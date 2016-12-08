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Ждем черную пятницу. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабря

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ричард Макларен
Ричард МакларенИсточник: Global Look Press

«Армагеддон», не состоявшийся в шахматном матче на первенство мира, не исключено поджидает в скором времени весь российский спорт.

9 декабря с докладом по мотивам расследования независимой комиссии ВАДА выступит Ричард Макларен. «Советский спорт» отвечает на 9 вопросов о предстоящем событии.

1. Чему будет посвящен доклад?

Сочинским Играм. Конкретно изучались два связанных между собой вопроса: существует ли в России допинговая программа на уровне государства и производилась ли во время Игр-2014 в сочинской лаборатории подмена проб российских спортсменов.

2. Известно ли что-то о результатах работы комиссии?

Ничего. И не только журналистам. Даже российские чиновники высшего ранга не в курсе деталей расследования комиссии ВАДА. На Исполкоме МОК в Лозанне, который проходил 6-7 декабря, имела место встреча Томаса Баха с президентом ВАДА Крейгом Риди. По итогам переговоров были сделаны лишь протокольные заявления о продолжении совместной работы и преодолении непонимания. При этом маловероятно, что тема расследования не поднималась. Скорее всего, Бах сейчас единственный человек, не входящий в комиссию и не работающий в ВАДА, для которого пятничное выступление Макларена не станет сюрпризом.

Единственное, что известно (да и то не наверняка): у комиссии будут новые свидетели помимо Григория Родченкова, на показаниях которого строился первый доклад.

3. Кто еще дал свидетельские показания?

Есть данные, что заговорил и заместитель Родченкова в московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский, а также IT-специалист лаборатории Олег Мигачев. Оба сейчас проживают в США.

4. Что показало вскрытие пробирок с сочинскими пробами?

Ничего. Точнее – пока ничего. Несмотря на распространенное заблуждение, что комиссия Макларена перепроверяла пробы В, якобы подмененные, этим она не занималась. Эта задача может быть только в компетенции МОК, поскольку пробы были взяты на Олимпийских играх.

5. Какие сейчас отношения между ВАДА и МОК?

Еще не так давно эти отношения были весьма накаленными, и всерьез рассматривалась вероятность реформирования ВАДА. МОК отверг предложение ВАДА дисквалифицировать всю олимпийскую сборную России и передал это право федерациям по видам спорта. На сессии МОК в Рио и потом на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе многие аспекты работы ВАДА подверглись критике, звучали даже предложения сместить Риди с поста президента.

Однако в начале октября заморозки в отношениях двух организаций сменились резким потеплением: на саммите МОК решалась дальнейшая судьба ВАДА, однако ожидавшейся многими революции не произошло. В итоге Антидопинговое агентство вышло из передряги едва ли не более сильным, чем было раньше. В ноябре на встрече членов Исполкома МОК Крейгу Риди было предложено выдвинуться на следующий трехгодичный срок в качестве президента ВАДА. Более того, МОК выделил на работу комиссии Макларена дополнительные $500 000, чтобы тот завершил расследование в заявленные сроки.

6. Какие сейчас отношения между ВАДА и Россией?

Мягко говоря, натянутые. Руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов встречался с Ричардом Маклареном. Заместитель Смирнова Владимир Лисин выступал с докладом на Совете учредителей ВАДА в Глазго. Это все, что известно о контактах в последнее время. В ноябре на ежегодном заседании комитетов и комиссий МОК в Лозанне президент ОКР Александр Жуков выступил перед представителями Олимпийского движения, в числе которых были члены исполкома ВАДА Унур Эрденер, Джанфранко Каспер, Франческо Риччи-Битти и Тони Эстанге. Жуков подверг критике то, как независимая комиссия Макларена проводила свое расследование в отношении России. Президент ОКР также призвал к реформам в ВАДА, в частности назвал «абсурдом» систему терапевтических исключений.

При этом ни вице-президент ВАДА Дик Паунд, который делал первый доклад о ситуации с антидопингом в России, ни президент агентства Крейг Риди на выступлении не присутствовали, хотя были приглашены.

7. Что нас ждет после 9 декабря?

Сразу после – ничего. На основе изысканий Макларена за дело возьмутся сразу две комиссии МОК: Денниса Освальда, которая будет перепроверять пробы и искать следы вскрытия пробирок, а также Самуэля Шмида, которая уже занимается вопросами государственного участия в допинговой системе в России. При этом за три дня до оглашения доклада Макларена произошла замена руководителя второй комиссии: бывший президент Кассационного суда Франции Ги Каниве подал в отставку. Хороший это признак или нет, узнаем скоро: результаты своей работы комиссии должны предоставить в начале следующего года.

8. Проводятся ли какие-то контрмеры перед докладом Макларена?

К работе по контрпропаганде подключился Первый канал, гендиректор которого Константин Эрнст входит в комиссию Смирнова. Сам факт – отрадный, однако года на полтора мы опоздали. Первый сюжет вышел как и первый блин – комом: на половине спикеров допинг-пробы ставить было негде, при этом они на голубом глазу утверждали, что во всех бедах российского спорта виноват Родченков и больше никто. Второй сюжет, увидевший свет в начале недели, уже можно назвать достойным ответом Хайо Зеппельту, однако в отличие от фильмов ARD никаких новых фактов там не было. При этом очевидно, что фильм рассчитан в основном на внутренне пользование.

Продолжает работать и хакерская группа Fancy Bears (наши официальные лица отвергают причастность «веселых медведей» к России, однако на Западе их прочно увязывают с нашей страной). Накануне доклада Макларена они выложили новую порцию разоблачений подозрительного использования терапевтических исключений иностранными спортсменами.

9. Каково самое худшее развитие событий после доклада?

Если будет доказано наличие в стране государственной допинговой системы, Олимпийский комитет России может быть признан несоответствующим Хартии МОК и дисквалифицирован вместе со всеми федерациями.

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