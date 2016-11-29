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Что не так с Карлсеном? Почему чемпион не выиграл «классический» матч

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен
Магнус КарлсенИсточник: Reuters

«Советский спорт» разбирается, почему матч за шахматную корону протекает не по тому сценарию, который ему предписывали.

36 МИНУТ – И ПО ДОМАМ

Вчера в 22.00 на третьем этаже «Фултон-маркета», что на Нижнем Манхеттене, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и претендент на корону, российский гроссмейстер Сергей Карякин сели за доску, чтобы начать заключительную, 12-ю, партию «классического» отрезка матча. Прогнозы были почти единодушные: Магнус будет долго мучить Сергея белыми фигурами, изыскивать минишансы, расшатывать позицию. Зрители, как принято говорить в таких случаях, запаслись покорном в полной уверенности, что партия завершится под утро по московскому времени. Однако уже в 22.36 гроссмейстеры пожали другу друг руки и отправились на обязательную пресс-конференцию.

УСТАВШИЙ МАГНУС

Магнус явно устал, что и продемонстрировал отсутствием полного желания борьбы в последней классической партии. Потому и выбрал белыми «битый», ничейный вариант.

- На мой взгляд, Карлсен решил свернуть игру, это было видно и по скоротечности партии и по тому, что он избрал хорошо изученную берлинскую систему в испанке, - считает Александр Рязанцев. - В этом варианте белые ничего не получают. Возможно, Магнусу очень тяжело далась победа в 10-й партии, где он затратил много энергии. Видимо, он не был уверен в своих силах, чтобы завязать настоящую длительную борьбу. И решил взять пару дней на восстановление перед тай-брейком, на который решил сделать ставку.

- У Карякина были шансы поискать какие-то плюсы в этом варианте?
- Никаких! В этом варианте у черных нет шансов на победу. Впрочем, как и у белых. От черных лишь требуется точность, после чего они легко уравнивают позицию.

МАГНУС НЕ В ФОРМЕ?

Прогнозы перед матчем были благоприятные для чемпиона, вплоть до самых радужных - матч закончится досрочно. Почему прогнозы не оправдались?

Две первых партии были разминочными – соперники присматривались друг к другу, прощупывали форму.

Переломными оказались третья и четвертая партии. В них чемпион имел преимущество, он не смог его реализовать. Такое за ним обычно не водилось.

- Магнус часто выигрывает даже равные позиции. И если бы на месте Карслена был любой другой участник турнира претендентов, он должен был хотя бы одну партию из этих двух выиграть, - считает гроссмейстер Ян Непомнящий.

В третьей и четвертой партиях Карякин балансировал на грани поражения, но цепкой игрой в защите сумел свести обе встречи вничью. Да, Сергей молодец – проявил волевые качества, но надо отдавать себе отчет, что чемпион мира обычно не выпускает соперников из таких позиций. Просто шахматная машина «Магнус Карлсен» дала сбой.

Исход этих двух партий не мог ни сказаться на психологическом состоянии норвежца. Он славится тем, что как никто умеет выжимать воду из гранита – выдавливать по капелькам плюсы из железобетонных ничейных позиций и доводить их до победы. Любой гроссмейстер из Топ-20 довел бы четвертую партию до победы. А сам великий и ужасный Карлсен – не смог. Как тут не впасть в уныние? Начали раздаваться предположения: Магнус не в форме. Ну а затем последовала восьмая партия, которую Карякин провел блестяще и заслуженно победил. Похоже, эта партия подорвала беспредельную веру Карлсена в свои возможности.

«БИСОВА» СИЛА КАРЯКИНА

Как показала классическая часть поединка, Карякин ничуть не слабее Карлсена. В этом еще одна из причин крушения предматчевых прогнозов. А своей фантастически упорной игрой в защите Сергей выбил соперника из колеи.

- Когда Сергей получает сложные для себя позиции, он начинает играть в бисову силу, - говорит Ян Непомнящий.

- Это так. В этот момент Сергей превращается в кракена, - добавляет чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев. - Кто это? Мифический кальмар-монстр. Когда противник начинает ошибаться, возникает ощущение, что он уже потерял нить игры и его остается только добить. И тут вдруг понимаешь, что прямого выигрыша не видно. И здесь дуэль - кто кого перетерпит, тот и победит. Сергей в тяжелых позициях это делает блестяще.

БЛИЦ КАК ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ ПЕНАЛЬТИ

Букмекеры перед матчем считали безоговорочной победу Карлсена. На его выигрыш был коэффициент - 1,13. А на победу россиянина - 5,0. По ходу матча букмекерам пришлось коэффициенты поменять, а после победы Сергея в восьмой партии, букмекеры уже больше верили в него, а не в норвежца.

Итак, теперь соперников ждет тай-брейк.

- Это продолжение матча – шансы соперников равные. Решать будут нервы и как кто выспится и восстановится, - считает действующий чемпион России и тренер женской сборной страны, гроссмейстер Александр Рязанцев. – Блиц? Если дело дойдет до блица, это уже, как послематчевые пенальти в футболе. Это лотерея.

ЧТО ТАКОЕ ТАЙ-БРЕЙК?

Вначале соперники сыграют четыре укороченные партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Шахматная корона достанется тому, кто первым наберет 2,5 очка.

Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут четыре блицматча из 2-х партий.

Если же – вновь ничья, тогда настанет время армагеддона. Это будет решающая партия. В ней у белых контроль - 5 минут, у черных – 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода. Белые обязаны побеждать, ничья будет в пользу черных.

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