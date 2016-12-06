Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»

В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.

Очередной матч в «Лужниках» начался во вторник вечером неожиданно. На стартовое вбрасывание вышел известный российский гроссмейстер Сергей Карякин, недавно завершивший битву за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Красно-белый игровой свитер на плечах Сергея сомнений не оставлял – сегодня один из лидеров мировых шахмат сыграет за «Спартак». Зрители вскочили с мест, чтобы поприветствовать Карякина стоя. И он, получив свою долю оваций, начал удивительный поединок.

Как стало известно «Советскому спорту», Карякин с детства горячо болеет за «Спартак». Настолько сильно, что даже часть своих призовых планировал потратить на покупку акций футбольного клуба. Сергей уже давал сеанс одновременной игры футболистам красно-белых. Ну а теперь решил подержать и московских хоккеистов. Тем более в противостоянии с одним из лучших стратегов КХЛ – Зинэтулой Билялетдиновым.

ДЕБЮТ

В КАЗАНИ «СПАРТАК» ОБМАНУЛИ

Присутствие на матче гроссмейстера сразу превратило обычный хоккейный поединок в своеобразную шахматную партию на льду. Тем более, ситуация обострялась тем, что соперники в предыдущем матче встречались в Казани.

Там «Ак Барс» победил со счетом 3:2, но как выяснилось позже, победа у «Спартака» была вероломно украдена! Второй гол в ворота красно-белых после видео-просмотра был засчитан не по правилам. Это, к чести лиги, признала экспертная комиссия КХЛ. А виде-судья, допустивший грубую ошибку в пользу казанской команды, отстранен от работы.

Но счет-то не исправишь! На языке шахмат засчитать решающую шайбу – все равно что ферзя стянуть с поля. За такое можно и доской по ушам получить как в известной кинокомедии «Джентльмены удачи»…

Впрочем, не смотря на эту нервную предысторию дебют партии выдался черезчур спокойным. Билялетдинов по праву гостя играл белыми. Какрякин и «Спартак» - красными.

Но в хоккее в отличии от шахмат цвет фигур - не решающее преимущество. Лишь на 11-й минуте тренер «Ак Барса» решился двинуть далеко вперед своего боевого слона – Федора Малыхина. Но король хозяев, голкипер Никита Беспалов, мастерски ушел от опасного шаха…

МИТТЕЛЬШПИЛЬ

«БАРСЫ» ДЕЛАЮТ РОКИРОВКУ

И все же, пожалуй, именно с этого момента ситуация на ледовой доске изменилась. Белые прочно захватили инициативу и прилично усилили давление на короля красных.

Сами же в защите применяли тактику, известную в шахматном мире, как блокада, ограничивая диапазон передвижения шахматных фигур соперника. Плюс провели отвлекающую рокировку – из-за повреждения амуниции на 13-й минуте матча в воротах «Ак Барса» Эмиля Гарипова заменил Станислав Галимов. Но после первого перерыва вновь уступил место Гарипову.

Красным ничего не оставалось, как перейти на контратаки. И это принесло им успех. Ситуация на «доске» постепенно выровнялась. Более того, в миттельшпиле белым, защищаясь, даже пришлось пожертвовать пешку – в штрафной бокс отправился защитник «Ак Барса» Стефан Эллиот, что позволило спартаковцам на время полностью захватить инициативу.

Хозяева выводили на бросок своего ферзя – лучшего бомбардира «Спартака» Мэтта Гилроя, которого болельщики красно-белых уже делегировали на Матч звезд КХЛ. Но цели не достигли.

В конце второго периода пешку потеряли уже красно-белые, когда удалился Райан Стоа, но и это не поколебало равновесия на табло.

ЭНДШПИЛЬ

МАТ В ДВА ХОДА

В эндшпиле болельщики красно-белых решили надавить на психику. Это ведь в шахматах порой – решающий фактор. Но кому – своей команде или сопернику?

На фанатской трибуне растянули огромный плакат, изображающий хоккеиста в спартаковской форме. Клюшки у него в руках не было. Зато кулаки были подняты и крепко сжаты. А чертами лица он здорово смахивал на Президента России Владимира Путина…

«Бейтесь до конца!» - грозил кулаком нашего глава нашего государства, глядя прямо в глаза, летящим в атаку «гладиаторам».

И обстановка на льду моментально стала накаляться. И с такой поддержкой хозяева взвинтили темп и... Шах от Ярослава Дыбленко и мат от Стоа – 1:0!

Оказавшись в цейтноте Билялетдинов получил на площадке преимущество в одну легкую фигуру, пока Вячеслав Лещенко отбывал штраф. Плюс поменял вратаря на шестого полевого игрока. Но отыграться у Карякина и «Спартака» так и не успел.