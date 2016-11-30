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Игрок избил арбитра клюшкой, не согласившись с удалением (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игрок избил арбитра клюшкой, не согласившись с удалением (видео)

После скандальных споров между тренерами и арбитрами в КХЛ всплеск агрессивности был зарегистрирован и в одном из матчей любительской лиги.

Такого в нашем хоккее еще никогда не было! Драки между игроками – сколько угодно. Порой и тренеры вступали в потасовки. Но вот чтобы игрок начал целенаправленно избивать судью – такого не было никогда.

Инцидент произошел в Бурятии. На одном из матчей местной любительской лиги между командами «Армеец» и «Дорожник» игрок не согласился с тем, что арбитр выписал ему 10-минутный штраф. Кстати, за физический контакт с арбитром. И со словами «Ты чего одурел? Тебе что в***ать что ли?» начал избивать судей клюшкой. Все это было зафиксировано на видео-камеру, закрепленную на шлеме у рефери…


– Во время матча было выявлено нарушение со стороны команды «Армеец», – описывает инцидент пресс-секретарь федерации хоккея Бурятии Денис Сластин в интервью информационному агентству «Восток-Телеинформ». – Судья Никита Тихонов принял решение удалить игрока команды, в ответ на что тот начал сопротивляться. Получилась даже не драка, а скорее избиение. Потому что одному судье игрок сломал палец, а Никита получил многочисленные травмы. Все происходящее судья, он же потерпевший, заснял на видеокамеру, закрепленную на шлеме.

За этот проступок игрока безусловно последует наказание. Скорее всего команда «Армеец» будет полностью дисквалифицирована и снята с чемпионата за такое хулиганство.

Но не стал ли этот случай эхом скандалов в нашей элитой лиге?

Ведь «Советский спорт» уже писал на днях, что арбитрам в КХЛ тоже достается. Чаще словестно. Но иногда и с физическим контактом. И если болельщик видит, что его кумиры относятся к судьям без всякого уважения… В своих собственных любительских матчах он идет гораздо дальше. И с криком «Я тебя вообще убью сейчас!» попадает под конкретную уголовную статью.

Но учителя то у него были авторитетные…

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