Павел Франц возглавил родной клуб

Шестикратный чемпион мира, легендарный защитник, а ныне тренер национальной сборной России Павел Франц возглавил сыктывкарский «Строитель».

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, контракт с новым главным тренером команды заключен сегодня, 14 декабря. Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, в конце ноября в Сыктывкаре состоялась рабочая встреча министра физической культуры и спорта Республики Коми Николая Бережного и Павла Франца. На ней стороны обсудили возможность работы легенды русского хоккея в качестве главного тренера ХК «Строитель», детали контракта, а также реализацию Стратегии развития хоккея с мячом в Республике Коми на период с 2016 по 2021 годы, первый этап (2016−2017 годы) которой, в частности, включает в себя завоевание «Строителем» первого места в Высшей лиги сезона 2016−2017 годов и выход команды по спортивному принципу в Суперлигу.

«У меня есть большое желание принять участие в процессе возрождения «Строителя», который сделал меня личностью. Помочь вернуть былую славу нашей команде, которая была брендом Республики Коми. Конечно, чтобы мы завоевали первое место в Высшей лиге и вернулись в Суперлигу, придется принять ряд кадровых решений и усилить игровой состав. При этом времени на раскачку у нас нет», — заявил Павел Франц, дополнив, что еще одна задача, которую он поставил перед собой, — возвращение болельщиков «Строителя» на трибуны.

«Павел Франц — не только воспитанник «Строителя», но и легенда русского хоккея. Надеюсь, он справится с поставленной перед клубом задачей, сможет вернуть команде дух победителя, а также повысить интерес к хоккею с мячом в нашем регионе. Его ожидает непростая ежедневная работа. Цель перед командой — возвращение в Суперлигу — поставлена непростая. Со своей стороны Министерство физической культуры и спорта Республики Коми по-прежнему готово оказывать административно- тренерскому штабу клуба необходимую поддержку. Я искренне желаю новому главному тренеру «Строителя» удачи, веры в свои силы и победы», — прокомментировал назначение Павла Франца Николай Бережной.

После процедуры подписания контракта Николай Бережной провел совещание с президентом Федерации хоккея с мячом в Республике Коми Константином Агафоновым, директором «Строителя» Ильей Першуковым и Павлом Францем.