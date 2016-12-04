Почему Бердыев - тренер-бизнесмен и это хорошо

Обозреватель «Советского спорта» выступает в защиту бердыевской модели управления клубом.

Я на днях восхищался главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и позволил себе такое предложение: «Каррера не тренер-бизнесмен, как Бердыев, он просто тренер, зато хороший». Многие читатели обиделись за Бердыева, написали, будто я обвинил его в алчности, нечестности и так далее. Ничего подобного я не имел в виду. Каждый пишет, как он слышит и не стоит искать второй и третий смысл там, где его нет.

Расхваливая Карреру я вовсе не хотел очернить Бердыева. Более того, считаю, что его модель управления клубом - самая жизнеспособная, практичная, гибкая. Курбан Бекиевич, что в «Рубине», что в «Ростове», привык контролировать все - не только тренировочный процесс, но и финансы. Без его непосредственного участия не проходит ни один трансфер, что на вход, что на выход. Именно это глубокое погружение в финансовую деятельность клуба сослужило Бердыеву плохую службу в Казани - руководству республики Татарстан рассказали, что Курбан Бекиевич получил некий процент от сделок по игрокам. Высокие чиновники разбираться не стали и попросили Бердыева освободить должность главного тренера «Рубина».

Хотя Бердыев давал результат и два чемпионства казанского клуба тому свидетельство. Другое дело, что Казань совершенно не футбольный город и сколько бы «Рубин» не выигрывал «золото» и не обыгрывал «Барселону», болельщиков у него больше не станет. Но это тема совсем другого текста.

Сейчас Бердыев в должности вице-президента клуба управляет «Ростовом». Он рассорился с главным спонсором Иваном Саввиди, он устроил совершенно особую модель управления командой с тренерами Данильянцом и Кириченко, он смотрит футбол с верхотуры ложи ВИП. Все это для того, чтобы «Ростов» играл и жил.

О том, как «Ростов» играет, написано много, поэтому вкратце - в защите научились действовать даже Владимир Гранат, которого забраковали в «Спартаке», а также никому ранее неизвестные Мевля и Киреев. Из недавних подвигов «Ростова» - победа над «Баварией», ничья с «Зенитом».

А теперь о том, как живет «Ростов», у которого денег в бюджете как не было, так и нет. Я имею в виду - больших денег. Ведь это именно Бердыев сумел весьма выгодно продать Новосельцева в «Зенит» и Баштуша в «Лацио». На деньги от этих сделок части футболистам выплатили зарплаты. Скоро в «Ростов» поступят премиальные за выступление в Лиге чемпионов и они позволят протянуть еще какое-то время.

Бердыев - тренер-бизнесмен. Он не только фантастически круто ставит игру, он так же талантливо управляет провинциальным клубом, у которого нет больших спонсоров. Да, он не терпит, когда кто-то влезает в его дела, а кому это приятно? В дела Карреры вон недавно влезли, купив без его ведома вратаря Александра Селихова. Разве так, по-спартаковски, - это лучше? Правильней?

Насколько мне известно, Бердыева по-прежнему не устраивают скромные возможности «Ростова». Говорят, он не прочь сменить его на «Локомотив», в котором никак не заладятся дела у Юрия Семина. Однако глава «Локомотива» Илья Геркус против такого развития событий. Мне кажется, менеджеры столичных клубов (Курбан Бекиевич мог ведь и в «Спартаке» оказаться) просто боятся Бердыева – если он придет, они окажутся не нужны, он их с успехом заменит. Потому что он умеет и тренировать, и управлять клубом, а большинство тренеров и управленцев РФПЛ не умеют ни того, ни другого.





