Игрок избил арбитра клюшкой, не согласившись с удалением (видео)
После скандальных споров между тренерами и арбитрами в КХЛ всплеск агрессивности был зарегистрирован и в одном из матчей любительской лиги.
Такого в нашем хоккее еще никогда не было! Драки между игроками – сколько угодно. Порой и тренеры вступали в потасовки. Но вот чтобы игрок начал целенаправленно избивать судью – такого не было никогда.
Инцидент произошел в Бурятии. На одном из матчей местной любительской лиги между командами «Армеец» и «Дорожник» игрок не согласился с тем, что арбитр выписал ему 10-минутный штраф. Кстати, за физический контакт с арбитром. И со словами «Ты чего одурел? Тебе что в***ать что ли?» начал избивать судей клюшкой. Все это было зафиксировано на видео-камеру, закрепленную на шлеме у рефери…
– Во время матча было выявлено нарушение со стороны команды «Армеец», – описывает инцидент пресс-секретарь федерации хоккея Бурятии Денис Сластин в интервью информационному агентству «Восток-Телеинфо
За этот проступок игрока безусловно последует наказание. Скорее всего команда «Армеец» будет полностью дисквалифицирова
Но не стал ли этот случай эхом скандалов в нашей элитой лиге?
Ведь «Советский спорт» уже писал на днях, что арбитрам в КХЛ тоже достается. Чаще словестно. Но иногда и с физическим контактом. И если болельщик видит, что его кумиры относятся к судьям без всякого уважения… В своих собственных любительских матчах он идет гораздо дальше. И с криком «Я тебя вообще убью сейчас!» попадает под конкретную уголовную статью.
Но учителя то у него были авторитетные…