Сергей Ольшанский: «Терек» погубила самоуверенность, а Ребров был на высоте

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Ольшанский прокомментировал победу столичного клуба над «Тереком» в матче 15-го тура РФПЛ (1:0).

– Артем Ребров провел один из лучших матчей в сезоне. В связи с этим возникает вопрос: есть ли шансы у Александра Селихова попасть в основу?

– Новичку красно-белых придется доказывать свою состоятельность. Согласен с вами, Артем «вытащил» очень сложные мячи и сыграл на мировом уровне. Считаю, что на данный момент лучшим голкипером «Спартака» является именно Ребров. Селихову будет очень тяжело, поскольку его будущий партнер по команде действует очень уверенно.

– В первом тайме «Терек» много выполнял подач в штрафную. Тренерский штаб хозяев пытался таким образом найти слабое место в обороне «Спартака»?

– Не думаю. Здесь все немного иначе, а именно – статистика личных встреч. В последние годы грозненский клуб выигрывал у «Спартака» и самоуверенность сыграла злую шутку с футболистами «Терека». Сам матч получился напряженным, а по содержанию очень хороший. Команда Массимо Карреры достойно выиграла эту игру.

– Как оцените работу арбитров во главе с Виталием Мешковым?

– Особых претензий у меня нет. Судьи отработали этот матч на должном уровне.

– В первом тайме «Спартак», выполняя штрафной, сыграл не аккуратно. После поперечной передачи игроки «Терека» перехватили мяч, и только благодаря Артему Реброву команда не сравняла счет. Это самоуверенность или волнение?

– Ошибки совершают абсолютно все. Не думаю, что следует критиковать команду за один момент, это ведь игра.

– Может ли «Терек» составить конкуренцию нашим лидерам в борьбе за призовые места?

– Конечно. Эта команда играет достойно, особенно это касается матча с красно-белыми. На счет второго места я не уверен, а вот третью строчку команда Рашида Рахимова занять может. Не стоит забывать про «Зенит», который тоже претендует на чемпионство. Посмотрим, как питерский клуб сыграет с «Краснодаром».

– Илья Кутепов после полученной желтой карточки стал играть немного рискованно...

– Не совсем. Этому футболисту надо стараться попасть в сборную России. Матч с «Тереком» он провел нормально.

– Недавно появилась информация об интересе «Спартака» к Алексею Миранчуку. Что скажете?

– Этот игрок явно усилит команду Каррреры. Алексей давно зарекомендовал себя, как футболист, подающий большие надежды. У него большое будущее.

– В нынешнем сезоне Алексей сыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу...

– Сейчас Миранчук проходит становление, как игрок. Матереет. Но очевидно, что Алексей должен становиться мужиком, – сказал Ольшанский.