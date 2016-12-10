Михаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медаль

На этой неделе стало известно о том, что российский боксер Михаил Алоян, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 52 килограммов, будет лишен заветного серебра. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Мишу медали за употребление допинга. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Также CAS аннулировал результат бронзового призера Олимпиады-2016, румынского тяжелоатлета армянского происхождения Габриэла Саркисяна, завоевавшего бронзу в весовой категории до 85 килограммов. После того, как стало известно, что серебро у Алояна все-таки отберут, в социальных сетях возникла волна обсуждения на эту тему. Свои оценки дал тренер боксера Эдуард Кравцов, обвинивший во всем врача сборной Алексея Клягина, и экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк, который не стал списывать все только на работу врача. Как бы то ни было, ситуация возникла крайне скандальная, как всегда идет запоздавший поиск тех, кто виноват. Поэтому мы решили получить информацию из первых уст, от самого Михаила Алояна, который сегодня находится в Новосибирске и продолжает тренироваться. Михаил был крайне эмоционален в оценках происходящего. Тем не менее, присутствия духа не потерял.

- Миша, вчера новость о том, что вас лишили медали, потрясла всех, кто так или иначе связан с боксом. С каким настроением вы сегодня проснулись? Удалось ли уже переварить эту информацию?

- Да, настроение, честно говоря, не ахти. Видимо, сохраняется, эффект неожиданности, потому что и я, и мой тренер Эдуард Кравцов, очень надеялись на благополучный исход этого поединка с CAS. Мне кажется, что суд в Лозанне на то и существует, чтобы справедливо решать такого рода споры. И мы очень рассчитывали на справедливость суда. Тем не менее, суд в данном случае не учел ни мои доводы, ни доводы моего адвоката. Мне искренне жаль, что так произошло.

- Как вы считаете, это решение является предвзятым, можно ли подкупить суд?

- О подкупе судей мы, конечно, не говорим. Нет, это невозможно. Но, вы сами знаете, что в последнее время к нашим российским спортсменам очень предвзято относится международное сообщество. Имеют место быть политические игры, различного рода интриги. Поэтому, судьи в данный момент тоже играют не в нашу пользу. Они на стороне МОК. Вынося такое решение в моем случае, они выиграли, а мы пока что проиграли. Но мы планируем бороться дальше, отстаивать свою точку зрения.

- То есть, вы всерьез настроены на этот бой?

- Да, я настроен. Очень рассчитываю в данном случае получить помощь от государства. Нам, спортсменам, оказавшимся заложниками такой несправедливой ситуации, очень нужна сейчас государственная поддержка, защита наших интересах в международных инстанциях. Также я хотел бы прокомментировать ситуацию с врачом нашей сборной Алексеем Клягиным, так как сейчас это очень обсуждаемая тема. Мое личное мнение, что доктор этот очень безответственный и непрофессиональный человек. Здесь я полностью согласен с Эдуардом Кравцовым. Так работать нельзя. Ну как так, после Олимпиады, зная о том, в какое положение он меня поставил, врач даже не позвонил мне, не спросил хотя бы просто, как у меня дела, как настроение? Разве можно так поступать? Надо признавать свои ошибки и нести за них ответственность, а не прятать голову в песок!

- Какие ваши дальнейшие действия в юридическом поле?

- Мы будем обжаловать вынесенное решение, адвокат будет подавать апелляцию. Что касается меня, то я продолжаю интенсивно тренироваться. Такие вещи не должны выбивать боксера из колеи, сбивать его с тренировочного ритма, так как именно на это и рассчитано. Нет, я полностью осознаю, что сейчас происходит, и рассчитываю вернуть медаль обратно, так как она мне досталась в честном бою.

- Вы не знаете, а как технически происходит «отъем» медали у спортсмена? Вы должны будете отправить ее по почте посылкой? Или явиться лично и куда-то ее сдать?

- Я не знаю, как это принято. Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медаль.

- Что называется, к другим новостям. Вы знаете о том, что AIBA утвердила новые правила подсчета очков боксерских поединков, которые теперь будут официально действовать на всех соревнованиях под эгидой ассоциации в 2017 году? Судьи за рингом будут теперь располагаться по всем четырем углам арены, а для определения победителя будет использоваться все пять показателей. При этом счет каждого раунда будет объявляться только по завершении поединка. Как вы относитесь к смене системы?

- Я еще до конца не понял, что эта система из себя будет представлять, так как не опробовал ее на себе. Но на моей памяти, уже 1000 раз АИБА меняла систему судейства боксерских поединков. И при любой системе я видел несправедливые бои, предвзятое судейство. Это можно ребенку рассказывать, как надо боксировать на международных соревнованиях, а не взрослому человеку, спортсмену. Поэтому для начала нужно в себе, в своей голове что-то поменять, а уже потом задумываться о смене системы судейства, о реформах. Постоянно менять правила нельзя! Боксер регулярно тренируется, и только он начинает привыкать к одним правилам, как они резко меняются. Это очень сбивает с тренировочного ритма. В сложившейся ситуации с допингом, я тоже мог бы обвинять всех и вся в смертных грехах. Но я же этого не делаю? Так и в случае с правилами, нужно нейтрально ко всему относиться.

- Сегодня в российских СМИ появилось сообщение о том, что Кремль внимательно изучит вторую часть доклада Макларена. Если вы не в курсе, то в первой части доклада сообщалось о существовании специального алкогольно-допингового коктейля для спортсменов и особого метода вскрытия пробирок с биоматериала спортсменов. Надо предполагать, что вторая часть доклада будет еще похлеще первой. Ваше личное отношение к действиям Макларена?

- Моя позиция, наверное, не отличается, от позиции большинства россиян. Все последние действия в отношении российских спортсменов говорят о сознательном унижении нашей страны как великой спортивной державы. Какие у нас сильные стороны? Конечно, в том числе спорт! Имена наших спортсменов гремят на весь мир. Поэтому, нужно ударить по самому больному месту. А как по-другому? Пока у них получается наносить нам болезненные удары. В этом они нас превзошли. Я тоже не был готов к той ситуации, которая со мной произошла. Они были более подкованы. Имели все необходимые справки, документы. Хорошо сработали. Не пустили на Игры паралимпийцев, легкоатлетов. Все сложилось против российского спорта. И если уж на то пошло, то я был обвинен не на применении допинга, а в нарушении антидопинговых правил. Чувствуете разницу? Конечно, в этой ситуации мне нужна государственная поддержка. Получу я ее или нет? Если не получу, то буду бороться в одиночку. А пока ничего не меняется, я живу спокойно, тренируюсь, готовлюсь в соответствии с тренировочным планом. В данный момент у меня идут сборы.

Эдуард Кравцов, тренер Михаила Алояна:

«НИКТО У АЛОЯНА ПРОСТО ТАК МЕДАЛЬ НЕ ЗАБЕРЕТ»

- Сразу хочу сказать, что медаль у Миши никто просто так не приедет и не заберет. Он завоевал ее потом и кровью в честном бою. Ни один боксер не отдаст своей медали никому. Миша - безусловный заложник ситуации. То, что сейчас происходит с ним и с другими нашими атлетами, можно назвать бестолковой и бессмысленной борьбой WADA с российским спортом. Половина зарубежных спортсменов употребляли и употребляют запрещенные стероидные препараты, и они не попадают под санкции, а наш боксер принимал капли в нос и попался. Я расцениваю это как очередной политический заказ против звезд российского спорта, к которым, безусловно, относится и Миша Алоян. Конечно, нам нужно продолжать бороться, доходить до высшего спортивного суда, истину будем искать там. Но в спортивном мире тоже должно многое меняться. Нельзя быть постоянно марионетками в руках WADA и МОК. Своим примером Миша Алоян должен это доказать. Даже в такой ситуации у нас с ним нет пессимистичного взгляда на вещи. Многие промоутерские компании, как российские, так и американские, сегодня очень активно интересуются Мишей. Но он готовится к Олимпиаде в Токио в 2020 году, всерьез настроен выступить там еще более успешно, чем в Рио. Поэтому, пока он не рассматривает для себя возможности перехода в профессионалы. Но предложения эти, конечно, будут поступать. Это закономерно. Ведь на протяжении 8 лет он является сильнейшим спортсменом нашей сборной, ровно столько же лет, его имя значится в системе ADAMS. И у него никогда не было никаких нарушений ранее. Поэтому то, что сейчас происходит, называется одним словом. Произвол.