«У меня сильно замерзли руки!» Слепцова рассказала, почему промахнулась

Во второй гонке первого этапа Кубка мира – супермиксте – россияне снова остались без медалей, хотя начали и закончили ее образцово-показа тельно.

Супермикст – дисциплина совсем юная для Кубка мира: в Эстерсунде спортсмены бежали ее четвертый раз в истории. Но совсем скоро, в 2019 году, одиночная смешанная эстафета войдет в программу чемпионата мира, поэтому к ней стоит относиться уважительно, а не как к шоу – как это было до недавнего времени.

Вот как французы, например, которые выставили на эту гонку совершенно убойный состав – Мари Дорен-Абер и Мартен Фуркад могли еще до старта повесить на себя золотые медали. Особенно учитывая, что в основном звезды первой величины отстрелялись в первой гонке дня.

Так все и вышло. Почти всю дистанцию звездная пара лидировала, а финишировал Фуркад едва ли не пешком. А куда спешить, если преследователи за горизонтом?

А что же наши? Чистейшая стрельба Слепцовой на первой лежке заставила замереть в приятном ожидании – неужели все получится? Но уже после следующей стойки все надежды рухнули – три дополнительных патрона не помогли ей закрыть последнюю мишень: штрафной круг и минус 47 секунд от лидера. Что же произошло?

- У меня сильно замерзли руки – просто невозможно! – сказала Светлана в интервью пресс-службе СБР. – Я не чувствовала спуск совсем, поэтому пошли промахи. Потом, когда побежал Антон, мне смогли разогреть руки, стало получше. А вообще – рваная гонка, я такую никогда не бегала, и она далась мне тяжело. Конечно, у меня был большой перерыв в стартах на Кубке мира, поэтому сейчас все как будто в первый раз. Плюс ответственность, волнение – все это сказалось и отразилось на первой стойке. Физически, чувствую, готова неплохо. Но все-таки тяжело было выдерживать темп лучших спортсменов мира, после того, как я три года с ними не соревновалась. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этим скоростям. Надеюсь, мне еще дадут пробежать здесь в гонке.

Неудачи Светланы плавно перетекли и на следующий этап Антона Бабикова, который лежа промахнулся трижды, а на стойке еще два раза. Пожалуй, после этого надежды на медаль сборной России окончательно исчезли. Правда, наша пара отлично провела вторую половину гонки, но подняться выше восьмого места уже не получилось.

- Пока, наверное, у меня не самые лучшие кондиции, я был даже немного поражен, что не очень бурно бежится, -- рассказал после финиша Антон. -- На первом своем этапе из-за нервозности использовал доппатроны, хотя перед стартом я был в комфортном состоянии. После второй передачи получилось отработать чисто. Ногами трудно было с кем-то сравниться, поскольку все разбежались. Очень много усилий ушло в проскальзывание лыж и на то, чтобы удержаться на опасных поворотах. В общем и целом мне кажется, что все хорошо, и дальше мы будем только прибавлять.

Кубок мира

Эстерсунд (Швеция)

Супермикст

1. Франция (Мари Дорен Абер, Мартен Фуркад) – 35,43,5 (0+4)

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 16,0 (0+6)

3. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) + 25,2 (0+5)

…8. Россия (Светлана Слепцова, Антон Бабиков) + 1.59,8 (1+9)

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ РОССИИ В СУПЕРМИКСТАХ НА КУБКЕ МИРА

2014/15 Нове Место КМ Романова, Волков 1-е место

2015/16 Эстерсунд КМ Шумилова, Шипулин 5-е место

2015/16 Кэнмор КМ Подчуфарова, Волков 4-е место

2016/17 Эстерсунд КМ Слепцова, Бабиков 8-е место