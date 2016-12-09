Осторожно, высокое напряжение! Репортаж с первого дня финала «Гран-при»

В четверг в Марселе стартовал финал «Гран-при» - престижнейший турнир в календаре фигуристов. Днем в центре внимания были российские девушки - при том, что они пока только тренировались. А вечером «зажгли» Евгения Тарасова и Владимир Морозов, блестяще выигравшие короткую программу спортивных пар.

ИЗ ОТЕЛЯ — НИ НОГОЙ

Со времен визита Семена Семеныча Горбункова Марсель не изменился. Это такой же город контрастов, как и Стамбул с Нью-Йорком. В порту он пьет коктейли пряные — стакан глинтвейна на резко контрастирующей с теплой и солнечной погодой рождественской ярмарке можно купить всего за пару евро. Но буквально в минутах десяти езды на машине районы, где гулять не рекомендуется ни при каких обстоятельствах — если, конечно, дороги кошелек с жизнью.

Но и на самой обычной улице в старом городе корреспондент «Советского спорта» встретил в разгар дня четырех, как было принято говорить в старые же времена, вооруженных до зубов военных. Идут, головой по сторонам вертят — того и гляди, раздастся команда «огонь». Впрочем, они патрулируют город по другой причине — Франция, по сути, находится в состоянии войны с террористами. Слава богу, трагедий не происходило уже больше года, но мирно жить не дают регулярные сообщения о предотвращенных терактах.

Думать о плохом совершенно не хочется — но приходится, потому что арена «Омниспорт», где проходит финал «Гран-при» по фигурному катанию находится там, где как раз особо не погуляешь. То есть, днем более менее пристойно — даже парк по соседству, где прямо по тропинкам дефилируют петухи и куры, кажется очаровательным. Но вот поздно вечером самый надежный путь отсюда — на такси. Автобусы уже не ходят, с шаттлами творится полный бардак, а в 20-минутной прогулке до метро приятного мало. Думаете, у страха глаза велики? Ну о руководстве японской делегации такого не скажешь, а оно выпустило всем своим распоряжение: из отеля — ни ногой.

ВОЙНА НЕРВОВ

На самой арене, которая охраняется целым сонмом людей в черном, к счастью, все спокойно. Но про атмосферу самых престижных в фигурном катании после Олимпийских игр и чемпионата мира соревнований этого, конечно, не скажешь. «Спортсмены — мирные воины», - эти слова Маргариты Мамун я вспомнил уже на предстартовой тренировке шести девушек, четверо из которых в финале «Гран-при» - россиянки. Да, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова — очаровательнейшие создания, но при этом они ведут войну. Нет, не с канадкой Кейтлин Осмонд и японкой Сатоко Мияхарой. Сами с собой. С собственными нервами.

Атмосфера надо льдом наэлектризована донельзя. Вот Погорилая начинает свое огненное танго — и вываливается из приземления на лутце. Бронзовая медалистка последнего чемпионата мира морщится от досады, но моделируя программу до конца, переставляет каскадный тулуп к риттбергеру. А затем несколько раз пропечатывает лутц в образцово-показательном формате, чтобы все поняли — это была случайность. Следом исполняет тренировочный прокат Радионова — и падает с прыжка уже капитально. Вот оно, высокое напряжение — может сбить с ног...

Но Евгения Медведева — ее так просто не собьешь. Сразу же выдает каскад из трех тройных прыжков — ввиду нюансов правил не имеющий смысла в соревнованиях, но очень полезный на тренировках. И уверенность в собственных внушает, и соперницам демонстрирует, кто в доме чемпионка мира. Женя — сгусток сосредоточенности. Ни одного взгляда на трибуны, только куда-то внутри себя — даже если глаза ее смотрят вверх. И ни одной ошибки.

Мария Сотскова — четвертая российская участница финала «Гран-при» - пока вверх смотрит редко. Это особенно чувствуешь, когда смотришь за ней через объектив фотокамеры — поймать взгляд фигуристки, которая год назад в Барселоне выступала еще по юниорскому разряду, почти невозможно. Хотя, как говорят, стреляя глазами в сторону судей, несколько дополнительных десятых балла заработать можно. Но с прыжками, дорожками шагов и с вращениями у Марии все в полном порядке — если так будет и в соревнованиях, ее шансы закончить их на пьедестале весьма неплохи.

РОССИЙСКИЕ ЮНИОРЫ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Не надо морщиться при слове «юниоры» - они в фигурном катании умеют очень много. Некоторые не затерялись бы здесь, пожалуй, и во взрослом турнире. Вот, например, Алина Загитова, новая звездочка из группы Этери Тутберидзе. Ее 70 с лишним баллов в короткой программе — преодоление как говорится, гроссмейстерского рубежа, эдакий знак качества. Причем она берет не только блестящей техникой, но и программами, по связующим элементам не уступающими взрослым образцам. А главное — впрочем это фирменный знак учениц Тутберидзе — безошибочным катанием в ситуации, когда другие не выдерживают давления.

Российские молодые одиночники, которых в Марселе четверо, тоже порадовали чистыми прокатами коротких программ. Не хочется сглазить, но, кажется, мы наблюдаем ренессанс нашего мужского одиночного катания. Дмитрий Алиев и Александр Самарин, занимающие два первых места, готовы биться на взрослых чемпионатах уже сейчас. У них есть и четверные прыжки, и компонентность — причем второе качество особенно ценно, так как для нашей школы является ахиллесовой пятой. Заметно прибавил и Роман Савосин — хотя ему как раз второй оценки пока недостает. А самый молодой наш участник финала «Гран-при» 14-летний Илья Скирда — это фигурист, чье время наступит через пару лет. Пока у него нет тройного акселя — но вот когда появится...

Абсолютно закономерно лидерство россиян и в двух других видах программы финала юниорского «Гран-при». Танцоры Алла Лобода и Павел Дрозд были чуть-чуть не готовы побеждать в прошлом сезоне, но нынешний может и должен стать их. Хотя отрыв от американцев Рэчел и Майкла Парсонса после короткой программы слишком небольшой, чтобы можно было расслабиться. Впрочем расслабляться нельзя никому и никогда — в том числе и нашим молодым «парникам» Анастасии Мишиной и Владиславу Мирзоеву, пусть их отрыв от чемпионов мира среди юниоров чехов Анны Душковой и Мартина Бидаржа и больше трех баллов.

ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

Выступления взрослых финалистов «Гран-при» открыли спортивные пары. В своем прогнозе я поставил россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на второе место, но внутренне абсолютно не исключал приятной ошибки. Эти ребята абсолютно по всем параметрам — готовые чемпионы всего, чего только можно. Остается только выкатывать то, что они умеют. А вот с этим-то в нынешнем сезоне у Тарасовой и Морозова проблемы — произвольная программа с уже разученной четверной подкруткой никак им не удается.

Но в короткой они короли — что подтвердил и марсельский прокат. 78,60 балла — это уже очень серьезно. Даже если бы двукратные чемпионы мира из Канады Меган Дюамель и Эрик Редфорд не сорвали бы выброс тройной аксель и не смазали бы параллельный лутц, они бы, скорее всего, россиян бы не опередили. Оценка, которую получили Тарасова и Морозов, превышает личный рекорд Дюамель и Редфорда. Осталось только пройти испытание произвольной программой. И не думать, что семь баллов отрыва от канадцев что-то значат. Ведь есть, на всякий случай, еще и китайцы — Юй Сяоюй и Чжан Хао позади всего в трех баллах.

У одиночников все без сенсаций - самые именитые, олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и трехкратный чемпион мира Патрик Чан, не ошибались, и поэтому впереди остальных. Разница в баллах между ними семь баллов - это следствие двух четверных прыжков у японца (в том числе редкого риттбергера) против одного у канадца. Хавьер Фернандес отлично начал прокат с чистого каскада из четверного и тройного тулупов, но потом вдруг рассыпался. Соме Уно и Нэйтану Чену надо было рисковать, чтобы прорваться в лидеры. Они попытались, и у них это не получилось. А Адам Риппон рисковать и не пытался - впрочем, и от промежуточного последнего места не расстроился.

