского хоккея. Все выстрелы – точно в цель! Не проходит матча, чтобы он кого-нибудь не уложил. В 11 поединках  перед сегодняшней встречей Сергей десять раз поражал ворота.

При этом капитан «Магнитки» щедр, не тянет на себя одеяла. Результативных пасов у него не меньше, чем заброшенных шайб.

Чтоб он уходил с площадки без набранных очков – редкость. Из 35 матчей этого сезона только четыре раза такое случалось.

И это в 35 лет! Не будем лукавить, для хоккея это уже ветеранский возраст. Про сверстников Мозякина специалисты чаще говорят: «Ну это мастер. Игру он, конечно, не испортит. Но не надо ждать, что он в одиночку решит судьбу матча».

Но в том то и дело, что уральский форвард своими голами решает судьбу поединков. В одиночку или вместе со своими суперзвеном – теперь уже толком и не разберешь. Да и стоит ли? Хоккей - командная игра, все, кто был на площадке во время гола, делали что-то важное. «Иногда и просто отвлекать на себя внимание соперников полезно», - говорит мудрый партнер Мозякина по звену Данис Зарипов.

Но мы помним великолепные голы Сергея. Не только в регулярке, но и в финале Кубка Гагарина тоже.

И ладно бы Мозякин не сбавлял с возрастом оборотов. Но ведь он еще и добавляет!

Вот смотрите у него на счету уже сейчас 26 заброшенных шайб в 35 матчах.

В прошлой регулярке было 32 гола в 57 играх. В позапрошлой 27 в 49-ти…

Сергей идет по нарастающей, с опережением прошлогодних графиков, за которые получил целый ворох наград от КХЛ. Все уже привыкли, что главный лауреат на хоккейных вечерах по случаю закрытия сезона – Мозякин.

Но золотыми шлемами и медными трубами снайпера задобрить не удалось. Он продолжает штамповать голы, словно только сейчас, в 35, вышел на пик карьеры.
И вот это действительно круто. Жди Мозякина, пик «500». Уже недолго…

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ

Игрок Карьера Голы
1. Сергей МОЗЯКИН 2002-2016 450
2. Борис МИХАЙЛОВ 1965-1980 428
3. Вячеслав СТАРШИНОВ 1957-1979 408
4. Алексей ГУРЫШЕВ 1947-1961 379
5. Владимир ПЕТРОВ 1965-1983 370
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