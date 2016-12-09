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Могло быть и хуже. Есть ли жизнь после доклада Макларена?

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ричард Макларен
Ричард МакларенИсточник: Reuters

Последствия доклада комиссии Ричарда Макларена плохие, но наихудшего развития событий удалось избежать.

Самое худшее – полная дисквалификация российского спорта. Такое могло случиться, если бы Олимпийский комитет России признали бы вовлеченным в допинговую систему, а значит несоответствующим Хартии МОК. Тогда вместе с ОКР были бы дисквалифицированы все федерации по видам спорта.

То, что нам предстоит пережить, тоже не сахар.

Во-первых, это пересмотр результатов Олимпийских игр в Лондоне и Сочи, а также чемпионата мира по легкой атлетике в Мсокве-2013 и Универсиады-2013. Самый жесткий удар, который предстоит выдержать – потеря лидерства в медальном зачете Игр-2014, которое два года тешило самолюбие и являлось предметом национальной гордости.

Во-вторых, российский спорт ждут репрессии. По мотивам расследования Макларена, за дело возьмутся сразу две комиссии МОК: Денниса Освальда, которая будет перепроверять пробы и искать следы вскрытия пробирок, а также Самуэля Шмида, которая уже занимается вопросами государственного участия в допинговой системе в России. По итогам их работы МОК и международные федерации будут принимать решения о дисквалификациях спортсменов, а также, возможно, национальных федераций. Поблажек ждать не стоит.

В-третьих, Россию могут лишить права проведения турниров в ближайшее время. Только в этом зимнем сезоне их немало. Это этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в Тюмени, этап по конькобежному спорту в Челябинске и по фристайлу в Миассе. Пары турниров может лишиться Москва, а Сочи – потерять чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Под угрозой и выступление сборной в полном составе на Играх-2018 в Пхенчхане. Зима тревоги нашей грозит перейти в лето: по некоторой информации руководство ФИФА проводит консультации по поводу возможности переноса чемпионата мира по футболу.

По состоянию на сегодняшний день, самый страшный вираж американских горок мы пережили, но впереди будет много перегрузок. Памперсы еще могут пригодиться.


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