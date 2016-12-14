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Символическая сборная первой части сезона РФПЛ

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес и Денис Глушаков
Квинси Промес и Денис ГлушаковИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» составил символическую сборную по итогам первой части премьер-лиги-2016/17. 


Вратарь

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ («АМКАР»)

В запасе: Лунев («Уфа»), Джанаев («Ростов»)

Стабильный вратарь, второй сезон кряду показывающий первоклассную игру. 10 «сухарей» (столько же у Реброва), 78% отбитых ударов (один из лучших), 81% удачных вводов мяча – в общем, наиграл Селихов на переезд в столицу. Надо сказать, на этой позиции очень высокая конкуренция. Тот же Ребров вполне достоин нашего рейтинга.

Левый фланговый защитник

МИЛАД МОХАММАДИ («ТЕРЕК»)

В запасе: В. Денисов («Локомотив»), Д. Комбаров («Спартак»)

Современный многофункциональный фланговый защитник, умудрившийся сделать четыре результативных передачи в 14 матчах, – лучший в своем амплуа. Хорошо разгоняет атаки, может как навесить, так и исполнить длинную диагональ из глубины. Через фланг Мохаммади «Терек» пропустил всего один гол. Меньше не пропустил никто.

Левый центральный защитник

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ («АМКАР»)

В запасе: Кришито («Зенит»), Гранквист («Краснодар»)

Здесь все непросто: Джикия в «Амкаре» играет в схеме с тремя центрдефами, и у нас он левый центральный лишь условно. У Георгия прекрасные показатели по выигранным единоборствам (75%) и подборам/перехватам (14). Осенью получил вызов в сборную и сейчас является одним из самых востребованных защитников на трансферном рынке.

Правый центральный защитник

ВИКТОР ВАСИН («УФА»)

В запасе: Кутепов («Спартак»), В. Березуцкий (ЦСКА)

Редкий пример игрока, прогрессирующего в аренде. Лучший игрок премьер-лиги по перехватам (195), имеет третий результат в борьбе на «втором этаже» (81%). Васин ни в чем не уступает армейским ветеранам. И Виктор Гончаренко, возглавив ЦСКА, первым делом вернул защитника. Можно предположить, что теперь ставка будет сделана на него.

Правый фланговый защитник

МАРИО ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)

В запасе: Калачев («Ростов»), Смольников («Зенит»)

На правом фланге обороны, как и на левом, очень мало сильных исполнителей. Калачев в модели «Ростова» – не совсем фулбек. Смольников (тот, что в «Зените», а не в сборной), только набрав форму, получил травму. Ещенко, несмотря на неиссякаемую энергию, часто ошибается. Калешин играл нерегулярно. Методом исключения получили Фернандеса.

Опорный полузащитник

ПОНТУС ВЕРНБЛУМ (ЦСКА)

В запасе: Фернандо («Спартак»), Гацкан («Ростов»)

Сколько бы ни жаловались на Вернблума, называя его костоломом, свою работу он делает превосходно. Лучше опорника в премьер-лиге нет. И уже не первый год. А уж по универсальным качествам – умению сыграть на другой позиции – Понтус значительно превосходит всех. Лучший показатель для этого амплуа по количеству единоборств (23).

Центральный полузащитник (box-to-box)

ДЕНИС ГЛУШАКОВ («СПАРТАК»)

В запасе: Нобоа («Ростов»), Витсель («Зенит»)

Осенью поймал вдохновение: забил четыре гола, принес «Спартаку» три победы, стал автором трех результативных ударов из-за пределов штрафной площади (больше таким образом не забил никто). Глушаков проводит потрясающий сезон и, по мнению «Советского спорта», а также наших читателей, стал лучшим игроком первой части.

Центральный атакующий полузащитник

ЖУЛИАНО («ЗЕНИТ»)

В запасе: Молло («Крылья Советов»), Иванов («Терек»)

Перейдя летом в «Зенит», сразу стал стрежневой фигурой, вокруг которой строится игра. Является одним из лидеров в своем амплуа по ударам (28) и ключевым передачам (в среднем 3,3). Заработал 10 очков по системе «гол+пас» (7+3), большую часть которых, правда, на старте сезона. Пусть Жулиано и сдал к финишу, лучше него все равно нет.

Левый полузащитник-нападающий

РОБЕРТ МАК («ЗЕНИТ»)

В запасе: Головин (ЦСКА), Бериша («Анжи»)

Еще один новичок «Зенита», поспособствовавший тому, что осенью атака питерцев была самой мощной в премьер-лиге. Очень острый, умный хавбек, одинаково успешно создающий и реализующий моменты. Нравится в Маке то, насколько тонко он чувствует эпизод – знает, когда включить индивидуальный режим, а когда сработать на команду.

Правый полузащитник-нападающий

КВИНСИ ПРОМЕС («СПАРТАК»)

В запасе: Самедов («Локомотив»), Рочина («Рубин»)

Смазал вторую половину осени – видимо, следствие травм. Прогрессирует. Раньше Промеса критиковали за излишний эгоизм на поле, а теперь – 6 голевых передач (в прошлом сезоне было 4). А еще голландец делает по 8 передач в штрафную площадь с самой высокой точностью (58%). Второй после Смолова по ударам (46 с точностью 39%).

Центральный нападающий

ФЕДОР СМОЛОВ («КРАСНОДАР»)

В запасе: Зе Луиш («Спартак»), Балай («Терек»)

Делает свою работу. Даже когда у «Краснодара» не идет атакующая игра, а это бывает довольно часто, все равно забивает. Партнеры не создают моменты – придумает сам. Самый бьющий игрок турнира (59 ударов, 47% в створ) и самый активный среди нападающих в дриблинге (7 обводок, эффективность – 47%). Лучший бомбардир сезона.

Главный тренер

МАССИМО КАРРЕРА («СПАРТАК»)

Альтернатива: Гаджиев («Амкар»)

Человек, с приходом которого наш футбол заиграл новыми красками. Прекрасный тактик. Выдающийся, судя по всему, психолог и мотиватор. Мистер 1:0. Новый спартаковский мессия. Икона стиля. (Здесь – несмешная шутка про багаж.) Каррера растопил сердца красно-белой публики, вселив веру в то, что бестрофейная эпоха клуба подходит к концу.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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