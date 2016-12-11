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«Зенит», «Ростов» и рейтинг популярности. Цыбанев – о клерках, мажорах и мужиках

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Ростов"- "Зенит"
"Ростов"- "Зенит"Источник: ФК «Зенит»

Перед жеребьевкой плей-офф  Лиги Европы между российскими представителями в еврокубках – глубокая разграничительная черта.

Особенно глубоко ее проложили – так, что почувствовали все - наши полпреды в Лиге чемпионов. «Ростов» сражался до последней капли крови – за то, чтобы весной продолжить еврокампанию. А ЦСКА, не приложив ни малейшего усилия сверх привычного-повседневнего, отошел на заранее подготовленную позицию – ограничил свой дальнейший сезон внутренним фронтом. И   Слуцкий на прощанье невольно и окончательно разоблачил тайное, которое  становилось все более явным. После встречи с «Тоттенхэмом» Леонид Викторович откровенно поведал: схема, придающая игре ЦСКА в Лиге чемпионов заведомо обреченный вид, гарантирует успех  против премьер-лиговых заурядностей. И это для него важнее – а заморачиваться правкой-переделкой  под Лигу чемпионов было как-то недосуг.

Мы-то, наивные, охотно входили в положение действующего чемпиона России: малоденежье, короткая скамейка, усталость металла…  А собака, оказалось, была вон где зарыта: ЦСКА попросту довольствовался ролью футбольного клерка, выполняющего   задачи попроще.

К «Ростову» ведь, вдуматься, легко притягиваются те же самые исходные характеристики: плохо с финансами,  совсем коротка кадровая кольчужка,  да и тех, кто, казалось бы, наигрался по самое не могу в свои за 30, в команде хоть отбавляй.

Только и скажешь: кто хочет – ищет возможности; кого устраивает повседневная рутина – тот прячется за отговорками. Каждый, ну да, имеет право на то, что слева, и то, что справа.

Но я о  другом. О нитях эмоционального притяжения между командой и болельщицкими массами. Как всколыхнулся Ростов, прощаясь (но не простившись, как оказалось) с Бердыевым! Заметим, донская команда тогда еще не совершила подвига года, обыграв «Баварию» - но народ твердо знал: с Курбаном Бекиичем и невозможное возможно! И как вяло армейская торсида провожала Слуцкого,  пусть и увешанного титулами.

Боссы  Газпрома любят толковать о растущей всенародной популярности своего детища. Уж не знаю, как они этот рост высчитывают. Но сдается мне, что  слава «Зенита» проникла в гущу народную восемь лет назад, с действительно героическими его свершениями в Кубке УЕФА и Суперкубке. А потом была разве что подпитана колоритным образом всемогущего богатыря Халка.

А вот в то, что нынешний «Зенит» - футбольным своим образом и контекстом существования –способен набирать все большую популярность, простите, не поверю. Ибо  все восемь лет, прошедших после той славной кампании, некие таинственные силы просто выводили «Зенит» из-под действия смелого тезиса «В жизни всегда есть место подвигу!». И Питеру практически на всех еврокубковых жеребьевках доставались соперники максимально проходимые. Но и эти условия наибольшего благоприятствования успехов ему не добавили.

Жеребьевка первой стадии лигаевропейского плей-офф  в понедельник. И я очень желаю «Зениту» в соперники  моуриньева «МЮ». Это - шанс укрепить провисшую репутацию. А то номинальный флагман российского футбол  все больше смахивает на мажора, ни в чем  папенькими заботами не нуждающегося  и живущего, что называется, по течению.

Если так пойдет и дальше, то помянете, господа хорошие,  мое слово: еще несколько свершений бригады Бердыева в весенней сессии Лиги Европы – и «Ростов» уверенно скинет «Зенит» вниз в шкале всероссийских футбольных пристрастий. Потому что в народе жива лютая тоска по сильным и смелым мужчинам. Охочих до настоящего дела и готовых засучить рукава. А игроки «Ростова» уже проверили на себе: «футболист» - и в России может звучать гордо.

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