Забиваки местного разлива. Как сложилась судьба предшественников Смолова

Пока лучший бомбардир РФПЛ прошлого сезона, Федор Смолов, рвется в европейский топ-клуб, мы вспоминаем, что было за рубежом с его предшественникам и во главе снайперской гонки.

В прошлом сезоне Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу, наколотив в ворота соперников 20 голов. Он оказался первым бомбардиром с российским паспортом с 2007 года, когда больше всех забили два Романа – Павлюченко и Адамов.

Но речь сейчас не об этом. Дело в том, что Федор Смолов навострил лыжи в Европу. И не куда-нибудь, а в дортмундскую «Боруссию». Ничего неожиданного, правда, в этом нет. По статистике 70% лучших бомбардиров чемпионата страны рано или поздно оказываются в Европе – 14 из 20 человек. Так что возможный отъезд Смолова – вещь достаточно закономерная.

Другое дело – судьба отечественных голеадоров за пределами родного чемпионата. Как она сложилась? Мы решили вспомнить их всех, от Вели Касумова, покинувшего Россию в 1992 году до Халка, уехавшего покорять мир этим летом.

Вели Касумов

Азербайджанский футболист стал первым в гонке бомбардиров первого чемпионата России по футболу. Сезон он начинал в составе московского «Спартака», но, проведя 6 матчей и не забив ни одного гола, перешел в столичное «Динамо». Здесь он в 17 играх забил 16 голов и стал лучшим бомбардиром в турнире клубов, боровшихся за места с 1 по 8.

В том же году он уехал в Европу – в испанский «Бетис». Там за три сезона Вели появлялся на поле в 42 встречах, в которых сумел отличиться лишь 9 раз. Последовал переход в «Альбасете» и серьезная травма – два сломанных пальца на ногах (22 игры и 4 мяча). Когда команда пошла на понижение, он отказался выходить на поле. Вскоре Вели вынужден был присоединиться к «Эсихе» - 14 матчей и ни одного гола. Завершать карьеру пришлось в Португалии. Сначала была «Витория» (15 голов в 41 матче), а затем и «Имортал» (16 голов в 46 встречах).

Юрий Матвеев

В том же 1992 году был еще один лучший бомбардир чемпионата России – в турнире за места с 9 по 20. Им стал футболист «Уралмаша» Юрий Матвеев, отгрузивший соперникам 20 голов. Всего в 39 играх за уральский клуб нападающий забил 24 гола.

Он также не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в 1993 году начинал сезон в составе турецкого «Анкарагюджю». Вот только на турецком берегу карьера у российского футболиста не задалась – 15 матчей и всего 1 гол. В 1994 году, не солоно хлебавши, Матвеев вернулся на родину – в «Уралмаш».

Игорь Симутенков

В 1994 году лучшим бомбардиром стал нападающий московского «Динамо» Игорь Симутенков, забивший 21 гол за сезон. Тут же было принято решение отправляться на запад – в Италию.

В том же году Игорь дебютировал в составе клуба Серии А – в «Реджане». Однако по итогам сезона команда потеряла место в сильнейшей лиге и продолжила борьбу в Серии Б. Игорь играл достаточно неплохо, но уровень чемпионата был уж очень низок. Через год «Реджана» вновь вернулась в Серию А, а потом опять ее покинула. Всего за клуб Симутенков сыграл в 97 матчах, в которых забил 20 голов.

В 1998 году Игорь переходит в «Болонью», где в нападении должен был играть с Игорем Колывановым. Но на новом месте Симутенков проявить себя не сумел – всего 3 мяча в 14 играх. Затем был испанский «Тенерифе» (55 игр и 4 гола) и американский «Канзас-Сити Уизардс» (49 игр и 12 голов). За этим последовало возвращение Россию, сначала в «Рубин», а потом – в родное «Динамо».

Олег Веретенников

Трижды лучшим бомбардиром чемпионата России становился форвард волгоградского «Ротора» Олег Веретенников: в 1995 (25 голов), 1997 (22 гола) и 1998 (22 гола) годах.

В 1999 году нападающий перестал попадать в основной состав команды. Так началось его недолгое европейское турне. Сначала он отправился в аренду в греческий «Арис», котором в 7 матчах не забил ни разу. Дальше последовал переход в бельгийский «Льерс» - 3 гола в 18 матчах.

Вернулся в Россию Веретенников в 2001 году: «Сокол», СКА, «Лисма-Мордовия» , «Уралан». После этого были казахские «Женис», «Иртыш» и «Астана» с перерывом на вторую попытку в «Роторе», не такую удачную. Завершил Карьеру Веретенников в клубе «Волгоград» в 2009 году.

Александр Маслов

В 1996 году гегемонию Веретенникова во главе бомбардирской гонки прервал нападающий ростовского «Ростсельмаша» Александр Маслов. За сезон ему удалось поразить ворота соперника 23 раза.

В Европу он уехал двумя сезонами позже – в 1998 году. Новым клубом Маслова стал испанский «Альбасете». Но продолжить свои бомбардирские свершения за пределами России Александру не удалось – 1 гол в 10 матчах. В 1999 году он уже играл в чемпионате Швейцарии – в команде «Ксамакс». При не самом высоком уровне конкуренции голы вернулись – 11 мячей в 18 встречах. На Маслова обратил внимание сильный по местным меркам «Сьон» - 18 голов в 34 встречах. Третьим швейцарским клубом для россиянина стал «Винтертур» - 11 голов в 41 матче.

В 2002 году Маслов вернулся в Россию, присоединившись к «Ростову», где завершил карьеру игрока и начал работать тренером.

Георгий Деметрадзе

В 1999 году лучшим бомбардиром российского первенства стал приехавший из Европы грузинский футболист – нападающий владикавказской «Алании» Георгий Деметрадзе. За сезон в клубе Валерия Газзаева он отличился 21 раз. Всего же в 43 матчах за «Аланию» он забил 35 голов – феноменальная результативность .

1999 год он продолжил в киевском «Динамо», после чего отправился покорять Европу. В 2001 году он уже был футболистом испанского «Реала Сосьедад». Но взять Старый Свет с наскока не получилось – 1 гол в 13 матчах.

Дальше были две аренды в «Локомотив» и «Аланию», переезд в донецкий «Металлург», снова аренды в «Аланию» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива (13 игр и 3 гола), переход в киевский «Арсенал», попытка в «Баку» и завершение карьеры в грузинском «Спартаке-Цхинва ли».

Александр Кержаков

За Деметрадзе шла плеяда бомбардиров, футбольный путь которых по разным причинам Европу обошел стороной: Дмитрий Лоськов, Дмитрий Вязьмикин, Ролан Гусев, Дмитрий Кириченко. Лишь в 2004 году лучшим бомбардиром чемпионата страны стал форвард питерского «Зенита» Александр Кержаков (18 голов), в последствии уехавший в Европу.

Проведя в «Зените» еще пару лет, Кержаков все-таки решил попробовать себя на Западе – в 2006 году его пригласили в испанскую «Севилью». В ней Александр за два сезона провел на поле 26 матчей и забил 8 голов. Результат, в принципе, неплохой, но мог быть и лучше, если бы тренер почаще выпускал россиянина на поле. Но не сложилось.

В 2008 году он вернулся в Россию – в московское «Динамо». Еще через два года Кержаков вернулся в родной «Зенит», откуда в 2016 году был откомандирован в швейцарский «Цюрих» (17 игр и 5 голов).

Роман Павлюченко

Два года подряд, в сезонах 2006 и 2007, больше остальных забивал нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко – 18 и 14 голов соответственно. Но уехать из России Роману удалось лишь в 2008 году – после успеха сборной России на чемпионате Европы по футболу.

Права на игрока приобрел лондонский «Тоттенхэм». Статистика футболиста в команде удивляет – 21 гол в 78 матчах. В какой-то момент по количесту минут, которые необходимы игроку на гол он опережал Месси с Роналду. Дело в том, что чуть ли не в половине встреч Роман вынужден был появляться на замену. Тренер, который покупал игрока, Хуанде Рамос, вскоре покинул клуб. На его место пришел самодур Гарри Реднапп, сразу невзлюбивший Павлюченко.

В 2012 году Роман вернулся в Россию – в московский «Локомотив». В 2015 году он подписал контракт с краснодарской «Кубанью», а сезон 2016/17 начал в екатеринбургском «Урале».

Вагнер Лав

В 2008 году лучшим бомбардиром чемпионата России оказался нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав, забивший за сезон 20 голов.

После этого Россия стала игроку не мила. Чтобы окончательно не расставаться с футболистом, его согласились отпустить на родину, в Бразилию, но не навсегда, а в аренду – в «Палмейрас» (5 голов в 12 матчах). В 2010 году его вновь отпустили, но уже во «Фламенго» (4 гола в 5 матчах). Окончательно в этом самом популярном клубе в Бразилии Вагнер оказался в 2012 году (13 голов в 36 матчах).

Затем было возвращение в ЦСКА на полгода и транзит в Китай, где «Шандунь Лунэн» сделал предложение от которого невозможно было отказаться. Там Вагнер в 31 матче забил 19 голов. Но ведь это был чемпионат Китая.

В 2015 году он вновь вернулся в Бразилию – в «Коринтианс» (14 голов в 31 матче). И лишь в 2016 году футболист получил шанс попробовать себя в серьезном европейском клубе – во французском «Монако». Но в 12 матчах за монегасков бразилец забил всего 4 гола. Этого французам оказалось недостаточно. Вагнера продали в Турцию – в «Аланьяспор», за который Лав пока провел 12 матчей и забил 5 голов.

Веллитон

Дважды подряд, в 2009 и 2010 годах, равных по забитым мячам в чемпионате России не было бразильскому форварду московского «Спартака» Веллитону – 21 и 19 мячей соответственно. Но отпускать футболиста в Европу на пике карьеры отказались.

Покинуть Россию Веллитону удалось лишь в 2013 году, когда его игра уже оставляла желать лучшего. Трижды он съездил в аренду. В бразильском «Гремио» в 4 мачтах он не смог поразить цель ни разу. В «Сан-Паулу» в 15 играх Веллитон забил 3 мяча. И, наконец, в 2014 году Веллитон оказался в Европе – в испанской «Сельте», за которую на поле вышел лишь один раз, оставшись без гола.

В том же году он перешел из «Спартака» в турецкий клуб «Мерсин Идманюрду» (51 игра и 16 голов). В 2016 году – трансфер в «Кайсериспор», в котором Веллитон пока в 8 матчах забил 5 голов.

Сейду Думбия

В переходном сезоне 2011/12 лучшим бомбардиром чемпионата России впервые стал африканец – ивуариец Сейду Думбия сумел оставить не у дел вратарей 28 раз. В сезоне 2013/14 он вновь был лучшим – 18 голов.

В 2015 году игрока ждал громкий трансфер в итальянскую «Рому», которой до сих пор принадлежат права на нападающего. Вот только в Италии у Думбия не заладилось. За римскую команду он к данному моменту провел 13 матчей, в которых забил всего 2 гола.

За это время футболист успел трижды съездить в аренду: в ЦСКА (13 игр и 5 голов), в английский «Ньюкасл» (3 игры и 0 голов) и в швейцарский «Базель» (11 игр и 9 голов).

Юра Мовсисян

В сезоне 2012/13 первую строчку в списке бомбардиров с удивительно низким показателем разделили нападающий «Спартака» Юра Мовсисян и форвард «Краснодара» Вандерсон. Но, если бразилец продолжает играть за отечественную команду, то армяно-американс кий снайпер уже покинул наш чемпионат.

В 2016 году переставший попадать даже в заявку «Спартака» Мовсисян был отправлен в аренду в «Реал», только не в мадридский, а в американский – из города Солт-Лейк-Сити. Там в 23 встречах нападающий забил 9 мячей. Это удовлетворило американских владельцев команды, и новый сезон Юра начнет уже как полноправный футболист «Реала Солт-Лейк».

Халк

В сезоне 2014/15 лучшим бомбардиром стал самый дорогой футболист в истории чемпионата России – бразилец Халк. В составе «Зенита» в том сезоне футболист отличился 15 раз.

Команду Халк покинул лишь в 2016 году. Да и отправился он покорять отнюдь не Запад, а Восток. Права на игрока приобрел китайский клуб «Шанхай СИПГ». В новую команду Халк успел сыграть уже 7 матчей, в которых забил 4 гола.

Федор Смолов

Вывод из предыдущего опыта напрашивается сам собой. Но мы все же желаем удачи Федору Смолову и надеемся, что он окажется в Европе, покажет свое мастерство и еще не раз заставит нас гордиться таким сыном отечества.