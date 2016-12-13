Сколько очков весной должен набрать «Спартак», чтобы стать чемпионом?

«Советский спорт», проанализировав весенние отрезки чемпионата после перехода на календарь «осень-весна», подсчитал примерное количество очков, которое необходимо набрать «Спартаку», чтобы финишировать первым.

Ориентир – 28-29 очков

Начиная с сезона-2012/13 (переходный чемпионат-2011/12 не берем – там был другой формат), только однажды команда, ушедшая на зимний перерыв лидером, не смогла выиграть золото. «Зенит» в сезоне-2013/14. Тогда чемпионом стал ЦСКА, показавший сумасшедший ход весной (30 очков в 11 матчах), и заодно, уже в следующем розыгрыше, установивший рекорд чемпионата России по продолжительности победной серии.

В остальных случаях лидер первой части сезона становился чемпионом: ЦСКА-2012/13, «Зенит»-2014/15 и ЦСКА-2015/16.

Весенний ход ЦСКА в сезоне-2013/14 – 2,7 очка за матч – стал скорее исключением. Тем же армейцам сезоном ранее для чемпионства вполне хватило графика 1,9 очка. А в сезоне-2015/16 – 2,3 очка. «Зенит» в сезоне-2014/15 набирал весной в среднем 2 очка за матч. Среднее же значение предыдущих сезонов – 2,2. Вот этот график и должен быть ориентиром. То есть весной «Спартак» должен набрать 28-29 очков в 13 матчах.

Но мы не учли выступление соперников. «Спартак» ушел на перерыв с комфортным отрывом от «Зенита» – 5 очков. За все последние сезоны больше было только у «Зенита» два года назад – плюс 7 от ЦСКА. А так ли необходимы «Спартаку» эти итоговые 68-69 очков? Это будет рекорд в истории «осени-весны». Может, хватит и меньше? ЦСКА дважды хватило 64 очков и один раз – 65. Но тут математика бессильна. Кто ж его знает, как весной выступят другие. Если «Зенит» повторит подвиг ЦСКА весны-2014, то «Спартаку» и 68-69 очков не хватит.

Хуже «Зенита» и ЦСКА

На что «Спартак» реально может рассчитывать, сказать сложно. Осенью это была одна команда, а весной может быть уже другая. Дело в том, что весенние отрезки «Спартак» проводит довольно слабо, а порой – ужасно. Только в сезоне-2012/13 красно-белые добились прогресса во второй части сезона – ушли на зимний перерыв шестыми, а финишировали четвертыми. В сезоне-2013/14 – третье промежуточное место и шестое итоговое. В сезоне-2014/15 – шестое и шестое. В сезоне-2015/16 – четвертое и пятое.

Самой провальной стала весна-2014. Валерий Карпин, чувствуя неладное, ушел после двух мартовских туров. (Конечно, там было еще кубковое фиаско в матче с «Тосно».) До сих пор непонятно, чем «Спартак» занимался на зимних сборах, что в 11 весенних матчах набрал 11 очков (график аутсайдера). Ушел на перерыв третьим, отставая от лидирующего «Зенита» всего на одно очко, а финишировал шестым в 14 очках от победившего ЦСКА. Той весной красно-белые набрали на 19 очков меньше армейцев.

И главное – весной «Спартак» никогда не шел по требуемому графику 2,2 очка за матч. Его лучший показатель – всего 1,7.









Весной «Спартак» всегда (за рассматриваемый период) выступал хуже и ЦСКА, и «Зенита». Чтобы выиграть долгожданный трофей, красно-белые должны значительно превзойти свой обычный весенний график. Сложно? Невозможно? Свой обычный осенний график «Спартак» уже превзошел – плюс 13 очков по сравнению с прошлым сезоном и плюс 11 по сравнению с позапрошлым. Ничего невозможного нет. Дело за кадровым усилением и грамотной зимней подготовкой.