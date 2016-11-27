«Карякину нужно удивить Карлсена в 12-й партии». Профессиональный разбор

Чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев комментирует 11-ю партию и делает прогноз на оставшуюся часть матча на первенство мира.

– Я бы хотел отметить, что это была важная в теоретическом отношении партия, – считает Инаркиев, – хотя раньше этот вариант уже встречался. Белыми Сергей разыграл довольно модное сегодня разветвление Испанской партии с d3-a3. Что касается того, что делал черными Магнус, то сильные игроки так в последнее время не играли. Считалось, что черные получают позицию хуже: хотя много фигур меняется, но в центре сдваиваются пешки и структура ухудшается. Но, судя по всему, направление это интересное и будет актуально в ближайшее время, потому что у черных неплохие контршансы.

По тому как действовал Карякин, кажется, что 16. f5 все же преждевременно, потому что белые фигуры еще не готовы к такой активной игре. После этого, на мой взгляд, Сергей сделал один ход, который не соответствовал f5 — это 18. h3. С одной стороны, это по-игроцки хитрое решение: идея была в том, чтобы спровоцировать с3, что Карлсен и сделал, и сохранить при этом ладью на линии «а», не выводить ее раньше времени в центр. Но для этой ситуации, когда в центре уже возникло напряжение, ход оказался медленным. Магнус отреагировал очень интересно: c3 bc d5 — не стал пешку «рубить», а сделал точный промежуточный ход.

После этого игровая инициатива была уже у черных: позиция была в пределах равенства, но от белых требовалась аккуратная игра. Карякин очень точно провел следующий отрезок: начиная с 20. Кg5, он четко нейтрализовал инициативу. Логично, что получились упрощения и партия завершилась вничью. Вывод: подготовка чемпиона в этой партии оказалась на высоте.

– Как на ваш взгляд пройдет последняя, 12-я, партия?

– Здесь есть важный момент: как оба игрока оценивают свои шансы на тай-брейке. На мой взгляд, Магнус является небольшим фаворитом, но не таким большим, как в классике. Поэтому в 12-й партии Карлсен постарается свои шансы белыми фигурами использовать. Карякин же уже раскрыл свои карты по дебютной подготовке: играет одно и то же. Поэтому если у него есть резерв, чтобы удивить соперника, то надо это сделать, это очень важно. Потому что в такой момент нельзя получать пассивную позицию, когда игра идет на два варианта: ничья или поражение. Желательно не дать сопернику провести свою стратегию, которую он подготовил дома.

– Вы сказали, что в быстрых шахматах Карлсен остается фаворитом.