Дмитрий Чернышенко: Овертаймы «три на три» вводим прямо сейчас

В Музее хоккея состоялись заседания руководителей клубов КХЛ, совета директоров и дисциплинарного комитета лиги. По окончании на вопросы журналистов ответил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

– Лига а отличной форме, – начал Чернышенко. – Мы доложили, что трехлетняя стратегия развития лиги, заложенная в 2015 году, выполнена на 99 процентов и уже не актуальна. Поэтому активно работаем над перспективной стратегией, рассчитанной на семь лет. В ней заложены различные сценарии развития нашего хоккея. Нацелена эта стратегия на то, чтобы выполнить поручение президента России о снижении зависимости клубов от компанией с государственным участием. Профессиональный спорт должен уметь зарабатывать сам. В этом плане КХЛ считается одним из самых успешных коммерческих спортивных продуктов.

Стало быть, клубам придется более эффективно использовать свой коммерческий потенциал.

Мы довольны МХЛ, молодежная лига растет и молодеет, великий хоккеист Алексей Морозов превратился в классного менеджера.

– Вопрос изменения формата овертаймов – самый насущный, ведь уже на ближайшем чемпионате мира дополнительную пятиминутку собираются играть «три на три».

– Совет директоров утвердил этот формат. В чемпионате КХЛ его вводим прямо сейчас. Начиная с матча «Амур» – «Автомобилист». Овертаймы «три на три» придутся по нраву болельщикам. Это признают все.

– Какие сюрпризы приготовил календарь на следующий сезон?

– Сезон олимпийский, поэтому на февраль чемпионат КХЛ приостанавливается. На подготовку сборной к Олимпиаде выделяются 16 дней. Плей-офф начнет в начале марта и закончим в конце апреля.

Большое внимание уделим хоккейным понедельникам, поэтому основные дерби и рейтинговые матчи запланируем на первый день рабочей недели. Это в интересах как болельщиков, так и телевидения.

Также обсудили вопросы судейства, изменения за два последних года приносят плоды. Плюс чисто рабочие вопросы безопасности арен.

– А как прокомментируете снижение посещаемости в этом сезоне?

– Посещаемость по сравнению с прошлым рекордным сезоном и в самом деле упала. Всего-то на три процента. Это связано с вступлением в КХЛ клуба из Китая. Думаю, к концу регулярного чемпионата мы наверстаем отставание. Теперь «Куньлунь» вернулся из Шанхая в Пекин, где интерес к хоккею растет. О чем говорит посещаемость последнего домашнего матча «Куньлуня» с «Барысом».

– В рамках новой стратегии обсуждались требования к клубам? Не ждет ли чемпионат лиги сокращение числа участников? Говорят, есть клубы с аховым финансовым положением.

– Вопреки домыслам и слухам хочу сообщить: чемпионат завершат все участники. Это подтверждено их финансовыми гарантиями, согласованными Минспорта и ФХР. Но есть семь клубов, которые из сезона в сезон передвигают долги, получая новое финансирование. Плюс три новых клуба-должника. Всего десять. С их представителями состоялся серьезный разговор. Будем ждать результатов.

– Может ли КХЛ ввести жесткий потолок зарплат?

– Если бы меня спросили – я бы ввел. Потолок этот у нас мягкий, хотя и сокращен со 1100 миллионов рублей до 950-ти миллионов.

– Есть ли смысл прерывать чемпионат КХЛ на целый месяц в том случае, если на Олимпиаду-2018 приедут лучшие игроки из НХЛ?

– Вопрос не совсем по адресу. Мы согласуем календарь с ФХР, учитывая интересы сборной. В следующем сезоне будут сокращены паузы под Евротур с семи дней до пяти. А 16 дней для подготовки сборной к Играм в Корее – вынужденная необходимость.

– Что еще беспокоит президента лиги?

– Яма, связанная с недостатком рабочих мест для игроков от 20 до 24 лет. Это 300-400 хоккеистов. А ведь среди них могут быть наследники Овечкина и Малкина, которые расцветут в более позднем возрасте, чем эти звезды.

Также мы приняли решение об ограничении отъезда игроков КХЛ во время чемпионата в другие лиги и подписании контрактов с выпускниками спортшкол.

Венчало день совещаний заседание дисциплинарного комитета, куда пришел нападающий московского «Динамо» Лукаш Кашпар, выставленный на драфт отказов. Причем в фирменной футболке с буквой «Д».

– Кашпар нам неинтересен, – прокомментировал ситуацию с форвардом сборной Чехии генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.