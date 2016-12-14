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Вы видели, какие роскошные пасы раздает Артемий Панарин? (видео, 5 гвоздей)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артемий Панарин
Артемий ПанаринИсточник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


«Чикаго» приехал в Нью-Йорк – город великой революции. Ведь здесь вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, звезда Большого Яблока, большой мастер и модник, оказался внезапно в тени своего сменщика Антти Раанты, который проводил уже четвертый матч подряд. А как его посадишь, если он делает сухарь за сухарем? По спортивному принципу – никак.

В состав же «Чикаго» вернулся капитан Джонатан Тэйвз, который залечил травму. Также поправился ведущий защитник Брент Сибрук.

В целом Раанта снова играл хорошо. Но во втором периоде Артемий Панарин удачно обработал шайбу и отдал пас защитнику Тревору ван Римсдайку, и тот нанес меткий бросок в падении.

Ответный гол «Рейнджерс» вызвал у гостей много споров. Но что тут обсуждать? Фаст отлично принял шайбу, прилетевшую к нему из-за ворот, подработав ее плечом и с лету отправив в сетку. Мастерство ультра-си.

А победный гол забил снова Артем Анисимов, и этот парень проводит гениальный сезон. Пас от Панарина, при участии защитника Кэмпбелла, и центрфорвард «Чикаго» расстреливает Раанту.

Похоже, что в следующем матче сыграет все-таки Лундквист.

АССИСТЕНТ ДНЯ


Евгений Кузнецов отметился двумя передачами в матче с «Айлендерс». Похоже, что Кузя выходит из черной полосы, которая была у него в начале сезона. И хотя он не может забить уже девять игр подряд, все-таки Евгений – диспетчер. Бомбардирская серия из пяти матчей, в которых набраны 7 (0+7) очков, выглядит впечатляюще.

Александр Овечкин на этот раз ничего не набрал и в победном поединке умудрился получить «-1» за полезность. Кстати, еще интересная цифра – форвард «Торонто» Остон Мэттьюз снова забил и идет по графику «38 голов за сезон». Так вот, только два новичка за последние 20 лет смогли забить больше – Сидни Кросби (39) и Александр Овечкин (52).

ПОБЕДА ДНЯ


«Коламбус» настолько хорош, что эту команду просто не остановить. Вчерашние аутсайдеры находятся всего в двух очках от первого места в лиге, отставая от «Монреаля» и «Чикаго». При этом «мундиры» провели на две игры меньше, чем «канадцы» и на четыре меньше, чем «ястребы». Такой рваный календарь. Так что «Коламбус» - лучший уже сейчас, и этот хоккейный «Лестер» выступает поразительно.

Интересный момент произошел в матче против «Эдмонтона». В пылу борьбы силовик «Ойлерз» Милан Лючич ударил клюшкой по лицу своего капитана Коннора Макдэвида. Но арбитры удалили защитника «Коламбуса» Джека Джонсона. Тот лишь разводил руками: «Это же не моя клюшка». А на лавке метался наставник «мундиров» Джон Торторелла, который за своих ребят готов порвать кого угодно.


Сергей Бобровский одержал семь побед в восьми матчах. Он лидирует по этому показателю (17) во всей лиге. На этот момент – главный претендент на «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ.

ФЕЕРИЯ ДНЯ


Что-то невероятное произошло в матче «Каролина» - «Ванкувер». В первом периоде «ураганы» повели 2:1. Во втором откровенно провалились, и счет превратился в 5:2 – повел «Ванкувер». Но в третьем периоде «Каролина» забила аж шесть голов и смела «Ванкувер» со своего пути!

14 голов – НХЛ не видела такой результативный матч с октября 2011 года, когда «Виннипег» победил «Филадельфию» со счетом 9:8. В воротах «летчиков» играли, если не ошибаюсь, Илья Брызгалов и Сергей Бобровский. И как раз в те дни Брыз говорил в диктофоны репортеров, что запутался в трех соснах, и ему можно забить большим надувным мячом, которым детишки играют на пляже.

ГОНКА ДНЯ

«Сент-Луис» свой матч тоже провалил – вел в счете 3:0, но тоже пропустил шесть шайб от «Нэшвилла».Вот такой эпик фэйл. При этом Владимир Тарасенко проявил себя неплохо, отдав две голевые передачи. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги (34), отставая от Коннора Макдэвида (39) лишь на пять очков. При том, что 19-летний капитан «Эдмонтона» притормозил, а его команда стала проигрывать гораздо чаще. Ну а Тарасенко по сравнению с Макдэвидом имеет два матча в запасе.

И вы посмотрите на игровое время. Макдэвид (20.56) в своем клубе играет много, проводит на льду большинство, выходит в ключевых ситуациях. Суровый тренер «Блюз» Кен Хичкок не награждает своих форвардов таким доверием, и даже Тарасенко (18.25) играет в среднем почти на три минуты меньше, чем его юный конкурент из «Ойлерз».

Набирать много очков в команде Хичкока – это подвиг сам по себе. Хотя троечка Фаббри – Шварц – Тарасенко выглядит очень здорово.

ЦИТАТА

«Когда я ставлю вместе Фаббри, Шварца и Тарасенко, то они показывают искрометный хоккей. Может, это вообще их лучший хоккей».

Кен ХИЧКОК, тренер «Сент-Луиса»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Рейнджерс» (2:1)

2** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Айлендерс» (4:2)

3*** – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Рейнджерс» (2:1)

ТАБЛО

Айлендерс – Вашингтон – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Нельсон, КУЛЕМИН – Коннолли, Уильямс (КУЗНЕЦОВ), Нисканен (ОРЛОВ), Нисканен (КУЗНЕЦОВ)

А: Кулемин (1+0; 0, 0, 2, 13.20)

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 2, 16.01)

Кузнецов (0+2; -1, 0, 3, 14.58)

Орлов (0+1; +1, 0, 1, 19.27)

Рейнджерс – Чикаго – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Фаст – Тревор ван Римсдайк (ПАНАРИН, АНИСИМОВ), АНИСИМОВ (ПАНАРИН)

Ч: Панарин (0+2; +1, 0, 1, 17.10)

Анисимов (1+1; +1, 0, 3, 17.05)

Нэшвилл – Сент-Луис – 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Нил, Форсберг, Джохансен, Фишер (2), Рибейро – Шаттенкирк (ТАРАСЕНКО), Ривз, Хант (ТАРАСЕНКО)

СЛ: Тарасенко (0+2; -2, 0, 2, 15.44)

Якупов (0+0; -1, 0, 0, 12.37)

Торонто – Сан-Хосе – 2:3 бул. (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Хайман, Мэттьюз – Браун, Павелски, Кутюр (п.бул.)

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 1, 20.04)

Сошников (0+0; 0, 0, 2, 10.08)

Эдмонтон – Коламбус – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Питлик – Сэм Ганье, Аткинсон, Калверт

К: в Бобровский (34-33; 97,1%, 59.58)

Баффало – Лос-Анджелес – 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

О'Райлли, Айкел (2), Джионта, Э.Кейн, Райнхарт – Копитар, Картер (2)

Б: Куликов (0+0; +1, 0, 2, 23.45)

Каролина – Ванкувер – 8:6 (2:1, 0:4, 6:1)

Ахо, Скиннер (2), Хейнси, Раск, Фолк, Д.Стаал, Стемпняк – Бартши (2), Берроуз (ТРЯМКИН), Маркус Гранлунд, Хаттон, Б.Саттер

В: Трямкин (0+1; 0, 0, 0, 18.13)

Детройт – Аризона – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Атанасиу – ДиАнджело, Кроус, Макгинн (2)

Д: Марченко (0+0; -1, 2, 1, 11.02)

Миннесота – Флорида – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Паризе, Хаула, Э.Стаал, Койву, Цукер – Макллрат

Даллас – Анахайм – 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)

Джонс, Хэмхьюс, Крэкнелл, Ивз, Джейми Бенн, Факса – Гетцлаф, Перри

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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