Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Ак Барс
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Барселона- : -Боруссия М
Футбол  Бенфика- : -Наполи
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как «Спартак» обыграл «Рубин». Разбор Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как «Спартак» обыграл «Рубин». Разбор Михаила Борзыкина
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» анализирует игру красно-белых в матче с «Рубином».

Нелогичный «Рубин»

Четыре перестановки в стартовом составе (Таски, Макеев, Зуев, Попов) – так Массимо Каррера отреагировал на фиаско в Самаре, где его команду втоптал в промерзший газон еще недавно казавшийся беззубым аутсайдер. «Спартак» был зол и решителен. Контролируя мяч, он не позволял «Рубину» не только контратаковать, но и выглядывать из обороны. Хотя и нельзя сказать, что гости очень уж этому противились. Они придерживались своего плана, который не включал в себя игру на встречных курсах.

«Рубин» все делал грамотно. Без Зе Луиша организация атакующей игры «Спартака» в условиях эшелонированной обороны (а это нынче в тренде) мало чем отличается от середняков премьер-лиги. Команда плохо цепляется за мяч в последней трети, ощущает острую нехватку проникающих передач, проигрывает борьбу. Вчера красно-белые выиграли только 37% единоборств в атаке. Хотя не так давно, с Зе Луишем в составе, были единственной командой чемпионата, у которой средний показатель превышал 50%.

Вот и не скажешь, под чью диктовку проходил первый тайм. Под диктовку «Спартака», владевшего мячом аж 72% времени? Или под диктовку «Рубина», умело державшего оборону? А дальше все запуталось еще больше. «Рубин» забил. Что в этом случае делают команды, изначально игравшие от обороны? Они закрываются еще больше. Но вот что такое строящаяся, сырая, стихийная команда – «Рубин» на радостях забыл обо всем, оборона тут же дала течь. В следующие пять минут Промес должен был оформлять дубль.

Тактика «Спартака»


Загадка пенальти

Игра на встречных курсах, в которую все-таки ввязался «Рубин» во втором тайме (а как бы повели себя «Амкар» или «Уфа»?), была на руку, конечно, «Спартаку». И это при том, что быстрые атаки – очевидный изъян в тактике красно-белых: всего один гол в этом сезоне – худший показатель после «Томи». Но «Рубин», страдающий от хронического дисбаланса, в этом компоненте еще хуже. И чем настойчивее небо напоминало о пришедшей зиме, посыпая все еще зеленоватое поле снегом, тем острее развивалась игра.

В атаке «Спартака» выпадал только Зуев. Остальные на удивление погоды не портили. Попов сделал те самые передачи, с которых должен был оформлять дубль Промес; голландец реализовал только один момент. Зобнин, проводивший, возможно, последний матч на фланге, оказывал необходимое давление. Чего нельзя сказать о его игре в обороне – именно он держал Жонатаса при стандарте «Рубина» на 38-й минуте. А появившийся на острие Мельгарехо сделал несколько острых передач и даже едва не заработал пенальти.

Правда, пенальти в этом сезоне «Спартаку» почему-то не ставят. В наших всезнающих интернетах даже зародилась теория, объясняющая, почему так происходит. Якобы потому, что игроки «Спартака» все лупят и лупят по воротам со средней и дальней дистанции, а в самой штрафной площади играют очень мало и пассивно. Да нет, друзья, не поэтому. В этом сезоне «Спартак» проникает в штрафную площадь в среднем 18 раз за матч. Чаще это делает только «Зенит» –19. Столько же, 18, ЦСКА. Все остальные – реже.

Статистика команд

MVP премьер-лиги

Во втором тайме, уже в концовке, «Спартаку» было проще не только из-за удобной игры соперника. Удаление Набиуллина заставило Хави Грасию изменить тактику – перейти на модель с темя защитниками и двумя нападающими. Карреру подобная головная боль не беспокоила. Одно дело, когда удаляется игрок обороны, и другое – атаки. Во втором случае глобальных перестановок обычно не происходит. Тем более при победном счете. В зону удалившегося Промеса вытянулся Мельгарехо, и на этом перестановки закончились.

Зато в обороне «Спартака» стало прилично сквозить. Вообще в последних матчах красно-белые стали заметно хуже защищаться. Во-первых, продолжается ротация, чаще вынужденная, центральных защитников – Кутепов по очереди играет со всеми. Сам Илья вчера был хорош. Например, выиграл у Жонатаса 12 единоборств из 14. А во-вторых, ощутимо сдал Фернандо. В его исполнении уже нет не только острых диагоналей, но и объема. Всего 6 единоборств. У Глушакова, игравшего на одной линии с бразильцем, – 19.

О, Глушаков! Ему должна быть посвящена отдельная глава. Мы долго восхищались Дзагоевым, который в роли box-to-box был неподражаем в прошлом сезоне. Нынешний Глушаков по объему и КПД его точно превосходит. Вчера – 19 единоборств (42%), 58 передач (90%), 2 удара (50%), 5 ключевых передач (60%) – лучший показатель матча. И, конечно, гол, вызывающий дежавю. А вообще, вы знаете, это очень символично, что последний гол в первой части сезона забил именно Глушаков. MVP этого отрезка.

Диапазон действий и передачи Глушакова

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Карякин: Глушаков – мой любимый футболистНа пресс-конференции Сергея Карякина и Евгения Касперского, где было заявлено о спонсорской поддержке Карякина «Лабораторией Касперского», российский шахматист ответил на многочисленные вопросы, причем не только о шахматах, но и о «Спартаке», за который давно болеет.Полузащитник сборной Узбекистана пройдет медобследование в «Зените»«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику сборной Узбекистана Азизу Ганиеву, сообщает sports.uz.Трое фанатов «Локомотива» задержаны во время обысков в Доме болельщиков клубаТрое фанатов московского «Локомотива» задержаны во время проведения обысков в Доме болельщиков клуба в Москве, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.Фантастический рубеж Смолова! Итоги 17-го тура премьер-лигиФантастический рубеж Смолова! Итоги 17-го тура премьер-лиги«Советский спорт» подводит статистические итоги 17-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Промес не будет дисквалифицирован за удар по лицу БурлакаКДК РФС не имеет оснований для рассмотрения удара локтем полузащитника красно-белых Квинси Промеса в лицо защитника «Рубина» Тараса Бурлака.Глушаков сделал больше всех ключевых передач в матче «Спартак» – «Рубин»Вчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Рубин» – 2:1.«Спартак» – «Рубин». Статистика командВчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Рубин» – 2:1.Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура РФПЛФернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает вам принять участие в голосовании.УЕФА отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о дисквалификации ЕременкоСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о двухлетней дисквалификации полузащитника Романа Еременко, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.Андрей Талалаев: Глушаков становится настоящим лидером «Спартака»Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова во встрече с «Рубином» (2:1).Двое в секторе: сами виноваты?Двое в секторе: сами виноваты?За что фанаты «Терека» побили московских болельщиков.Турнир прогнозистов РФПЛ. Результаты второго тураТурнир прогнозистов РФПЛ. Результаты второго тураВ рамках 17-го тура РФПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Николаем Рогановым.Федор Щербаченко: Без Самедова «Локомотив» перезагрузилсяБывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал отсутствие Александра Самедова в двух последних матчах «Локомотива».«Надеюсь, «Спартак» при мне не станет чемпионом». Новички в зале славы «Зенита»«Надеюсь, «Спартак» при мне не станет чемпионом». Новички в зале славы «Зенита»Мигель Данни и Николас Ломбертс оставили слепки ступней для «Аллеи славы», а потом рассказали о своих контрактах и вспомнили про «Спартак».Виталий Мутко: «Спартак» сейчас заслуженно идет на первом местеПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал лидерство московского «Спартака» в чемпионате России.Артур Григорьянц: КДК РФС накажет «Локомотив» за баннер в адрес СамедоваПредседатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Локомотив» за несогласованный баннер в матче 17-го тура чемпионата России с «Тереком» (2:0).Виктор Папаев: Фол Промеса? Надоело это смотреть, хватит отмахиваться!Виктор Папаев: Фол Промеса? Надоело это смотреть, хватит отмахиваться!Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги матча красно-белых с казанским «Рубином», который состоялся в 17-м туре РФПЛ (2:1).Зимой Логашов может покинуть «Локомотив»Зимой «Локомотив», скорее всего, расстанется с крайнем защитником Арсенеем Логашовым, сообщают «Известия».Николас Ломбертс: Надеюсь, пока я играю за «Зенит», «Спартак» никогда не станет чемпиономЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от церемонии, в рамках которой бельгиец оставил отпечаток своих стоп для клубного музея, а также поделился мнением о лидерстве «Спартака» в чемпионате России.Данни: Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группеПолузащитник «Зенита» Данни рассказал о своем самочувствии, а также поделился мнением о возможном продлении контракта с петербургским клубом.

Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение