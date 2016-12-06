Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: КХЛ-Фото

В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.

Очередной матч в «Лужниках» начался во вторник вечером неожиданно. На стартовое вбрасывание вышел известный российский гроссмейстер Сергей Карякин, недавно завершивший битву за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Красно-белый игровой свитер на плечах Сергея сомнений не оставлял – сегодня один из лидеров мировых шахмат сыграет за «Спартак». Зрители вскочили с мест, чтобы поприветствовать Карякина стоя. И он, получив свою долю оваций, начал удивительный поединок.

Как стало известно «Советскому спорту», Карякин с детства горячо болеет за «Спартак». Настолько сильно, что даже часть своих призовых планировал потратить на покупку акций футбольного клуба. Сергей уже давал сеанс одновременной игры футболистам красно-белых. Ну а теперь решил подержать и московских хоккеистов. Тем более в противостоянии с одним из лучших стратегов КХЛ – Зинэтулой Билялетдиновым.

ДЕБЮТ

В КАЗАНИ «СПАРТАК» ОБМАНУЛИ

Присутствие на матче гроссмейстера сразу превратило обычный хоккейный поединок в своеобразную шахматную партию на льду. Тем более, ситуация обострялась тем, что соперники в предыдущем матче встречались в Казани.

Там «Ак Барс» победил со счетом 3:2, но как выяснилось позже, победа у «Спартака» была вероломно украдена! Второй гол в ворота красно-белых после видео-просмотра был засчитан не по правилам. Это, к чести лиги, признала экспертная комиссия КХЛ. А виде-судья, допустивший грубую ошибку в пользу казанской команды, отстранен от работы.

Но счет-то не исправишь! На языке шахмат засчитать решающую шайбу – все равно что ферзя стянуть с поля. За такое можно и доской по ушам получить как в известной кинокомедии «Джентльмены удачи»…

Впрочем, не смотря на эту нервную предысторию дебют партии выдался черезчур спокойным. Билялетдинов по праву гостя играл белыми. Какрякин и «Спартак» - красными.

Но в хоккее в отличии от шахмат цвет фигур - не решающее преимущество. Лишь на 11-й минуте тренер «Ак Барса» решился двинуть далеко вперед своего боевого слона – Федора Малыхина. Но король хозяев, голкипер Никита Беспалов, мастерски ушел от опасного шаха…

МИТТЕЛЬШПИЛЬ

«БАРСЫ» ДЕЛАЮТ РОКИРОВКУ

И все же, пожалуй, именно с этого момента ситуация на ледовой доске изменилась. Белые прочно захватили инициативу и прилично усилили давление на короля красных.

Сами же в защите применяли тактику, известную в шахматном мире, как блокада, ограничивая диапазон передвижения шахматных фигур соперника. Плюс провели отвлекающую рокировку – из-за повреждения амуниции на 13-й минуте матча в воротах «Ак Барса» Эмиля Гарипова заменил Станислав Галимов. Но после первого перерыва вновь уступил место Гарипову.

Красным ничего не оставалось, как перейти на контратаки. И это принесло им успех. Ситуация на «доске» постепенно выровнялась. Более того, в миттельшпиле белым, защищаясь, даже пришлось пожертвовать пешку – в штрафной бокс отправился защитник «Ак Барса» Стефан Эллиот, что позволило спартаковцам на время полностью захватить инициативу.

Хозяева выводили на бросок своего ферзя – лучшего бомбардира «Спартака» Мэтта Гилроя, которого болельщики красно-белых уже делегировали на Матч звезд КХЛ. Но цели не достигли.

В конце второго периода пешку потеряли уже красно-белые, когда удалился Райан Стоа, но и это не поколебало равновесия на табло.

ЭНДШПИЛЬ

МАТ В ДВА ХОДА

В эндшпиле болельщики красно-белых решили надавить на психику. Это ведь в шахматах порой – решающий фактор. Но кому – своей команде или сопернику?

На фанатской трибуне растянули огромный плакат, изображающий хоккеиста в спартаковской форме. Клюшки у него в руках не было. Зато кулаки были подняты и крепко сжаты. А чертами лица он здорово смахивал на Президента России Владимира Путина…

«Бейтесь до конца!» - грозил кулаком нашего глава нашего государства, глядя прямо в глаза, летящим в атаку «гладиаторам».

И обстановка на льду моментально стала накаляться. И с такой поддержкой хозяева взвинтили темп и... Шах от Ярослава Дыбленко и мат от Стоа – 1:0!

Оказавшись в цейтноте Билялетдинов получил на площадке преимущество в одну легкую фигуру, пока Вячеслав Лещенко отбывал штраф. Плюс поменял вратаря на шестого полевого игрока. Но отыграться у Карякина и «Спартака» так и не успел.

Матч

Спартак - Ак Барс - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Стоа (Дыбленко), 52:10 (1:0).

Место и дата

06 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстоялиКапитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Алексей Ярушкин: Неправильный гол в наши ворота обсуждать нет смыслаГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суетыГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.КХЛ. «Спартак» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» победило «Нефтехимик» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0.«Торпедо» переиграло дома «Нефтехимик»Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Нефтехимик» со счетом 4:2.Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизниБывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.Сергей Карякин: Первый компьютер? Откладывал деньги, которые давали на мороженноеСегодня в Москве состоялся брифинг, посвященный заключению спонсорского договора между «Лабораторией Касперского» и участником матча на первенство мира по шахматам гроссмейстером Сергеем Карякиным.Сергей Гимаев: Мозякин никого не пускает в свой внутренний мирЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Я очень рад за КовальчукаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетСергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своем отношении к киберспортуСергей Карякин: Я очень люблю играть в «Героев силы и магии». Но не на деньгиСергей Карякин: Я очень люблю играть в «Героев силы и магии». Но не на деньгиВице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин признался в редакции «Советского спорта», что любит рубиться в компьютерные игры.Сергей Карякин: Глушаков – мой любимый футболистНа пресс-конференции Сергея Карякина и Евгения Касперского, где было заявлено о спонсорской поддержке Карякина «Лабораторией Касперского», российский шахматист ответил на многочисленные вопросы, причем не только о шахматах, но и о «Спартаке», за который давно болеет.Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Сегодня в матче «Спартак» – «Ак Барс» символическое вбрасывание проведет вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.У Сергея Карякина появился официальный спонсорСегодня, 6 декабря, российский гроссмейстер Сергей Карякин, недавно завершивший борьбу за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, и Евгений Касперский, один из ведущих специалистов в области информационной безопасности, объявили о сотрудничестве на пресс-брифинге в конференц-зале отеля «Арарат Парк Хаятт».Дацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиковДацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиковОбозреватель «Советского спорта» недоумевает – почему на Матч Звезд КХЛ российские болельщики посылают легионеров, а не своих земляков.Артем Зуб: Дебют за СКА? В своей игре были ошибочки, могло быть получшеЗащитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от дебюта за петербургский клуб в матче КХЛ против «Адмирала» (4:1).Кирилл Капризов: В молодежную сборную надо еще попасть, никто не гарантирует местаНападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов считает, что еще не гарантировал себе место в молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде.Два хоккеиста фарм-клуба СКА перешли в «Амур»Игроки «СКА-Невы» Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков продолжат карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Сергей Карякин: В турнире с Карповым и Каспаровым Карлсен был бы фаворитомСергей Карякин: В турнире с Карповым и Каспаровым Карлсен был бы фаворитомВчера вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин побывал в редакции «Советского спорта».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение