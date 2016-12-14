Сергей Мяус будет отвечать за проведение соревнований
14 декабря произошли изменения в структуре Федерации хоккея с мячом России.
Исполняющим обязанности Директора по организации и проведению соревнований ФХМР назначен Сергей Анатольевич Мяус.
Напомним, что с февраля 2015 года Заслуженный тренер России является главным тренером мужской национальной сборной страны. За время его работы россияне побеждали на двух чемпионатах мира — в Хабаровске и Ульяновске, а также несколько дней назад первенствовали на «Турнире четырех наций».
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