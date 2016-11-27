Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Томь
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Футбол  Ростов- : -Анжи
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Карякину нужно удивить Карлсена в 12-й партии». Профессиональный разбор

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Карякину нужно удивить Карлсена в 12-й партии». Профессиональный разбор
Источник: Associated Press

Чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев комментирует 11-ю партию и делает прогноз на оставшуюся часть матча на первенство мира. 

– Я бы хотел отметить, что это была важная в теоретическом отношении партия, – считает Инаркиев, – хотя раньше этот вариант уже встречался. Белыми Сергей разыграл довольно модное сегодня разветвление Испанской партии с d3-a3. Что касается того, что делал черными Магнус, то сильные игроки так в последнее время не играли. Считалось, что черные получают позицию хуже: хотя много фигур меняется, но в центре сдваиваются пешки и структура ухудшается. Но, судя по всему, направление это интересное и будет актуально в ближайшее время, потому что у черных неплохие контршансы. 

По тому как действовал Карякин, кажется, что 16. f5 все же преждевременно, потому что белые фигуры еще не готовы к такой активной игре. После этого, на мой взгляд, Сергей сделал один ход, который не соответствовал  f5 — это 18. h3. С одной стороны, это по-игроцки хитрое решение: идея была в том, чтобы спровоцировать с3, что Карлсен и сделал, и сохранить при этом ладью на линии «а», не выводить ее раньше времени в центр. Но для этой ситуации, когда в центре уже возникло напряжение, ход оказался медленным. Магнус отреагировал очень интересно: c3 bc d5 — не стал пешку «рубить», а сделал точный промежуточный ход.  

После этого игровая инициатива была уже у черных: позиция была в пределах равенства, но от белых требовалась аккуратная игра. Карякин очень точно провел следующий отрезок: начиная с 20. Кg5, он четко нейтрализовал инициативу. Логично, что получились упрощения и партия завершилась вничью. Вывод: подготовка чемпиона в этой партии оказалась на высоте. 

– Как на ваш взгляд пройдет последняя, 12-я, партия? 

– Здесь есть важный момент: как оба игрока оценивают свои шансы на тай-брейке. На мой взгляд, Магнус является небольшим фаворитом, но не таким большим, как в классике. Поэтому в 12-й партии Карлсен постарается свои шансы белыми фигурами использовать. Карякин же уже раскрыл свои карты по дебютной подготовке: играет одно и то же. Поэтому если у него есть резерв, чтобы удивить соперника, то надо это сделать, это очень важно. Потому что в такой момент нельзя получать пассивную позицию, когда игра идет на два варианта: ничья или поражение. Желательно не дать сопернику провести свою стратегию, которую он подготовил дома. 

– Вы сказали, что в быстрых шахматах Карлсен остается фаворитом. 

– Он действующий чемпион мира, но Сергей тоже был чемпионом мира. Тай-брейк — это не совсем турнир по быстрым шахматам, тут другая психология. Плюс начинают решающую роль играть другие факторы: большое значение приобретает практическая хитрость, то есть можно выбирать с шахматной точки зрения решения не совсем правильные, зато более неприятные для соперника. Если матч перейдет на тай-брейк, будет очень интересно.

Передышка перед решающим боем. Как Карякин и Карлсен сделали быструю ничью

Карякин белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном. Как это было

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бог шахмат! Как менеджер Карякина стал в Норвегии круче группы «A-Ha» (видео)Бог шахмат! Как менеджер Карякина стал в Норвегии круче группы «A-Ha» (видео)Неожиданный поворот в чемпионском шахматном матче между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным – фанаты из Норвегии нашли нового кумира.Николай Попов: В 12-й партии Карлсен постарается получить позицию, в которой сможет мучить КарякинаИзвестный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» предположил, что в заключительной, 12-й партии матча за шахматную корону между ее обладателем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным норвежец не будет рисковать, но постарается получить позицию с небольшим перевесом, в которой сможет мучить соперника.Передышка перед решающим боем. Как Карякин и Карлсен сделали быструю ничьюПередышка перед решающим боем. Как Карякин и Карлсен сделали быструю ничьюСергей Карякин и Магнус Карлсен, завершив вничью 11-ю партию матча на первенство мира, отложили чемпионскую разборку на концовку поединка.Магнус Карлсен: Я удовлетворен ничьей, учитывая, что играл чернымиДействующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен после ничьи в 11-й партии в матче за мировую шахматную корону против претендента россиянина Сергея Карякина признался, что удовлетворен мирным исходом.Сергей Карякин: Ничейный исход – это нормальноРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин после ничьи в 11-й партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена признался, что доволен ничейным исходом партии.Карякин белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном. Как это былоКарякин белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном. Как это было«Советский спорт» вел онлайн трансляцию 11-й партии матча за первенство мира по шахматам.Карякин и Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.«МАТЧ!» запустил флеш-моб в поддержку КарякинаГенеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки объявила о том, что телеканал запустил флешмоб в поддержку российского гроссмейстера Сергея Карякина.Кирилл Зангалис: Теперь Карякину надо использовать белый цвет и играть надежноМенеджер претендента на звание чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина Кирилл Зангалис оценил расклад в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном перед двумя заключительными партиями.«Исход матча Карлсен – Карякин решит не цвет фигур, а крепкие нервы»«Исход матча Карлсен – Карякин решит не цвет фигур, а крепкие нервы»Чемпион России, гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.Ян Непомнящий: Карякин мог форсировать ничью, но, видимо, просто не поверил в этот вариантРоссийский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение Сергея Карякина от Магнуса Карлсена в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.Карякин признался, что просмотрел шанс свести 10-ю партию с Карлсеном к быстрой ничьейРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин признался на пресс-конференции после проигранной 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с его обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном, что просмотрел возможность объявить «вечный» шах на 20-м ходу партии.«Карлсен усыпил бдительность Карякина в совсем не смертельной позиции»«Карлсен усыпил бдительность Карякина в совсем не смертельной позиции»Действующий чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев прокомментировал поражение россиянина в 10-й партии.ФИДЕ сократила штраф Карлсена с 10% до 5% призовыхМеждународная шахматная федерация удовлетворила апелляцию команды Магнуса Карлсена на штраф за досрочный уход норвежца с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Вместо положенных по регламенту 10% от призовых Карлсен выплатит только 5%.Поражение Карякина, победа «МЮ» и надежда на Игнашевича. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра.Николай Попов: Карлсен обыграл Карякина по-алехинскиНиколай Попов: Карлсен обыграл Карякина по-алехинскиИзвестный телекомментатор и международный мастер Николай Попов рассказал «Советскому спорту», как Карлсен обыграл Карякина в 10-й партии.Сергей Карякин: Карлсен играл хорошо, я ничего не смог сделатьРоссийский шахматист Сергей Карякин поделился впечатлениями после десятой партии матча за шахматную корону против Магнуса Карлсена. Напомним, что он проиграл эту партию черными.Карлсен вернулся. Как чемпион мира сравнял счет в матче с КарякинымКарлсен вернулся. Как чемпион мира сравнял счет в матче с КарякинымНорвежец Магнус Карлсен одержал победу над россиянином Сергеем Карякиным в десятой партии матча на первенство мира. Счет снова равный — 5:5.Карякин уступил Карлсену в десятой партии матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли десятую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Победу одержал норвежский гроссмейстер.Карлсен обыграл Карякина в десятой партии. Как это былоКарлсен обыграл Карякина в десятой партии. Как это было«Советский спорт» вел онлайн трансляцию десятой партии матча за первенство мира по шахматам.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение