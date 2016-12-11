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«Зенит» выселил «Динамо», но проиграл. Петербуржцы не отомстили УНИКСу

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зенит» выселил «Динамо», но проиграл. Петербуржцы не отомстили УНИКСу
Источник: БК «Зенит»

Серебряный призер Единой лиги ВТБ в Петербурге робко начал, но в конце концов не оставил «Зениту» ни шанса.

Пустых меньше занятых и ненормальный график

УНИКС впервые с полуфинальной серии плей-офф прошлого сезона приехал играть в Петербург, но на этот раз казанцев принимала большая арена «Юбилейного». Кстати, на малой арене комплекса чуть ранее начали играть хоккеисты «Динамо СПб», которые не так давно в дерби против «СКА-Невы» установили рекорд посещаемости ВХЛ.

На баскетбольный матч в «Юбилейном» приходило максимум 4 200 человек на «Баварию», а на матчах Единой лиги ВТБ этот показатель меньше в два раза. Встреча со второй командой чемпионата имела все шансы собрать аншлаг, как итог – 4 226 зрителей, пустых кресел меньше, чем занятых.

Средняя посещаемости у Единой лиги ВТБ и ВХЛ примерно на одном уровне, но арендатор «Зенит» выселяет на малую площадку фактически хозяина.

Меньше зрителей и из-за того, что футболисты «Зенита» разъехались в отпуска. Заядлые любители баскетбола Мигель Данни и Доменико Кришито уже отдыхают: кто на пляже, кто на родине.

Василий Карасев перед матчем с УНИКСом сетовал на ненормальный график: «Зенит» уже месяц не играл дома, постоянные перелеты. И правда: последний матч в Петербурге команда провела 13 ноября против «Нижнего Новгорода» и успела побывать в Испании и Красноярске. Зато в оставшихся трех играх декабря – двух в Единой лиге ВТБ и одной против «Уникахи» в Еврокубке – петербуржцы будут домоседами. Поскольку футбол закончился, а СКА единственный матч дома проведет 29 декабря, можно ждать большого количества зрителей на баскетболе, этот «Зенит» – фаворит в борьбе за болельщика.

Ползущий Маркович и первое поражение дома

Карасев до игры признался: казанцы ничего сверхсложного не показывают. В начале матча гости и правда работали не на полную: первая четверть осталась за преимуществом хозяев. Хоть отрезок и закончился всего с «+2» в пользу сине-бело-голубых, они выглядели ярче казанцев.

В середине второй четверти Маркович получил травму и отполз к краю площадки, но, кажется, никто на него не обратил внимания. Вышла группа поддержки в центр, а Стефан так и корчился от боли. Только через минуту к игроку, который четыре дня назад решил исход матча Еврокубка с «Будучностью», подбежал медик «Зенита». В итоге Маркович пропустил остаток четверти, а гости вышли вперед на одно очко.

После большого перерыва немного прибавилось народу на трибунах: на малой арене закончился матч «Динамо СПб». Вернулся на площадку и Стефан Маркович, с которым «Зенит» сразу выбрался вперед. Однако затем гости быстро убежали в отрыв и за несколько минут до конца третьей четверти набрали очков больше, чем во всей последней игре Евролиги против «Олимпиакоса». Конец матча остался за УНИКСом, который оторвался на 14 очков и позволил себе немного расслабиться: в итоге 95:84 - победили казанцы.

Для петербуржцев возвращение в «Юбилейный» обернулось первым домашним поражением в лиге ВТБ, а для самого спорткомплекса второй победой гостей за вечер. К счастью, 14 декабря, когда «Зенит» примет «Уникаху», хоккейных матчей в «Юбилейном» не будет.

Матч

Зенит - УНИКС - 84:95

Место и дата

11 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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