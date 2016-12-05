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Дацюку нравится Кубок Первого канала

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Дацюк
Павел ДацюкИсточник: «Советский спорт»

Сегодня в прямом эфире Первого канала объявили расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала, который пройдет на арене в Парке легенд 15-18 декабря. Окончательный список огласят в конце недели.

Дацюк забивал в Москве 16 лет назад

- Мне нравится играть на Кубке Первого канала, а на других этапах Евротура можно проверять молодых, - признался недавно Павел Дацюк, которого на 99,99 процента назначат капитаном сборной.

Конечно, Дацюку памятен московский турнир в 2012-м, на которого тогдашний наставник сборной Зинэтула Билялетдинов показал эскиз сочинской олимпийской команды. На Кубке Первого канала-2012 наши поставили на уши арену на Ходынском поле, убедительно побелив всех соперников. А что вытворяли парни звена Радулов – Дацюк – Ковальчук. Павла назвали самым ценным игроком турнира, а это сочетание сохранилось и в Сочи-2014.

Кстати, Дацюк стал героем московского декабрьского Кубка Балтики еще 16 лет назад, до отъезда в НХЛ. Забив единственный и ставший золотым гол шведам. Наставник той сборной Борис Михайлов не даст слукавить.

Для Ковальчука предстоящий турнир – главный шанс закрепиться в обойме Знарка после фиаско год назад, когда капитана сборной сделали козлом отпущения за фальстарт Красной машины новой сборки.

Куда вписать Мозякина?

Другая птица-тройка Кулемин – Малкин – Мозякин, зажигавшая в 2012-м, до Олимпиады в полном составе не доехала. До Сочи добрались первые двое, а капитан «Магнитки», по мнению тренера, «не доехал бы там до ворот».

Сейчас Мозякину 35, но смотреть ему в паспорт Знарок не собирается. Его проходной бал – 30 голов в чемпионате КХЛ. Плюс стойкость и мужество на последнем чемпионате мира, где наш главный бомбардир играл через кошмарные боли в спине, не позволяющие даже тренироваться.

В какое звено вписать Мозякина? Знарок держит в уме тройку Дадонов – Шипачев – Мозякин. Хотя год назад эта «химия» не сложилась год назад. Впрочем, та сборная может занести себе в актив разве что разгром над отравившимися финнами.

А как же Гусев? Сегодня во Владивостоке третий бомбардир чемпионата КХЛ захромал, но матч доиграл, порадовав несвойственным для себя голом. Так шайбу у соперника выцарапывает Дацюк. В ближайшее время мы узнаем о степени серьезности травмы. На Кубке Первого канала-2015 Гусев ушел в тень, но на победном Кубке «Карьяла»-2016 показал товар лицом в тройке Прохоркина.

Знарок верит в Телегина

Атакующее трио московских армейцев Ничушкин – Светлаков – Телегин провело в таком сочетании лишь один матч, во Владивостоке. Его героем стал Ничушкин, сделавший дубль, забивший с том числе и победную шайбу. Участник Кубка мира Телегин в этом сезоне голами и передачами, мягко говоря, не радует. Но в сборной у него совсем не те функции, что в клубе. У Знарка неистовый Иван – душа бригад меньшинства, ловец шайб. В Торонто он всякий раз превращался во второго вратаря, да еще и важный гол финнам забил.

Герой молодежного чемпионата мира-2016 Светлаков на Кубке «Карьяла» выглядел куда ярче, чем в ЦСКА, где 20-летний центрфорвард никак не может вписаться в игровую концепцию Квартальнова.

Вратари: два армейца и моряк

В кои-то веки нет беспокойства за вратарскую линию. Год назад Знарок и его тренер по голкиперам Рашит Давыдов шарахались из стороны в сторону, задействовав Сорокина, Кошечкина и Мурыгина. Король по сухарям в КХЛ, игравший в последний день турнира против чехов, приклеил себе ярлык «для внутреннего пользования».

Теперь в сборной два молодых вратаря, конкурирующих еще с молодежной сборной. Оба – бронзовые призеры ЧМ-2016, оба бессменно защищают ворота ЦСКА и СКА соответственно. У Сорокина опыта больше, но тренер вратарей сборной куда чаще видит Шестеркина и очень им доволен. В какой пропорции они поделят матчи грядущего турнира? Пока ответа на этот вопрос нет. Начнет, скорее всего, московский армеец.

А третьего «лишнего» на Кубке Первого канала-2016 не будет. А как же Бобков из «Адмирала», брагинский герой Буффло-2011? Его взяли для знакомства. Сегодня он сделал Дацюку и его команде подарок, запустив после броска капитана СКА «бабочку». В прошлом сезоне в сборную на матчи Евровызова приглашали другого моряка Налимова, хотя тот уступил в «Адмирале» пост номер один Бобкову.

Ирек Гимаев вернулся

Бросим взгляд на защитников и отметим возвращение в сборную минского чемпиона Яковлева, превратившегося в современного Ирека Гимаева, одинаково качественно игравшего в обороне и в атаке. Помните гол Яковлева на сочинском Кубке Первого канала-2014 чехам? Тогда защитника поставили в нападение. Да и недавно в Хабаровске он заканчивал матч в первом звене с Ковальчуком и Плотниковым, заменив там Тихонова (Дацюку тогда предоставили выходной).

А Яруллину, чтобы не стать в сборной калифом на час, его уникальную «пушку» неплохо бы поставить на прочный оборонительный фундамент.

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