Символическая сборная первой части сезона РФПЛ
«Советский спорт» составил символическую сборную по итогам первой части премьер-лиги-201
Вратарь
АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ («АМКАР»)
В запасе: Лунев («Уфа»), Джанаев («Ростов»)
Стабильный вратарь, второй сезон кряду показывающий первоклассную игру. 10 «сухарей» (столько же у Реброва), 78% отбитых ударов (один из лучших), 81% удачных вводов мяча – в общем, наиграл Селихов на переезд в столицу. Надо сказать, на этой позиции очень высокая конкуренция. Тот же Ребров вполне достоин нашего рейтинга.
Левый фланговый защитник
МИЛАД МОХАММАДИ («ТЕРЕК»)
В запасе: В. Денисов («Локомотив»), Д. Комбаров («Спартак»)
Современный многофункциональ
Левый центральный защитник
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ («АМКАР»)
В запасе: Кришито («Зенит»), Гранквист («Краснодар»)
Здесь все непросто: Джикия в «Амкаре» играет в схеме с тремя центрдефами, и у нас он левый центральный лишь условно. У Георгия прекрасные показатели по выигранным единоборствам (75%) и подборам/перехва
Правый центральный защитник
ВИКТОР ВАСИН («УФА»)
В запасе: Кутепов («Спартак»), В. Березуцкий (ЦСКА)
Редкий пример игрока, прогрессирующего в аренде. Лучший игрок премьер-лиги по перехватам (195), имеет третий результат в борьбе на «втором этаже» (81%). Васин ни в чем не уступает армейским ветеранам. И Виктор Гончаренко, возглавив ЦСКА, первым делом вернул защитника. Можно предположить, что теперь ставка будет сделана на него.
Правый фланговый защитник
МАРИО ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)
В запасе: Калачев («Ростов»), Смольников («Зенит»)
На правом фланге обороны, как и на левом, очень мало сильных исполнителей. Калачев в модели «Ростова» – не совсем фулбек. Смольников (тот, что в «Зените», а не в сборной), только набрав форму, получил травму. Ещенко, несмотря на неиссякаемую энергию, часто ошибается. Калешин играл нерегулярно. Методом исключения получили Фернандеса.
Опорный полузащитник
ПОНТУС ВЕРНБЛУМ (ЦСКА)
В запасе: Фернандо («Спартак»), Гацкан («Ростов»)
Сколько бы ни жаловались на Вернблума, называя его костоломом, свою работу он делает превосходно. Лучше опорника в премьер-лиге нет. И уже не первый год. А уж по универсальным качествам – умению сыграть на другой позиции – Понтус значительно превосходит всех. Лучший показатель для этого амплуа по количеству единоборств (23).
Центральный полузащитник (box-to-box)
ДЕНИС ГЛУШАКОВ («СПАРТАК»)
В запасе: Нобоа («Ростов»), Витсель («Зенит»)
Осенью поймал вдохновение: забил четыре гола, принес «Спартаку» три победы, стал автором трех результативных ударов из-за пределов штрафной площади (больше таким образом не забил никто). Глушаков проводит потрясающий сезон и, по мнению «Советского спорта», а также наших читателей, стал лучшим игроком первой части.
Центральный атакующий полузащитник
ЖУЛИАНО («ЗЕНИТ»)
В запасе: Молло («Крылья Советов»), Иванов («Терек»)
Перейдя летом в «Зенит», сразу стал стрежневой фигурой, вокруг которой строится игра. Является одним из лидеров в своем амплуа по ударам (28) и ключевым передачам (в среднем 3,3). Заработал 10 очков по системе «гол+пас» (7+3), большую часть которых, правда, на старте сезона. Пусть Жулиано и сдал к финишу, лучше него все равно нет.
Левый полузащитник-нап
РОБЕРТ МАК («ЗЕНИТ»)
В запасе: Головин (ЦСКА), Бериша («Анжи»)
Еще один новичок «Зенита», поспособствовавш
Правый полузащитник-нап
КВИНСИ ПРОМЕС («СПАРТАК»)
В запасе: Самедов («Локомотив»), Рочина («Рубин»)
Смазал вторую половину осени – видимо, следствие травм. Прогрессирует. Раньше Промеса критиковали за излишний эгоизм на поле, а теперь – 6 голевых передач (в прошлом сезоне было 4). А еще голландец делает по 8 передач в штрафную площадь с самой высокой точностью (58%). Второй после Смолова по ударам (46 с точностью 39%).
Центральный нападающий
ФЕДОР СМОЛОВ («КРАСНОДАР»)
В запасе: Зе Луиш («Спартак»), Балай («Терек»)
Делает свою работу. Даже когда у «Краснодара» не идет атакующая игра, а это бывает довольно часто, все равно забивает. Партнеры не создают моменты – придумает сам. Самый бьющий игрок турнира (59 ударов, 47% в створ) и самый активный среди нападающих в дриблинге (7 обводок, эффективность – 47%). Лучший бомбардир сезона.
Главный тренер
МАССИМО КАРРЕРА («СПАРТАК»)
Альтернатива: Гаджиев («Амкар»)
Человек, с приходом которого наш футбол заиграл новыми красками. Прекрасный тактик. Выдающийся, судя по всему, психолог и мотиватор. Мистер 1:0. Новый спартаковский мессия. Икона стиля. (Здесь – несмешная шутка про багаж.) Каррера растопил сердца красно-белой публики, вселив веру в то, что бестрофейная эпоха клуба подходит к концу.