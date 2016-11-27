Сергей Ольшанский: «Терек» погубила самоуверенность, а Ребров был на высоте
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Ольшанский прокомментировал победу столичного клуба над «Тереком» в матче 15-го тура РФПЛ (1:0).
– Артем Ребров провел
один из лучших матчей в сезоне. В связи с этим возникает вопрос: есть ли шансы
у Александра Селихова попасть в основу?
– Новичку красно-белых придется доказывать свою состоятельность. Согласен с вами, Артем «вытащил» очень сложные мячи и сыграл на мировом уровне. Считаю, что на данный момент лучшим голкипером «Спартака» является именно Ребров. Селихову будет очень тяжело, поскольку его будущий партнер по команде действует очень уверенно.
– В первом тайме
«Терек» много выполнял подач в штрафную. Тренерский штаб хозяев
пытался таким образом найти слабое место в обороне «Спартака»?
– Не думаю. Здесь все немного иначе, а именно – статистика личных встреч. В последние годы грозненский клуб выигрывал у «Спартака» и самоуверенность сыграла злую шутку с футболистами «Терека». Сам матч получился напряженным, а по содержанию очень хороший. Команда Массимо Карреры достойно выиграла эту игру.
– Как оцените работу
арбитров во главе с Виталием Мешковым?
– Особых претензий у меня нет. Судьи отработали этот матч на должном уровне.
– В первом тайме
«Спартак», выполняя штрафной, сыграл не аккуратно. После поперечной
передачи игроки «Терека» перехватили мяч, и только благодаря Артему
Реброву команда не сравняла счет. Это самоуверенность или волнение?
– Ошибки совершают абсолютно все. Не думаю, что следует критиковать команду за один момент, это ведь игра.
– Может ли
«Терек» составить конкуренцию нашим лидерам в борьбе за призовые
места?
– Конечно. Эта команда играет достойно, особенно это касается матча с красно-белыми. На счет второго места я не уверен, а вот третью строчку команда Рашида Рахимова занять может. Не стоит забывать про «Зенит», который тоже претендует на чемпионство. Посмотрим, как питерский клуб сыграет с «Краснодаром».
– Илья Кутепов после
полученной желтой карточки стал играть немного рискованно...
– Не совсем. Этому футболисту надо стараться попасть в сборную России. Матч с «Тереком» он провел нормально.
– Недавно появилась
информация об интересе «Спартака» к Алексею Миранчуку. Что скажете?
– Этот игрок явно усилит команду Каррреры. Алексей давно зарекомендовал себя, как футболист, подающий большие надежды. У него большое будущее.
– В нынешнем сезоне
Алексей сыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу...
– Сейчас Миранчук проходит становление, как игрок. Матереет. Но очевидно, что Алексей должен становиться мужиком, – сказал Ольшанский.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция