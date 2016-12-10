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Сильвен Вильтор: Полностью согласен с Федуном

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сильвен Вильтор
Сильвен ВильторИсточник: Global Look Press
Знаменитый французский футболист Сильвен Вильтор рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому спорту», кого он считает сильнейшим игроком мира, оценил работу в «Реале» Зинедина Зидана и согласился с мнением Леонида Федуна.

«ОТДАЛ БЫ МЯЧ ГРИЗМАННУ»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сильвен ВИЛЬТОР
Родился 10 мая 1974 года в Нейи-сюр-Марн.
Рост 174 см, вес 68 кг.
Карьера: «Ренн» (1991–1996, 2007–2009), «Бордо» (1997–2000), «Арсенал» (2000–2004), «Лион» (2004–2007), «Марсель» (2009–2010), «Мец» (2010), «Нант» (2011–2012).
Достижения: вице-чемпион мира (2006), чемпион Европы (2000), двукратный победитель Кубка конфедераций, четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион и обладатель Кубка Англии.
За сборную Франции провел 92 матча, забил 26 голов.

- В понедельник мы узнаем имя обладателя «Золотого мяча», главного индивидуального трофея в футболе. Будь ваша воля, кому бы его отдали?
- Не сомневаюсь, «Золотой мяч» получит Криштиану Роналду. Человек забивает по 50 голов за сезон и неслучайно признается в последние годы лучшим в мире наряду с Лионелем Месси. В этом году Роналду выиграл, кроме Лиги чемпионов, еще и первенство Европы, так что у выборщиков не должно быть сомнений. Но я, как настоящий француз, немного шовинист, поэтому отдал бы «Золотой мяч» Антуану Гризманну, который играл в обоих финалах – и в Лиге чемпионов в составе «Атлетико», и на Евро-2016 в составе сборной.

- Чего не хватило сборной Франции, чтобы стать чемпионом Европы?
- Везения. Отскочи мяч от штанги в ворота, а не в поле после удара Жиньяка в добавленное время, и чемпионами были бы мы. В целом же не хватило эффективности в чужой штрафной. В этом компоненте игры португальцы нас превзошли. Как ни странно, уход с поля Роналду в первом тайме только усилил португальцев. Они сплотились, а наши игроки подумали, что без Роналду Португалия уже не та команда.

- Довольны увиденным во время чемпионата Европы?
- Красивый получился турнир. Мне довелось побывать во многих городах, и везде была особая непередаваемая атмосфера. Франция пришла в себя после террористических актов в марте этого года и сделала все возможное, чтобы Евро прошел на высоком уровне. Жаль только, не выиграли.

– Смотрели финал на стадионе?
- Да. Видел все семь матчей сборной Франции, поддерживал ее. Португальцы оказались сильней. Но в полуфинале немцы выглядели сильней нас, однако победила сборная Франции. Такое случается в футболе.

- И чемпионат Европы это доказал – выступление сборных Уэльса и Исландии признано сенсационным. Как думаете, не изменился ли в связи с этим расклад сил в европейском футболе?
- Слабых сборных в нем давно уже нет. На один матч может собраться любая команда. Но на длинной турнирной дистанции нужно иметь запас прочности. Поэтому побеждают ведущие футбольные страны, в командах которых по 22 человека примерно одного уровня. У Уэльса и Исландии в обойме было всего 12-13 футболистов, но это не умаляет их заслуг. Кто недооценил валлийцев и исландцев, жестоко за это поплатились.  
- Были ли, на ваш взгляд, открытия? Кто-то из тренеров, игроков или, может, судей?
- Среди судей, слава богу, нет! Открытием стали болельщики малых стран, особенно Исландии. Они принесли на Евро особую атмосферу. Без них было бы скучно. Что удивило? Поражение Испании от итальянцев. Мне по первым матчам показалось, что испанцы выиграют Евро. Во всяком случае, до финала должны были дойти. Как и немцы. И тем, и другим для успеха не хватило каких-то мелочей. Может, удачи, может, одного пенальти…

«НИЧЕГО ХОРОШЕГО, ЕСЛИ ТРЕНЕР ПЬЕТ ПИВО С ИГРОКАМИ»

- Во Франции выросло новое поколение футболистов. Чем оно отличается от вашего, побеждавшего на чемпионатах мира и Европы?
- Я бы избежал сравнений. Все во Франции хотят, чтобы нынешнее поколение повторило успехи 1998 и 2000 годов, но забывают, что в 2002-м на ЧМ в Японии и Корее мы с треском провалились. В 2004-м на Евро дошли лишь до четвертьфинала, в 2006-м – уступили в финале итальянцам. Во Франции сильные центры подготовки молодежи. Каждый год они выпускают десятки хорошо обученных игроков. Велика конкуренция, и потому не сомневаюсь, что победы придут. Молодым надо дать время. Сегодня многие из них уезжают за границу. На мой взгляд, зря. Опыт надо приобретать в Лиге 1, где ты на глазах главного тренера сборной. И не надо торопиться попасть в национальную команду, хотя сегодня это сделать проще, чем в мое время, когда за нее выступали выдающиеся нападающие – Трезеге, Анелька, Анри, Зидан и другие.

- Зидан сегодня руководит «Реалом». Как считаете, удалось ему создать свою команду или он работает на багаже предшественников?
- Зизу пришел на пост главного тренера в январе этого года и сохранил преемственность. Он ведь уже работал в «Реале». Зидан вообще все сделал правильно. Набрался опыта, получил диплом и, когда пришло время, возглавил команду. Когда смотрю матчи «Реала», оцениваю его стиль и тактику, понимаю, что Зидан проделал большую работу.

- Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сказал как-то, что тренер – это только 10 процентов успеха команды…
- Полностью с ним согласен. На поле выходят футболисты, а не тренер. Они сами решают, куда и в какой момент им бежать, исходя из обстановки на поле. Тренер же не может им подсказывать каждую секунду! Тренер решает вопросы тактики, психологии, мотивации, но на поле должно быть 11 воинов.

- Тренеры делятся на демократов и дикторов. Вы за кого?
- За демократа. И за свободу, потому что нападающий. Были тренеры, которые пытались ее ограничивать, но у них ничего не получилось. А, кроме того, в команде больше 20 человек, всех не изменишь и не ограничишь. Тренер должен уметь учитывать особенности каждого, но сохранять при этом дистанцию. Если будет пить с футболистами пиво, ничем хорошим это не кончится. Они тренеру на шею сядут. И сложней всего руководить не теми одиннадцатью, кто выходит на поле, а запасными. Ведь надо каждому убедительно объяснять, почему он не играет.

«ВОЗЬМЕМ РЕВАНШ У РОССИИ»

- Отвлечемся от футбола. Вы почти профессионально играете в теннис…
- Без ложной скромности скажу, я – выдающийся теннисист. Не каждый может выиграть Ролан Гаррос среди любителей! Но если серьезно, теннис меня привлекает тем, что в нем, в отличие от футбола, могу еще совершенствоваться. Помогает хорошая физическая подготовка – лишний вес я пока не набрал и на Ролан Гарросе всех перебегал. Через три года рассчитываю стать чемпионом Франции в возрасте старше 45 лет. Беру пример с Новака Джоковича. Но Бориса Беккера он зря уволил (немец был тренером сербского теннисиста – Прим. ред.).

- Не хотите его себе в тренеры позвать?
- Нет, у меня пока не столь высокий уровень. Но через год-другой можно будет и с Беккером поработать. Шучу, конечно.

- Знаю, вы играете не только в теннис, но и в футбол с ветеранами.
- Да. И если сейчас приехал в Москву для участия в акции благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь», то в феврале вернусь в составе ветеранской сборной Франции, чтобы выступить в Кубке легенд. Будем брать реванш у сборной России за поражение в прошлом году!

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