«Три раза пересек двойную сплошную». Кержаков и другие автодебоширы от футбола

Лучшему бомбардиру в истории российского футбола, Александру Кержакову, грозит арест на 15 суток за нарушение ПДД.

Александр Кержаков может быть арестован на 15 суток. Он никого не бил, не портил произведений искусства и даже не рисовал неприличные картинки напротив офиса ФСБ в Санкт-Петербурге. Он просто нарушил правила дорожного движения.

Проблема в том, что он уж слишком часто и слишком грубо в последнее время нарушат ПДД. 7 декабря сотрудник ГИБДД остановил его авто на встречной полосе при пересечении железнодорожного переезда. За это положен штраф и лишение водительских прав на определенный срок.

Так откуда взялись эти 15 суток? Дело в том, что Александр Кержаков в этот день вообще не должен был находиться за рулем автомобиля. Незадолго до этого лучший бомбардир в истории отечественного футбола уже был лишен прав за серьезное превышение скорости. Однако по информации СМИ футболист проигнорировал извещение о лишении и продолжил колесить по улицам северной столицы. А за это уже могут и арестовать – чтобы другим повадно не было.

Но, у СМИ, правоохранительных органов и общества может быть своя правда, а у Кержакова – своя. Ее он и попытался донести до нас, написав о ситуации в своем Instagram.

«Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя.Только у меня одна просьба — не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав «Почтой России», судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах мои бурные овации за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь, в пустыне три раза пересёк двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте! Не нарушайте ПДД! Уведомление о решении суда я не получал, к сожалению, поэтому не знал о лишении» — рассказал Кержаков, сопроводив публикацию фотографией себя любимого рядом с внедорожником в пустыне, судя по подписи, где-то неподалеку от Абу-Даби.

Чем закончится история, пока неизвестно. Незнание, с одной стороны, не освобождает от ответственности. С другой стороны, в России так уж исторически сложилось, что одним можно больше, чем другим.

Пока суть да дело, мы решили вспомнить других автодебоширов российского футбола.

Игорь Денисов

Сазу вспоминается ситуация с игроком сборной России Игорем Денисовым, который покинул свой клуб, тогда еще «Зенит», абсолютно здоровым, а врасположение национальной команды прибыл с травмой ноги.

Оказалось, что по пути в отель внедорожник полузащитника подрезал учебный автомобиль, за рулем которого сидела девушка-ученица. Игорь отказался понять и простить и набросился на автоледи чуть ли не с кулаками. На защиту девушки встал инструктор, который сидел на пассажирском сиденье. Завязалась драка, в результате которой Денисов и получил повреждение.

Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Александр Анюков

Еще одну занимательную историю в своей книге поведал бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен.

«В тот вечер я должен был находиться в своем номере в отеле, чтобы отдохнуть перед своей первой тренировкой в новом клубе. Но меня там не было. Вместо этого я был где-то за городом вместе с пьяными Андреем Аршавиным, Игорем Денисовым и Александром Анюковым. Еще хуже, что с нами были два полицейских, которые остановили Аршавина за вождение в нетрезвом виде. Он зачем-то принялся орать на них, пинать их старенькую тёмно-синюю «Ладу». А я только хотел начать жизнь заново. Если бы этот эпизод попал в газеты, журналисты точно начали бы копаться в моем прошлом и наши бы информацию о проблемах с алкоголем. А попади мы в тюрьму, клубу пришлось бы нас оттуда вытаскивать и Дик Адвокат был бы в бешенстве. А Аршавин не унимался. В какой-то момент он принялся толкать полицейских», - описал ситуацию экс-игрок сине-бело-голубых.

Тогда все удалось уладить полюбовно – в итоге сотрудники полиции даже попросили игроков дать им автографы.

Алексей Ионов

И снова «Зенит», и снова нарушение ПДД. Это сегодня Алексей Ионов защищает цвета ЦСКА, а в 2011 году он был восходящей звездой команды с берегов Невы.

Когда его остановили сотрудники ГИБДД, он пытался поменяться местами со своей супругой. Не вышло. Игрок попытался скрыться от полиции на своем внедорожнике – неудачно. Оказалось, что игрок в стельку пьян.

В сети быстро распространилось видео, на котором Ионов запечатлен в автомобиле полицейских. Он уже понимает, что наказания не избежать, но все равно пытается угрожать представителям закона.

После скандала игроку пришлось сменить команду – в «Зените» будущего у него уже не было.





Павел Погребняк

В ноябре 2015 года московской полицией был задержан еще один бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк. Игрок попался наезде в нетрезвом виде. Нападающего остановили в районе Третьего транспортного кольца ранним утром 3 ноября.Сотрудники ГИБДД, остановившие внедорожник «Мерседес», подтвердили алкогольное опьянение. Тест позволил определить, что в крови футболиста, кумира тысяч мальчишек, севшего за руль, находилось 0,44 промилле алкоголя.

Как сам игрок объяснил случившееся? Привычкой:

«В Англии я привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль. Но меня это не освобождает от ответственности, готов понести заслуженное наказание», - приводила тогда слова форварда пресс-служба «Динамо».

Роман Павлюченко

Одним из последних дебош на дороге устроил нападающий екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко. По словам очевидцев футболист принял участие в драке.

Футболист Роман Павлюченко принял участие в дорожном конфликте в центре Екатеринбурга https://t.co/eCYAZvQnWu — harb (@abd56) 8 сентября 2016 г.

Сначала игрок, конечно, отнекивался, уверяя всех, что видео с началом потасовки сделано в… «Фотошопе». Но позже Роман вынужден был рассказать, как все было на самом деле.

«О причинах того, что произошло в понедельник, могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я – ему. Да, вышли из машин, поругались немного. Но никакой драки, о чём многие пишут, не было! Решили всё словесно, может, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился. Мне очень жаль, что так произошло. Обидно, что из этого пытаются делать какой-то скандал. Хочу извиниться за эту ситуацию перед клубом и его болельщиками!», – приводит речь покаяния форварда официальный сайт футбольного клуба «Урал».