Антон Бабиков: Проскочила мысль взять флаг, но решил, что пока рано

25-летний российский биатлонист Антон Бабиков, выигравший первую гонку в карьере на Кубке мира, рассказал на пресс-конференци и, как ему удалось обогнать Мартена Фуркада.

– Антон, вы верите в то, что произошло?

– Это невероятно для меня. Я даже не знаю, как описать свои эмоции. Начав гонку, я понял что сегодня возможно все. Штиля не было, а это значит, что ветер мог испортить кое-кому результаты на стрельбе.

– Рассчитывали ли вы на подобный успех перед стартом сезона?

– Перед началом Кубка мира у меня не было особых ожиданий, поскольку непонятно было, как готовы другие. Прежде всего мне хотелось знать, как я выгляжу на фоне других, какие места могу занимать.

– Как вы провели вечер накануне? Вы живете с Максимом Цветковым в одной комнате – может, обсуждали стратегию на гонку?

– Нет, мы особо не общались. Он смотрел продолжение фильма, а так как я не смотрел его первую часть, то пошел в другую комнату к ребятам. Мы тоже смотрели кино, но другое. В общем, мы по-разному отходили от спринта. Но утро мы с Максом начали вместе – в восемь ушли на зарядку на улицу. Было тихо, пустынно и прекрасно. Отлично пробежались, чувствовали, что после вчерашней гонки мы сделали все правильно, хорошо восстановились и полностью готовы к борьбе в пасьюте. Понимали, что она может стать очень интересной для нас.

«Это правда или что?» Антон Бабиков выиграл гонку преследования

– Какие мысли были у вас на последнем круге? Допускали, что Фуркад может вас обогнать?

– Это вообще невозможно описать и вспомнить, о чем я думал. Закрыв последнюю мишень, я увидел, что у Мартена остается еще половина штрафного круга и у меня будет преимущество – пусть не очень комфортное, но весомое. Я понимал, что могу удержать его, и дальше по дистанции оставалось только бороться – со своими эмоциями и со своим телом. У меня появились какие-то невероятные ощущения, я просто пролетел этот круг.

– Что скажете по поводу своей стрельбы?

– Конечно, это было нелегко – отработать всего лишь с одним штрафом. Я очень рад, что это удалось.

– Есть ли замечание по работе лыж?

– Сегодня отлично работали лыжи, я шел два круга рядом с Мартеном и видел, что моя скорость на спуске даже лучше, чем у него. Это меня очень сильно обнадежило. Я понял, что если буду хорошо стрелять, то смогу с ним бороться.

– Была ли мысль взять на финише флаг?

– Ну проскочила. Но я решил, что все-таки, наверное, это слишком. Рано еще. Я не могу пока себе такого позволить.

