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«Зарезанный барашек в Караганде – прекрасно!» Как поживает первый колумбиец РФПЛ

Марина Петрова, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Рохер Каньяс последние несколько лет постоянно играет в еврокубках
Рохер Каньяс последние несколько лет постоянно играет в еврокубкахИсточник: ФК «Астана»

Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс в интервью «Советскому спорту» - о новосибирских холодах и людях, из-за которых он не попал в «Удинезе».

В 2009 году Каньяс стал чемпионом Колумбии и решил попробовать себя в Европе. Но вместо обещанной Серии А оказался в «Сибири». В составе новосибирской команды Рохер провел всего один сезон, но вошел в историю клуба, став одним из авторов исторической победы над ПСВ. Последние четыре года Каньяс играет в Казахстане, где уже трижды успел стать чемпионом страны: один раз с карагандинским «Шахтером» и два раза с «Астаной». 

«Астана» против «Кайрата» – казахстанское Эль Класико»

– Последний матч вам не удался, вы проиграли «Янг Бойз» в Лиге Европы 0:3, но сезон все равно можно считать успешным?
– Думаю, да. Два трофея во внутреннем чемпионате – отличный результат. Да и в последнем матче сезона последнее, на что надо смотреть – это результат. Все-таки эта игра уже ничего не решала. Европейская кампания не удалась, мы последние в группе. Но в целом сезон действительно отличный. У нас есть все, чтобы в следующем году показать себя хорошо в Лиге чемпионов и выйти в плей-офф уже там.

– В России много знают о вашем главном конкуренте – «Кайрате», в котором играют Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук. Борьба с командой из Алма-Аты была непростой?
– Встречи с ними – очень принципиальны, «Астана» против «Кайрата» – настоящее казахстанское Эль Класико.

– Прямо как «Реал» против «Барселоны»?
– Да-да, только в Казахстане (смеется). «Кайрат» и «Астана» всегда были одними из главных конкурентов. Каждую победу над нами они празднуют так, будто выиграли чемпионат. Правда, когда мы побеждаем – мы делаем так же.

– Представляю, что творилось в финальном матче Кубка Казахстана. Там еще и ужасный снегопад был.
– Да, погода серьезно повлияла. Нам было важно победить, ведь мы не только выиграли трофей, но и сделали это на поле «Кайрата». Особенно сладкой была победа из-за того, что все видели: «Кайрат» был готов на все, чтобы победить в том матче.

«Чтобы согреться в Новосибирске, при любой возможности нужно пить кофе»

– Вернемся в 2010-й. Вы приехали в Европу и должны были играть за итальянский «Удинезе», а оказались в латвийском «Транзите». Это вообще как?
– Были люди, которые меня обманули. Они сказали мне, что в Европе у меня будет готовый контракт, а на самом деле ничего конкретного не было. В это время трансферное окно уже закрылось, поэтому те же люди предложили мне поехать в Латвию, поиграть один-два месяца, чтобы не терять игровую форму и уже там искать мне новую команду. Так я и оказался в «Транзите». Там рассматривал уже варианты перехода в российский клуб.

– Потом вы как раз перешли в «Сибирь». Помните свои первые впечатления от Новосибирска?
– Очень красивый и очень-очень большой город! Меня приняли хорошо, несмотря на то, что я не знал языка и вообще ничего не понимал.

– Вообще ничего?
– Да, когда я приехал, не знал ни слова. А в команде меня приняли хорошо, старались помогать. Возможно, поэтому, я смог приспособиться к России и Новосибирску.

– Даже придумали, как согреваться в холодную погоду?
– Никакого особенного способа нет, разве что вовремя пить кофе. При любой возможности (смеется).

«Не каждый видел своими глазами, как режут барашка»

– После «Сибири» вы отправились в чемпионат Польши, но провели за «Ягеллонию» очень мало матчей.
– Ситуация получилась неприятная: меня покупал один тренер, а когда я пришел в команду – его поменяли. Новый тренер сказал, что не рассчитывает на меня, поэтому дал мне всего 45 минут в одном из матчей Кубка Польши. И ничего больше. Хорошо, что появился вариант перейти в карагандинский «Шахтер». В новой команде дела пошли намного лучше.

– «Шахтер» знаменит на весь мир тем, что перед матчами там режут барашка. Быстро привыкли к этому?
– Уверен, надо уважать все культуры. А эта традиция – нечто совершенно особенное и прекрасное.

– Прекрасное?
– Да! Потому что я получил неповторимый жизненный опыт. Будет, что рассказать внукам. Все-таки не каждый своими глазами такое видел (улыбается).

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