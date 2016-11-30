Игрок избил арбитра клюшкой, не согласившись с удалением (видео)

После скандальных споров между тренерами и арбитрами в КХЛ всплеск агрессивности был зарегистрирован и в одном из матчей любительской лиги.

Такого в нашем хоккее еще никогда не было! Драки между игроками – сколько угодно. Порой и тренеры вступали в потасовки. Но вот чтобы игрок начал целенаправленно избивать судью – такого не было никогда.

Инцидент произошел в Бурятии. На одном из матчей местной любительской лиги между командами «Армеец» и «Дорожник» игрок не согласился с тем, что арбитр выписал ему 10-минутный штраф. Кстати, за физический контакт с арбитром. И со словами «Ты чего одурел? Тебе что в***ать что ли?» начал избивать судей клюшкой. Все это было зафиксировано на видео-камеру, закрепленную на шлеме у рефери…





– Во время матча было выявлено нарушение со стороны команды «Армеец», – описывает инцидент пресс-секретарь федерации хоккея Бурятии Денис Сластин в интервью информационному агентству «Восток-Телеинфо рм». – Судья Никита Тихонов принял решение удалить игрока команды, в ответ на что тот начал сопротивляться. Получилась даже не драка, а скорее избиение. Потому что одному судье игрок сломал палец, а Никита получил многочисленные травмы. Все происходящее судья, он же потерпевший, заснял на видеокамеру, закрепленную на шлеме.

За этот проступок игрока безусловно последует наказание. Скорее всего команда «Армеец» будет полностью дисквалифицирова на и снята с чемпионата за такое хулиганство.

Но не стал ли этот случай эхом скандалов в нашей элитой лиге?

Ведь «Советский спорт» уже писал на днях, что арбитрам в КХЛ тоже достается. Чаще словестно. Но иногда и с физическим контактом. И если болельщик видит, что его кумиры относятся к судьям без всякого уважения… В своих собственных любительских матчах он идет гораздо дальше. И с криком «Я тебя вообще убью сейчас!» попадает под конкретную уголовную статью.

Но учителя то у него были авторитетные…