Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила Борзыкина

По информации разных источников, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов переходит в «Спартак».

В последнее время могло сложиться впечатление, что в «Спартаке» воцарилась идиллия. Футболисты героически сражаются в каждом матче как в последний раз; не жалеют себя даже те, за кем раньше это не водилось. Портреты итальянского мессии Массимо Карреры скоро будут висеть в доме каждого уважающего себя болельщика. Борщ стал вкуснее. Уборщица похорошела. А отрыв от «Зенита» (от других уже даже не считаем – там пропасть) растет на глазах. Расцвел красно-белый сад! И цвести ему теперь вечно.

Но бури приходят внезапно. «Спартак» играет на своем максимуме. (Знаю, что с этим тезисом многие не согласны – прошу в комментариях написать, за счет чего команда может прибавить.) И «Спартаку» сопутствует удача. А зима близко. Последний раз красно-белые претендовали на чемпионство в сезоне-2013/14. На зимний перерыв ушли, отставая от первого места на одно очко. А финишировали шестыми в четырнадцати очках от лидера. Зимой может случиться что угодно. И случается. Особенно со «Спартаком».

Это странно и парадоксально, но у безоговорочного лидера премьер-лиги очень слабая скамейка запасных. «Спартак-2». И вообще нет фланговых полузащитников. Промес – свободный художник, он везде. Мельгарехо твердым игроком основы не является и выходит чаще на острие атаки. Зуеву тренерский штаб не доверяет (как, словом, и другим парням из «Спартака-2») – всего 45 минут в этом сезоне. На флангах играют, то есть затыкают собой дыры, то Попов, то Зобнин. То Комбаров с Ещенко в модели 3–5–2.

И вот Самедов. Фланговый полузащитник старой школы, переквалифицировавшийся, однако, в современного хавбека-инсайда, работающего не на фланге, а на полуфланге, то есть между бровкой и центром, с довольно широким диапазоном действий. Исполнитель стандартов (второй в премьер-лиге после Промеса – 47 с точностью 55%). Обладатель ювелирного навеса в штрафную площадь (шестой – 112 с точностью 51%). Принял участие в 8 голах «Локомотива» из 13. То есть в 62%. И это лучший показатель сезона.

Самедов стабилен. Причем это качество пришло с возрастом. Если раньше он играл с ощутимыми перепадами, то сейчас, уже второй сезон, тащит «Локомотив». У него нет провальных матчей. Зато матчей, где он становился главным героем, – полно. А еще он обучаем. Готов совершенствоваться, меняться, подстраиваться под разные требования. В ноябрьских матчах сборной, сыгравшей по модели с тремя центральными защитниками, Самедов исполнял непривычные функции латераля. И на фоне остальных был лучшим.

Карреру это не могло не заинтересовать. Получается, что Самедова можно использовать и как флангового хавбека в модели 4–2–3–1 (4–1–4–1). Единичка – это Зе Луиш. Он, возможно, лучше всех в России играет на «втором этаже». А Самедов, возможно, лучше всех в России навешивает в штрафную площадь. И можно использовать как латераля в любимой модели 3–5–2. А Промеса с приходом Самедова можно ставить хоть вторым форвардом, хоть под Зе Луишем, хоть слева (Зобнин смещается в родной центр поля).

То есть так.

Или так.





А может, Каррера видит в Самедове игрока центральной оси. В «Спартаке» проблемы не только с фланговыми полузащитниками, но и с исполнителями последнего паса. Попов не впечатляет, и уже давно. Жано то болен, то травмирован. Оба – ненадежны. А Зобнин на эту позицию не рассматривается. Лидеры «Спартака» по голевым передачам в этом сезоне – Промес (6), Зе Луиш (4) и Комбаров (3). В тройке нет ни одного представителя центра. И это – статистическая аномалия. Так быть не должно. А значит, это надо исправить.

Вообще перевод в центр может продлить Самедову карьеру. Ему 32. А на фланге, как известно, требуется высокая работоспособность. Сдает ли Александр в выносливости и скорости? Сложный вопрос. В последнем матче «Локомотив» – «Урал» он пробежал 10800 метров, став шестым среди 27 игроков, принявших участие в этой встрече. Это выносливость. И она вроде как в порядке. А максимальная скорость – 29,8 км/ч. Тоже шестой результат. И тоже вроде как в порядке. И двигается хорошо, и рывки совершает.

Но вот что не в порядке, так это черновая работа. По таким показателям, как подборы, перехваты, отборы, Самедов уступает очень многим в своем амплуа. А еще у него нет дриблинга. Где это видано, чтобы у флангового игрока не было дриблинга? А вот нет. В среднем 3 обводки за матч – чуть ли не худший показатель среди всех правых хавбеков чемпионата. Впрочем, отсутствие дриблинга никогда не мешало Самедову быть в топе на своей позиции. Брал другим – культурой паса. И это то, что пригодится в центре.

А вывод из всего этого следует самый простой – Самедов усилит «Спартак». (Другой вопрос, надолго ли.) И облегчит жизнь тренерскому штабу, у которого, как видно на схемах, появится куда больше выбора. В 30 официальных матчах «Локомотива» в этом году Александр заработал 15 очков (10+5) по системе «гол+пас». Для флангового полузащитника это отличный результат. Тем более для флангового полузащитника «Локомотива», который давно не дружит с атакующей игрой. Самедов в полном порядке.