«Зенит» выселил «Динамо», но проиграл. Петербуржцы не отомстили УНИКСу
Серебряный призер
Единой лиги ВТБ в Петербурге робко начал, но в конце концов не оставил «Зениту»
ни шанса.
Пустых меньше занятых и ненормальный график
УНИКС впервые с полуфинальной серии плей-офф прошлого сезона
приехал играть в Петербург, но на этот раз казанцев принимала большая арена
«Юбилейного». Кстати, на малой арене комплекса чуть ранее начали играть
хоккеисты «Динамо СПб», которые не так давно в дерби против «СКА-Невы»
установили рекорд посещаемости ВХЛ.
На баскетбольный матч в «Юбилейном» приходило максимум
4 200 человек на «Баварию», а на матчах Единой лиги ВТБ этот показатель
меньше в два раза. Встреча со второй командой чемпионата имела все шансы собрать
аншлаг, как итог – 4 226 зрителей, пустых кресел меньше, чем занятых.
Средняя посещаемости у Единой лиги ВТБ и ВХЛ примерно на
одном уровне, но арендатор «Зенит» выселяет на малую площадку фактически
хозяина.
Меньше зрителей и из-за того, что футболисты «Зенита» разъехались
в отпуска. Заядлые любители баскетбола Мигель Данни и Доменико Кришито уже
отдыхают: кто на пляже, кто на родине.
Василий Карасев перед матчем с УНИКСом сетовал на
ненормальный график: «Зенит» уже месяц не играл дома, постоянные перелеты. И
правда: последний матч в Петербурге команда провела 13 ноября против «Нижнего
Новгорода» и успела побывать в Испании и Красноярске. Зато в оставшихся трех
играх декабря – двух в Единой лиге ВТБ и одной против «Уникахи» в Еврокубке – петербуржцы
будут домоседами. Поскольку футбол закончился, а СКА единственный матч дома
проведет 29 декабря, можно ждать большого количества зрителей на баскетболе, этот
«Зенит» – фаворит в борьбе за болельщика.
Ползущий Маркович и первое поражение дома
Карасев до игры признался: казанцы ничего сверхсложного не
показывают. В начале матча гости и правда работали не на полную: первая
четверть осталась за преимуществом хозяев. Хоть отрезок и закончился всего с «+2»
в пользу сине-бело-голубых, они выглядели ярче казанцев.
В середине второй четверти Маркович получил травму и отполз
к краю площадки, но, кажется, никто на него не обратил внимания. Вышла группа
поддержки в центр, а Стефан так и корчился от боли. Только через минуту к
игроку, который четыре дня назад решил исход матча Еврокубка с «Будучностью»,
подбежал медик «Зенита». В итоге Маркович пропустил остаток четверти, а гости
вышли вперед на одно очко.
После большого перерыва немного прибавилось народу на
трибунах: на малой арене закончился матч «Динамо СПб». Вернулся на площадку и
Стефан Маркович, с которым «Зенит» сразу выбрался вперед. Однако затем гости
быстро убежали в отрыв и за несколько минут до конца третьей четверти набрали
очков больше, чем во всей последней игре Евролиги против «Олимпиакоса». Конец
матча остался за УНИКСом, который оторвался на 14 очков и позволил себе немного
расслабиться: в итоге 95:84 - победили казанцы.
Для петербуржцев возвращение в «Юбилейный» обернулось первым домашним поражением в лиге ВТБ, а для самого спорткомплекса второй победой гостей за вечер. К счастью, 14 декабря, когда «Зенит» примет «Уникаху», хоккейных матчей в «Юбилейном» не будет.
Матч
Место и дата
11 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция