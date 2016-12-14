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Александр Усик: В 2018 году могу перейти в тяжелый вес

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  BoxingsceneКомментарии
Александр Усик / Фото: boxingscene
Александр Усик / Фото: boxingscene

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик раскрыл свои планы по покорению дивизиона первого тяжелого веса и рассказал о возможности выступать в тяжелом весе.

– Нервничаете? Все-таки вам предстоит первый бой в США.
– Я могу драться в где угодно. Для меня это не проблема. Настало время выступить в США. Хочу показать свое мастерство и увеличить количество своих поклонников в этом регионе.

– Следили ли вы за выступлениями в США других боксеров из бывшего СССР – Василием Ломаченко, Сергеем Ковалевым и Геннадием Головкиным?
– Я смотрю много боев, которые проходят в США. Я всегда хотел боксировать в этой стране, даже когда выступал в любительском боксе.

– Почему боксеры из Восточной Европы и вы в том числе добились таких внушительных успехов?
– Я думаю, что мы все очень голодны. У нас есть огромное желание добиться успеха, мы хотим стать звездами бокса, поэтому они завоевывают свои позиции.

– Как к вам относятся в Украине, зная, что вы хотите боксировать именно в Штатах?
– Все мои знакомые и люди, с которыми я общаюсь, рады за меня и каждому моему шагу вперед. Я читал мнения в интернете и там ко мне отношение такое же. Пишут, что хорошо проводить бои за пределами Украины, нужно быть более узнаваемым в мире боксе. Мне часто говорят: «Ты поступил правильно, что уехал в США к Василию Ломаченко и занимаешься там боксом».

– Кроме вас чемпионами в этой весовой категории являются Тони Белью, Денис Лебедев и Мурат Гассиев. Тема объединительных боев вам интересна?
– Конечно. Я хочу объединить все титулы в этом весе. Или хотя бы стать чемпионом по некоторым версиям. Но, думаю, что в 2018 году я буду готов боксировать в тяжелом весе.

– А слабо выступать до 51 года как Бернард Хопкинс?
– Мне бы дожить до этого возраста. Я готов молить бога, чтобы он сохранил мне такое здоровье в таком возрасте, чтобы у меня была возможность боксировать. Но пока я не знаю.

Напомним, что Усик проведет 17 декабря против Табисо Мчуну. Это будет главный бой андеркарта накануне главного события вечера – встречи Бернарда Хопкинса и Джо Смита-младшего. Для украинца это будет первая защита титула WBO в первом тяжелом весе. Кроме того, Александр дебютирует на профиринге в США.

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