Как «Спартак» обыграл «Рубин». Разбор Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» анализирует игру красно-белых в матче с «Рубином».

Нелогичный «Рубин»

Четыре перестановки в стартовом составе (Таски, Макеев, Зуев, Попов) – так Массимо Каррера отреагировал на фиаско в Самаре, где его команду втоптал в промерзший газон еще недавно казавшийся беззубым аутсайдер. «Спартак» был зол и решителен. Контролируя мяч, он не позволял «Рубину» не только контратаковать, но и выглядывать из обороны. Хотя и нельзя сказать, что гости очень уж этому противились. Они придерживались своего плана, который не включал в себя игру на встречных курсах.

«Рубин» все делал грамотно. Без Зе Луиша организация атакующей игры «Спартака» в условиях эшелонированной обороны (а это нынче в тренде) мало чем отличается от середняков премьер-лиги. Команда плохо цепляется за мяч в последней трети, ощущает острую нехватку проникающих передач, проигрывает борьбу. Вчера красно-белые выиграли только 37% единоборств в атаке. Хотя не так давно, с Зе Луишем в составе, были единственной командой чемпионата, у которой средний показатель превышал 50%.

Вот и не скажешь, под чью диктовку проходил первый тайм. Под диктовку «Спартака», владевшего мячом аж 72% времени? Или под диктовку «Рубина», умело державшего оборону? А дальше все запуталось еще больше. «Рубин» забил. Что в этом случае делают команды, изначально игравшие от обороны? Они закрываются еще больше. Но вот что такое строящаяся, сырая, стихийная команда – «Рубин» на радостях забыл обо всем, оборона тут же дала течь. В следующие пять минут Промес должен был оформлять дубль.

Тактика «Спартака»





Загадка пенальти

Игра на встречных курсах, в которую все-таки ввязался «Рубин» во втором тайме (а как бы повели себя «Амкар» или «Уфа»?), была на руку, конечно, «Спартаку». И это при том, что быстрые атаки – очевидный изъян в тактике красно-белых: всего один гол в этом сезоне – худший показатель после «Томи». Но «Рубин», страдающий от хронического дисбаланса, в этом компоненте еще хуже. И чем настойчивее небо напоминало о пришедшей зиме, посыпая все еще зеленоватое поле снегом, тем острее развивалась игра.

В атаке «Спартака» выпадал только Зуев. Остальные на удивление погоды не портили. Попов сделал те самые передачи, с которых должен был оформлять дубль Промес; голландец реализовал только один момент. Зобнин, проводивший, возможно, последний матч на фланге, оказывал необходимое давление. Чего нельзя сказать о его игре в обороне – именно он держал Жонатаса при стандарте «Рубина» на 38-й минуте. А появившийся на острие Мельгарехо сделал несколько острых передач и даже едва не заработал пенальти.

Правда, пенальти в этом сезоне «Спартаку» почему-то не ставят. В наших всезнающих интернетах даже зародилась теория, объясняющая, почему так происходит. Якобы потому, что игроки «Спартака» все лупят и лупят по воротам со средней и дальней дистанции, а в самой штрафной площади играют очень мало и пассивно. Да нет, друзья, не поэтому. В этом сезоне «Спартак» проникает в штрафную площадь в среднем 18 раз за матч. Чаще это делает только «Зенит» –19. Столько же, 18, ЦСКА. Все остальные – реже.

Статистика команд

MVP премьер-лиги

Во втором тайме, уже в концовке, «Спартаку» было проще не только из-за удобной игры соперника. Удаление Набиуллина заставило Хави Грасию изменить тактику – перейти на модель с темя защитниками и двумя нападающими. Карреру подобная головная боль не беспокоила. Одно дело, когда удаляется игрок обороны, и другое – атаки. Во втором случае глобальных перестановок обычно не происходит. Тем более при победном счете. В зону удалившегося Промеса вытянулся Мельгарехо, и на этом перестановки закончились.

Зато в обороне «Спартака» стало прилично сквозить. Вообще в последних матчах красно-белые стали заметно хуже защищаться. Во-первых, продолжается ротация, чаще вынужденная, центральных защитников – Кутепов по очереди играет со всеми. Сам Илья вчера был хорош. Например, выиграл у Жонатаса 12 единоборств из 14. А во-вторых, ощутимо сдал Фернандо. В его исполнении уже нет не только острых диагоналей, но и объема. Всего 6 единоборств. У Глушакова, игравшего на одной линии с бразильцем, – 19.

О, Глушаков! Ему должна быть посвящена отдельная глава. Мы долго восхищались Дзагоевым, который в роли box-to-box был неподражаем в прошлом сезоне. Нынешний Глушаков по объему и КПД его точно превосходит. Вчера – 19 единоборств (42%), 58 передач (90%), 2 удара (50%), 5 ключевых передач (60%) – лучший показатель матча. И, конечно, гол, вызывающий дежавю. А вообще, вы знаете, это очень символично, что последний гол в первой части сезона забил именно Глушаков. MVP этого отрезка.

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