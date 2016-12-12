«Кузюткину не стоит возвращаться в сборную»
Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о начале сезона, предстоящем старте в Лиге чемпионов и о том, кто может возглавить женскую сборную России.
«ВОЗМОЖНО,
БУДЕМ УСИЛИВАТЬ СОСТАВ»
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Чемпионат России, можно сказать, в самом разгаре. Довольны тем, как ваша
команда провела первые два месяца? – начинаем беседу с Зиничевым.
- Не
совсем. Дело даже не в поражении от казанского «Динамо» в принципиальном матче,
да еще на своей площадке. В конце концов, поражения бывают разными. Мяч – он
ведь круглый. И если уступаешь в борьбе, но показываешь хорошую игру – это
одно. Хуже, когда такую игру не показываешь. И уж совсем стыдно, когда команда
играет так, как в субботу в Челябинске!
Мы пока не видим в исполнении нашей команды того, что хотели перед
началом сезона. Впрочем, у этого множество причин.
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Например?
-
Например – неудачное выступление на Олимпиаде. В составе нашей сборной играет
шесть волейболисток московского «Динамо». Мы – по сути базовый клуб
национальной команды. Давайте называть вещи своими именами – летом, при
подготовке к Рио, были допущены серьезные ошибки. Девушки вымотались и
морально, и физически. Приехали осенью уставшими. А с учетом результата на
Играх (поражение в четвертьфинале от Сербии, - Прим. ред.) – еще и
опустошенными. Восстановиться полностью у них не получилось, хотя мы и
предоставили нашим сборницам дополнительный отпуск. Это первое. Второе –
тренерский штаб нашей команды вынужден был готовиться к сезону в усеченном
составе. Не только без ведущих игроков: мы ведь еще и Дамира Колеца – нашего
тренера по физподготовке - по просьбе волейбольной федерации командировали в
сборную! Конечно, все это теперь сказывается на игре «Динамо».
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Но самим составом довольны?
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Есть определенные моменты, которые хотелось бы усилить. Буквально перед вашим
звонком заседали с тренерским штабом – обсуждали, какие действия надо
предпринять, чтобы повысить результаты, наладить игру. Будем ли подписывать
кого-то по ходу сезона? По регламенту, до середины февраля мы можем дозаявлять
иностранных игроков в команду. Или поменять одного из двух легионеров для
участия в Суперлиге. Правда, клуб ограничен в своих возможностях – многое ведь
упирается в финансы. Но работа в этом направлении ведется.
«ВАРИАНТ
С КУЗЮТКИНЫМ – ПУТЬ В НИКУДА»
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На этой неделе «Динамо» стартует в Лиге чемпионов. Группа с «Волеро»,
краснодарским «Динамо» и румынской «Альбой» – тяжелый жребий?
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Квартет попался непростой. Конечно, главный соперник – «Волеро». Сильнейший состав,
очень большие амбиции руководства, хороший тренер… Хотя к остальным тоже
относимся со всей серьезностью. У турнира изменился регламент, теперь в
плей-офф выходит всего 7 команд, а не 13, как раньше. Это значит, что не каждое
второе место в группе гарантирует продолжение борьбы. Так что результат любого
матча будет на вес золота.
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Актуальный вопрос – назначение нового главного тренера женской сборной. Одна из
основных кандидатур – Владимир Кузюткин. Учитывая, что в «Динамо» столько
игроков национальной команды, вам наверняка небезразлично, кто будет работать с
ними летом.
-
Моего мнения в федерации пока не спрашивали. Но, если честно, я против
возможного назначения Кузюткина. К самому Владимиру Ивановичу отношусь хорошо.
В конце концов, он в свое время тренировал «Динамо». Но давайте рассуждать
логически – Кузюткин несколько лет не работал в клубах. Да, недолго возглавлял
команду Болгарии, но там от его услуг досрочно отказались. Через два месяца ему
исполнится 70 лет. У нас много других достойных кандидатов, которые находятся в
постоянном контакте с ведущими волейболистками, добиваются впечатляющих успехов
в своих командах – Вадим Панков, Ришат Гилязутдинов. Зачем приглашать
человека, который не сможет дать сборной ничего нового? Вариант с Кузюткиным –
это путь в никуда. Лучше точно не станет, а вот хуже – вполне возможно.
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Но с ним наши девушки выигрывали чемпионат мира в 2010 году.
-
Во-первых, в этом заслуга не только Кузюткина, но и самих волейболисток, Вы
только вспомните звездный состав той сборной! Во-вторых – у
каждого времени должны быть свои герои. Давайте вспомним, сколького добился Карполь!
И ведь Николай Васильевич до сих пор работает с «Уралочкой». Но понимает, что
его время в сборной, в первую очередь из-за возраст – ушло. Это, без сомнения, ответственный и мудрый подход.
Помогать национальной команде
развиваться, я уверен, он не откажется никогда.
-
Панкова в качестве хорошего кандидата вы назвали. Гилязутдинова тоже. А как
насчет Юрия Панченко? Если понадобится – готовы отпустить главного тренера
«Динамо» в сборную?
-
Панченко - великий волейболист. И у него есть одно из главных качеств, важных
для наставника в женском волейболе – он умеет находить контакт со
спортсменками. Все-таки, в женском спорте психология играет совсем другую роль,
нежели в мужском. Плюс Юрий Петрович до сих пор сам в блестящей форме –
девчонки даже удивляются, когда видят, что он может делать на площадке во время
тренировок. Но, если честно, ему еще есть куда расти. В будущем Панченко
возможно и сможет претендовать на роль наставника главной команды страны. Пока
же ему стоит набираться опыта работы с
женщинами и добиться определенных успехов в клубе.