Анна Погорилая: Перед прокатом уронила на лед ключ от номера в отеле

Российская фигуристка Анна Погорилая на финале «Гран-при» в Марселе, как и на весеннем чемпионате мира в Бостоне, стала третьей. С одной стороны, в турнире, где выступают лучшие из лучших, это почетно, но с другой, наверняка хотелось большего. С этой темы и начинаем разговор.

«Перед финалом «Гран-при» перекачала плечи гирей»

- Я довольна результатом, - говорит Анна. - Конечно, большего хочется всегда, но на данный момент я полностью удовлетворена и согласна с судьями.

- Не обидно, что серебряной медалистке Сатоко Мияхаре не засчитали явные недокруты? Вы бы тогда второе место заняли.

- Не смотрела ее прокаты, не знаю, были у нее недокруты или не было. Спокойно к этому отношусь.

- Раньше вы из-за оценок больше расстраивались.

- Это было раньше, а сейчас такого нет. Надо продолжать работать — и работать еще больше. Я дала слабину в короткой программе, сделав тройку после риттбергера — вот и проиграла.

- Когда вы выезжали исполнять короткую программу и споткнулись еще перед тем, как занять стартовую позу, не мелькнула мысль, что марсельский лед недружелюбный?

- О нет. Спасибо большое марсельскому льду, этот эпизод меня сразу встряхнул. И судя по прокату, не помешал.

- А показалось, что вы себе мышцу дернули.

- Испугалась за спину. Но пощупала, поняла, что все на месте. И поехала.

- Но риттбергер-то спасать пришлось.

- Так это второй прыжок. Если бы меня тот момент как-то выбил из колеи, я бы первый прыжок плохо сделала. На втором целиком и полностью была моя ошибка.

- Ваш тренер Анна Владимировна Царева и на официальных тренировках, и перед стартом крутила вас за плечи. Это зачем?

- Напоминала, как ими правильно двигать во время прыжка. Имитация.

- Бронзовая медалистка чемпионата мира может забыть, как правильно двигать плечами?

- Нет, я не забываю. Но ощущения всегда разные.

- Как это?

- Перед финалом «Гран-при», например, у меня плечи были очень зажаты. Перекачали их перед стартом. При зажатых плечах совсем другие ощущения.

- Со штангой перекачали?

- С гирей. Не надо было этого делать.

Анна Погорилая и ее тренер Анна Царева Источник: «Советский спорт»

«Однажды перед выходом на лед шлепнули по спине»

- Вам важны напутственные слова тренера перед самым стартом?

- Конечно. Мои выступления — это наша общая работа, всей нашей команды. Поэтому мне очень важно то, что она мне говорит.

- Виктор Николаевич Кудрявцев (заслуженный тренер СССР и России, воспитавший первого отечественного чемпиона мира Сергея Волкова — прим.ред.) недавно мне сказал, что никогда не верил в силу напутственного слова. Как спортсмен готов — так он и откатает.

- В принципе, так оно, наверное, и есть. Но когда тренер напутствует тебя на старт, он пытается вложить в тебя долю своих сил, стремлений и желаний. Чтобы у тебя все наверняка уже получилось.

- Есть какое-то одно волшебное слово, которого вы ждете от тренера перед выходом на прокат?

- Нет, я ничего не жду. Наставления иногда и без слов бывают.

- Один тренер рассказывал, что однажды ущипнул своего ученика перед его выходом на лед — и он чисто исполнил программу.

- Меня как-то по спине шлепнули. Это было неожиданно и смешно. В прошлом сезоне на чемпионате России, потом еще где-то.

- Помогло?

- Первый раз да, встряхнуло. Потом уже ощущение такое: а, опять...

- В одном известном рассказе родители били в ладоши, чтобы ребенок ел кашу, потом, когда он привык, перешли на хлопушки — и так до взрывов петард дошли. Получается, и в фигурном катании тренерам приходится креативить?

- Нет. Тренер меня очень хорошо знает, и в зависимости от моего состояния, от того, что она видит, старается подстраиваться и делать то, что нужно.

- На Олимпиаде в Рио тренер гимнастки Маргариты Мамун постоянно носила смешную шляпу на счастье. У вас какие-нибудь приметы или суеверия наподобие черной кошки есть?

- Нет, у меня нет примет. Сегодня вот черную кошку встретила.

- Так соревнования уже закончились.

- Да и до соревнований просто дальше бы пошла. Люди сами себя накручивают. Зачем это нужно?

«Зеленую бумажку решила не трогать»

- На контрольных прокатах в Сочи все фигуристы говорили, как обычно, что их цель на сезон — чистые прокаты. И только вы сказали: моя цель — побеждать. Но ведь это означает, что надо думать о соперниках, хотя делать этого не рекомендуется.

- Нет, это не так. Я свою цель знаю, и она в первую очередь имеет отношение не к соперникам, а ко мне. Надо побеждать самого себя.

- Что в вашем характере вам больше всего мешает?

- Наверное, вспыльчивость. Точнее, в спорте она чаще помогает — я могу разозлиться, пойти и исполнить то, что не получается. А в обычной жизни это качество мешает.

- Показалось, что вы разозлились перед произвольной программой из-за того, что на льду валялась игрушка, брошенная с трибун предыдущей фигуристке, и вам пришлось подбирать ее.

- Нет, это меня, наоборот, повеселило. Подумала — так, сейчас буду работать девочкой для собирания игрушек.

- А во время шестиминутной разминки вы еще что-то нашли.

- Это я уронила на лед свою карточку от гостиничного номера.

- Зачем на льду карточка от гостиничного номера???

- Так получилось, - смеется Анна. - А потом еще увидела какую-то зелененькую бумажку на льду и решила: нет, ее я уже трогать не буду, не задену.

«За победы на этапах «Гран-при» подарила себе рюкзак»

- Для некоторых фигурное катание заканчивается после того, как они уходят с катка и погружаются в обычную жизнь - до следующей тренировки. А для вас?

- Я так люблю фигурное катание, что даже вне катка могу о нем постоянно думать или с кем-то пересматривать свои прокаты. Даже свои плохие прокаты могу пересмотреть и посмеяться над ними. Так легче. Так что нет, фигурное катание после тренировки не заканчивается.

- Над каким последним плохим прокатом посмеялись?

- С японского этапа «Гран-при» прошлого сезона. Как раз недавно с девочками в Москве на Кубке Ростелекома пересматривали.

- Когда человеку исполняется 18 лет, как вам, у него могут появиться новые интересы, которые отвлекают от фигурного катания.

- Я вообще разницы не почувствовала — что 17 мне лет, что 18... Да, люди говорят, что я становлюсь взрослее и начинаю себя по-другому вести, но я этого сильно не ощущаю. Хотя должна сказать, что работаю над собой. Так что когда говорят, что человек в 18 лет погружается во взрослую жизнь — у меня такого не произошло.

- Но что-то же в вашей жизни изменилось?

- Единственное, что у меня изменилось, когда мне исполнилось 18 — папа с мамой перестали оформлять согласие на мой выезд за границу.

- Та же Маргарита Мамун, у которой сейчас, правда, все хорошо, рассказывала, что у нее из-за занятий спортом не было, например, выпускного.

- После девятого класса я отправилась вместе со всеми ребятами в поездку, после 11-го класса у меня был выпускной, 18-летие я справила очень хорошо — сначала с родителями, потом без родителей. В детстве я гуляла с компанией брата, мне очень повезло, что он у меня есть. Так что чувства обделенности чем-то у меня никогда не было. Наоборот, ощущала, что у меня есть нечто большее, чем у других. Что я больше занята, могу часто выезжать за границу.

- Вас интересуют места, куда вы приезжаете? Кто-то не обращает внимания ни на что, кроме катка.

- Да, я читаю заранее про те города, куда поеду. Перед NHK Trophy смотрела про Саппоро, сейчас про Марсель. Интересно же.

- Времени-то мало все равно.

- Находим. Вот в Марселе съездили с тренером к замку Иф.

- За хорошие результаты на «Гран-при», как известно, платят хорошие призовые. Подарок себе за победы на московском и японском этапах сделали?

- Единственное, что себе купила — это в Японии рюкзак, который в Москве не продают. И то три раза за ним ездила, очень долго выбирала.

- И все? А как же новый айфон?

- И все. Над айфоном думала после московского этапа. И подумала — а зачем мне он?

- Что хотите получить в подарок на Новый год?

- Счастье, радость, новогоднее настроение! Это правда, мне больше ничего не надо, только ощущение праздника.

- А перед самым Новым годом чемпионат России, который может либо подарить хорошее настроение, либо его испортить.

- Вот и хочется, чтобы оно не испортилось. Это же так логично!