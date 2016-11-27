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Сергей Ольшанский: «Терек» погубила самоуверенность, а Ребров был на высоте

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Ольшанский: «Терек» погубила самоуверенность, а Ребров был на высоте
Источник: ФК «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Ольшанский прокомментировал победу столичного клуба над «Тереком» в матче 15-го тура РФПЛ (1:0).

– Артем Ребров провел один из лучших матчей в сезоне. В связи с этим возникает вопрос: есть ли шансы у Александра Селихова попасть в основу?
– Новичку красно-белых придется доказывать свою состоятельность. Согласен с вами, Артем «вытащил» очень сложные мячи и сыграл на мировом уровне. Считаю, что на данный момент лучшим голкипером «Спартака» является именно Ребров. Селихову будет очень тяжело, поскольку его будущий партнер по команде действует очень уверенно.

– В первом тайме «Терек» много выполнял подач в штрафную. Тренерский штаб хозяев пытался таким образом найти слабое место в обороне «Спартака»?
– Не думаю. Здесь все немного иначе, а именно – статистика личных встреч. В последние годы грозненский клуб выигрывал у «Спартака» и самоуверенность сыграла злую шутку с футболистами «Терека». Сам матч получился напряженным, а по содержанию очень хороший. Команда Массимо Карреры достойно выиграла эту игру. 

– Как оцените работу арбитров во главе с Виталием Мешковым?
– Особых претензий у меня нет. Судьи отработали этот матч на должном уровне.

– В первом тайме «Спартак», выполняя штрафной, сыграл не аккуратно. После поперечной передачи игроки «Терека» перехватили мяч, и только благодаря Артему Реброву команда не сравняла счет. Это самоуверенность или волнение?
– Ошибки совершают абсолютно все. Не думаю, что следует критиковать команду за один момент, это ведь игра.

– Может ли «Терек» составить конкуренцию нашим лидерам в борьбе за призовые места?
– Конечно. Эта команда играет достойно, особенно это касается матча с красно-белыми. На счет второго места я не уверен, а вот третью строчку команда Рашида Рахимова занять может. Не стоит забывать про «Зенит», который тоже претендует на чемпионство. Посмотрим, как питерский клуб сыграет с «Краснодаром».

– Илья Кутепов после полученной желтой карточки стал играть немного рискованно...
– Не совсем. Этому футболисту надо стараться попасть в сборную России. Матч с «Тереком» он провел нормально.

– Недавно появилась информация об интересе «Спартака» к Алексею Миранчуку. Что скажете?
– Этот игрок явно усилит команду Каррреры. Алексей давно зарекомендовал себя, как футболист, подающий большие надежды. У него большое будущее.

– В нынешнем сезоне Алексей сыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу...
– Сейчас Миранчук проходит становление, как игрок. Матереет. Но очевидно, что Алексей должен становиться мужиком, – сказал Ольшанский.

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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