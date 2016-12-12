«Кузюткину не стоит возвращаться в сборную»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о начале сезона, предстоящем старте в Лиге чемпионов и о том, кто может возглавить женскую сборную России.

«ВОЗМОЖНО, БУДЕМ УСИЛИВАТЬ СОСТАВ»

- Чемпионат России, можно сказать, в самом разгаре. Довольны тем, как ваша команда провела первые два месяца? – начинаем беседу с Зиничевым.

- Не совсем. Дело даже не в поражении от казанского «Динамо» в принципиальном матче, да еще на своей площадке. В конце концов, поражения бывают разными. Мяч – он ведь круглый. И если уступаешь в борьбе, но показываешь хорошую игру – это одно. Хуже, когда такую игру не показываешь. И уж совсем стыдно, когда команда играет так, как в субботу в Челябинске! Мы пока не видим в исполнении нашей команды того, что хотели перед началом сезона. Впрочем, у этого множество причин.

- Например?

- Например – неудачное выступление на Олимпиаде. В составе нашей сборной играет шесть волейболисток московского «Динамо». Мы – по сути базовый клуб национальной команды. Давайте называть вещи своими именами – летом, при подготовке к Рио, были допущены серьезные ошибки. Девушки вымотались и морально, и физически. Приехали осенью уставшими. А с учетом результата на Играх (поражение в четвертьфинале от Сербии, - Прим. ред.) – еще и опустошенными. Восстановиться полностью у них не получилось, хотя мы и предоставили нашим сборницам дополнительный отпуск. Это первое. Второе – тренерский штаб нашей команды вынужден был готовиться к сезону в усеченном составе. Не только без ведущих игроков: мы ведь еще и Дамира Колеца – нашего тренера по физподготовке - по просьбе волейбольной федерации командировали в сборную! Конечно, все это теперь сказывается на игре «Динамо».

- Но самим составом довольны?

- Есть определенные моменты, которые хотелось бы усилить. Буквально перед вашим звонком заседали с тренерским штабом – обсуждали, какие действия надо предпринять, чтобы повысить результаты, наладить игру. Будем ли подписывать кого-то по ходу сезона? По регламенту, до середины февраля мы можем дозаявлять иностранных игроков в команду. Или поменять одного из двух легионеров для участия в Суперлиге. Правда, клуб ограничен в своих возможностях – многое ведь упирается в финансы. Но работа в этом направлении ведется.

«ВАРИАНТ С КУЗЮТКИНЫМ – ПУТЬ В НИКУДА»

- На этой неделе «Динамо» стартует в Лиге чемпионов. Группа с «Волеро», краснодарским «Динамо» и румынской «Альбой» – тяжелый жребий?

- Квартет попался непростой. Конечно, главный соперник – «Волеро». Сильнейший состав, очень большие амбиции руководства, хороший тренер… Хотя к остальным тоже относимся со всей серьезностью. У турнира изменился регламент, теперь в плей-офф выходит всего 7 команд, а не 13, как раньше. Это значит, что не каждое второе место в группе гарантирует продолжение борьбы. Так что результат любого матча будет на вес золота.

- Актуальный вопрос – назначение нового главного тренера женской сборной. Одна из основных кандидатур – Владимир Кузюткин. Учитывая, что в «Динамо» столько игроков национальной команды, вам наверняка небезразлично, кто будет работать с ними летом.

- Моего мнения в федерации пока не спрашивали. Но, если честно, я против возможного назначения Кузюткина. К самому Владимиру Ивановичу отношусь хорошо. В конце концов, он в свое время тренировал «Динамо». Но давайте рассуждать логически – Кузюткин несколько лет не работал в клубах. Да, недолго возглавлял команду Болгарии, но там от его услуг досрочно отказались. Через два месяца ему исполнится 70 лет. У нас много других достойных кандидатов, которые находятся в постоянном контакте с ведущими волейболистками, добиваются впечатляющих успехов в своих командах – Вадим Панков, Ришат Гилязутдинов. Зачем приглашать человека, который не сможет дать сборной ничего нового? Вариант с Кузюткиным – это путь в никуда. Лучше точно не станет, а вот хуже – вполне возможно.

- Но с ним наши девушки выигрывали чемпионат мира в 2010 году.

- Во-первых, в этом заслуга не только Кузюткина, но и самих волейболисток, Вы только вспомните звездный состав той сборной! Во-вторых – у каждого времени должны быть свои герои. Давайте вспомним, сколького добился Карполь! И ведь Николай Васильевич до сих пор работает с «Уралочкой». Но понимает, что его время в сборной, в первую очередь из-за возраст – ушло. Это, без сомнения, ответственный и мудрый подход. Помогать национальной команде развиваться, я уверен, он не откажется никогда.

- Панкова в качестве хорошего кандидата вы назвали. Гилязутдинова тоже. А как насчет Юрия Панченко? Если понадобится – готовы отпустить главного тренера «Динамо» в сборную?

- Панченко - великий волейболист. И у него есть одно из главных качеств, важных для наставника в женском волейболе – он умеет находить контакт со спортсменками. Все-таки, в женском спорте психология играет совсем другую роль, нежели в мужском. Плюс Юрий Петрович до сих пор сам в блестящей форме – девчонки даже удивляются, когда видят, что он может делать на площадке во время тренировок. Но, если честно, ему еще есть куда расти. В будущем Панченко возможно и сможет претендовать на роль наставника главной команды страны. Пока же ему стоит набираться опыта работы с женщинами и добиться определенных успехов в клубе.