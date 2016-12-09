Сергей Швецов: Спартаковское братство – на всю жизнь

Бывшие спартаковцы Вагиз Хидиятуллин, Сергей Швецов и Сергей Новиков (слева направо) во время футбольного матча, посвященного 50-летию ветеранов «Спартака» Источник: ТАСС

Он провел за красно-белых четыре сезона, но те, кто видел Сергея Швецова на поле, не забудут. А кому не довелось, знают, что был в «Спартаке» форвард, которого боялись соперники. И не только форвард: Константин Бесков доверял ему самые разные участки поля.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЕЦ

Сергей ШВЕЦОВ Родился 7 июля 1960 года в Кутаиси. Воспитанник кутаисского «Торпедо». Нападающий, защитник, полузащитник. Выступал за клубы «Торпедо» (Кутаиси), «Зенит» (Ленинград), «Спартак» (Москва), «Гурия» (Ланчхути), «Локомотив» (Самтредиа), «Борнем» (Бельгия). За сборную СССР провел 1 матч. Достижения: серебряный призер чемпионата СССР 1981, 1983, 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР 1980, 1982.

– Как жизнь, Сергей Александрович? Чем занимаетесь?

– Работаю инструктором тренажерного зала в Центре спортивной подготовки «Крылатское». Летом стал дедушкой. Жизнью доволен.

– На улице узнают?

– Не всегда.Но хотите, расскажу о случаях, когда мне помогало спартаковское прошлое? Несколько лет назад потребовалась операция на тазобедренном суставе. А это недешево – 160 тысяч. Но замечательный хирург Владимир Горячев оказался болельщиком «Спартака» и не взял с меня ни копейки, представляете? Второй случай. Прихожу в медицинский центр сделать УЗИ. Доктор заполняет карточку: «Вы случайно не тот Швецов, что в «Спартаке» играл?» – «Тот самый». Бесплатно исследование он мне сделать не мог, но взял по минимуму. Имплант однажды полетел – стоматолог тоже оказался спартаковским болельщиком, все сделал бесплатно. Дело не в деньгах даже – приятно, что до сих пор уважают.

– Еще бы. Одна осень 82-го чего стоит, когда вы чуть ли не в каждой игре забивали.

– Было дело. Константин Иванович (Бесков. – Прим. ред.) летом меня в нападение перевел, у нас с Сережей Родионовым ударная связка образовалась. Начинал-то я сезон в обороне. И вот играет «Спартак» в моем родном Кутаиси. Константин Иванович подзывает: «Сергей, ты хорошо «Торпедо» знаешь. Кто у них самый опасный? Мегреладзе? Вот и играй против него персонально». Выполняю установку, а на 30-й минуте Мегреладзе меняют – захромал. Бесков сигнализирует – иди вперед. Ну, я пошел и забил. Выиграли 4:2.

– Бесков вас чуть ли не на всех позициях использовал, кажется?

– Разве что кроме ворот, и то потому что там был Ринат Дасаев (смеется). Бывало, действовал персонально. Например, довелось опекать знаменитого Давида Кипиани. Играли в переполненных Лужниках в День физкультурника. Так я не только Давида закрыл, но и сам забил. Мы тогда выиграли 3:1.

– Вы и Яна Кулеманса из «Брюгге» закрыли.

– Кулеманс, если помните, здоровенный такой. А я был одним из самых крепких в «Спартаке», вот мне его Константин Иванович и доверил. Помню, мяч летит в нашу штрафную, Кулеманс – к нему. Я отстаю метров на пять, но догоняю. Сталкиваемся, оба на газоне, а мяч у Рината. Кулеманс просит пенальти, а судья разводит руки – играйте.

– Вы не только Кулеманса тогда нейтрализовали, но и два мяча забили.

– Да-да. Потом тренер «Брюгге» недоумевал – на какой же позиции играет Швецов. А я и сам не знал. Начал в обороне, продолжил в средней линии, закончил в нападении. (В 1/32 финала Кубка УЕФА-1981/82 «Спартак» обыграл «Брюгге» дома и в гостях с одинаковым счетом 3:1. – Прим. ред.)

В «АРСЕНАЛ» НЕ ПРИГЛАШАЛИ

– Год спустя «Арсенал» лондонский от вас тоже пострадал сильно.

– Я им в Москве забил, и в Лондоне. В Лужниках горели 0:2, в конце первого тайма я один отквитал, а в перерыве в раздевалку зашел какой-то важный в костюме: «Леонид Ильич на трибуне, а вы страну позорите». И во втором Гаврилов уже парочку положил. Так что не опозорили. А в Лондоне раскатали «Арсенал» – 5:2.

– Этой победой гордятся все болельщики «Спартака», но никто из них ее не видел. Расскажите подробнее.

– Помню, получил мяч на углу штрафной. Думаю, сейчас пробью. Пока обрабатывал – отобрали. Хорошо, ребята подстраховали, не дали англичанам контратаку провести. Через несколько минут – точно такая же ситуация. Я уже медлить не стал – пробил. Сначала даже не понял, что гол – такой туман висел. Нам тогда впервые разрешили в раздевалке пива попить. Но Николай Петрович (Старостин. – Прим. ред.) следил, чтоб никто не перестарался.

– Говорят, «Арсенал» после той игры хотел приобрести кого-то из «Спартака». Не вас случайно?

– Не знаю. Может, и были у них контакты с руководством, но нам об этом не сообщали. Думаю, скорее всего это легенда. Да и невозможен был в 82-м такой переход.

– Той осенью вы много забивали. Одному «Нефтчи» – четыре.

– Я тогда мог не сыграть. У меня фурункул образовался в паху. Не то что бегать – ходить больно было. Константин Иванович говорит: «Сережа, если не сможешь играть, заменю по первой просьбе». Вышел на поле – и забыл про болячку. Забил четыре штуки и голевой пас Черенкову отдал. Судья Ромуальдас Юшка мне даже сказал: «Сергей, да пожалей ты их». Три из четырех забил после передач Гаврилова. Такие пасы – неудобно было бы не забить.

ГДЕ У МАРАДОНЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ?

Бывшие зенитовцы в «Спартаке»: Сергей Сальников, Немесио Посуэло, Анзор Кавазашвили, Валерий Рудь, Сергей Швецов, Сергей Дмитриев, Дмитрий Радченко, Максим Деменко, Владимир Быстров, Николай Заболотный, Роман Широков. Бывшие спартаковцы в «Зените»: Сергей Сальников, Михаил Бирюков, Михаил Квернадзе, Валерий Попелнуха, Сергей Зоря, Игорь Козлов, Василий Кульков, Павел Погребняк, Владимир Быстров, Артем Дзюба.

– «Спартак» осенью 82-го был очень хорош, но взял только бронзу. Что помешало? Одна из версий: команду выбил из колеи перенос двух последних туров, связанный с трауром по Леониду Брежневу.



– Может быть. Мы набрали отличный ход, за два тура до конца отставали на два очка от Минска и на очко от Киева. Оставалось сыграть дома с «Зенитом» и Минском, киевляне ехали в Тбилиси и Ереван, минчане кроме нас встречались с московским «Динамо». Неплохой расклад. Но умер Леонид Ильич, матчи перенесли и мы выпали из ритма. В итоге золото досталось Минску, серебро Киеву, а нам бронза. Я вдобавок травму получил на тренировке, а так хотелось против Кемпеса из «Валенсии» сыграть...

– Зато против другого знаменитого аргентинца,Диего Марадоны, удалось.

– Да, за сборную в 1980-м. Марадоне было двадцать, но он уже считался звездой. Бесков поручил его Тенгизу Сулаквелидзе. Спрашивает его: «Знаешь, Тенгиз, как Марадону выключить?» Гаврилов: «Я знаю, Константин Иванович: надо у него выключатель найти и щелкнуть». Посмеялись. Минут за двадцать до конца Бесков говорит мне: «Иди, помогай земляку». 1:1 сыграли (4 декабря 1980 года – единственный матч Швецова за сборную СССР. – Прим. ред.).

– Вы после этого и перешли в «Спартак»?

– Да, но мог оказаться там еще в 77-м. Я тогда ярко начал в кутаисском «Торпедо». Еще в школе учился и уже играл. Там Юрий Морозов, помощник Бескова в «Спартаке», меня и приглядел. Потом они поссорились, Юрий Андреевич уехал в Ленинград. Но меня запомнил и пригласил в «Зенит». Хорошая там компания подобралась: мы, молодые, – Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Борис Чухлов, Алексей Степанов, – и ветераны помогали. Вратарь Александр Николаевич Ткаченко относился к нам, как к сыновьям. Юрий Андреевич тоже. Помню, играли с тбилисским «Динамо» в холод, Морозов мне отдал свои кроссовки – «Ромика», как сейчас помню. Я в этой «Ромике» и забил. А Павел Федорович Садырин как помогал нам! Вот и взяли бронзу в 80-м. Первую для «Зенита».

– И вы ушли. В Питере вам до сих пор этого простить не могут.

– Вот не понимаю этого! Владимир Казаченок уходил в «Динамо» и возвращался, за год до моего ухода Андрей Редкоус в «Торпедо» подался. Из меня же чуть ли не изменника сделали. Статьи писали, мастера спорта сняли… Но многие ребята отнеслись с пониманием. Мне довелось поиграть в связке с легендой «Зенита» Анатолием Зинченко. Он мне и сказал: «Сергей, хочешь расти – не отказывайся от перехода в сильный клуб». Меня и в Киеве Валерий Лобановский хотел видеть, но было желание играть за «Спартак». Перешел и никогда об этом не жалел. Посчастливилось работать с Бесковым, со Старостиным. А какие партнеры – Черенков, Романцев, Шавло, Мирзоян, Гаврилов! Помню, в первом спартаковском сезоне играли в полуфинале Кубка в Харькове с «Металлистом». Ничья 0:0, потом пенальти. Чувствовал – не забью, но Бесков настоял, чтобы я пробил. Вратарь Сивуха мой удар взял, я расстроился. Подходит Гаврилов: «Не печалься, молодой, я забью вон в тот уголок». Сказал – и сделал!

– Вы ведь за «Спартак» в первом же матче забили?

– Да. На Кубок «Шахтеру». После игры Николай Петрович говорит мне: «Сережа, ты нас в четвертьфинал вывел». Не я, отвечаю, вся команда. Хорошую комбинацию мы тогда с Женей Сидоровым провели.

– Из «Спартака» вы в 1984-м из-за травмы ушли?

– Не только. Были и иные проблемы. В 83-м лечился, только во втором круге стал выходить. В 84-м неплохо играл на предсезонке, а в чемпионате что-то не пошло. Вот и вернулся домой, в кутаисское «Торпедо». Оно как раз в высшую лигу вышло. Провел там хороший сезон. Помню, обыграли в Москве «Динамо» – 3:1, все три мяча Мегреладзе с моих передач забил. После матча подходит Бесков: «Сергей, ты в порядке – возвращайся». Но я не решился во второй раз войти в одну реку. Отыграл за «Торпедо» и уехал в другую грузинскую команду – «Гурию». Помог ей в высшую лигу пробиться.

«ТОВАРИЩ ШВЕЦОВ, ПОЧЕМУ ВЫ НЕ В ТБИЛИСИ?»

– Но в высшей лиге вы за «Гурию» не играли. Почему?

– Там сменилось руководство, и мне сказали, что я больше не нужен. Пригласили в «Локомотив» из Самтредиа, во вторую лигу: тренер Джумбер Джалагания хорошо знал меня по Кутаиси. Играли здорово, вышли на первое место в зоне. И тут меня вызывают в Тбилиси, к первому секретарю ЦК Компартии Грузии Джумберу Патиашвили. Встречает меня в кабинете: «Товарищ Швецов, вы такой знаменитый футболист. Почему играете не в тбилисском «Динамо», не в кутаисском «Торпедо», а во второй лиге? Может, вам стоит перейти в более именитый клуб?» Дал, говорю, слово тренеру помочь, не могу бросить команду в разгар сезона. Да и республике еще один клуб в первой лиге не помешает. Он меня понял, на том и разошлись.

– Но в первую лигу «Локомотив» так и не пробился?

– Нет. Зону выиграли, но был еще межзональный турнир. А там уже все заранее решили: выходит «Таврия». Самтредиа вспоминаю только добрыми словами. Команда замечательная, болельщики нас обожали: на второй лиге – полные трибуны! И платили на уровне высшей лиги. Потом я в Москву вернулся. Проблемы разные начались, семейные, бытовые. Стал выступать за ветеранов. Самым молодым среди них был. С великими людьми довелось поиграть – Альбертом Шестерневым, Владимиром Поликарповым, Борисом Татушиным, Виктором Капличным. Даже сам Эдуард Стрельцов с нами несколько раз ездил. Я играл оттянутого форварда, впереди – Жора Ярцев и Витя Шевчук. Забивали много, получали удовольствие.

– А как вышло, что возобновили карьеру, да еще в Бельгии?

– Сначала звали на Сахалин, да уж больно далеко это от Москвы. А тут из Бельгии позвонили. Видимо, не забыли, как я «Брюгге» забивал. Приехал в «Борнем» из второй лиги. Помню, проигрываем к 70-й минуте 0:2. Выхожу – и вскоре уже ведем 3:2. Ребята радуются, а тренер нет. У него свои игры были. Немножко побегал там и вернулся. Проблемы с суставами возникли, мне потом инвалидность дали, какие тут игры.

– Сыновья не пошли по вашим стопам?

– Нет. Хотя Андрей, сын от первого брака, играл неплохо. Тренировался у моего друга, но я тому не говорил, что это мой сын. Должен сам всего добиваться, а не благодаря имени отца.

– С товарищами по «Спартаку» связь поддерживаете?

– А как же! Тесно общаемся с Сергеем Ш авло, как-то Александр Мирзоян мне помог. Собираюсь в клубный музей сходить. Спартаковское братство – на всю жизнь.