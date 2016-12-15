Наталья Рагозина: Емельяненко зовет в ММА, но я хочу драться на льду

Как чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина стала большим боссом в хоккее. И что она думает о главном тренере сборной России Олеге Знарке.

Абсолютная чемпионка мира по боксу во всех возможных версиях Наталья Рагозина ушла с ринга непобежденной. Но вовсе не простилась со спортом, а подсела на хоккей. Сейчас Наталья тренируется почти ежедневно и с женщинами, и с мужчинами.

А кроме того, она в этом сезоне стала еще и президентом Лиги женского хоккея, где выступают любительские команды…

«В ХОККЕЕ ПРИВЛЕКАЮТ НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ»

- Надеюсь, что во втором сезоне наша лига будет более продуктивной, - заявила Рагозина в своем первом интервью на новой должности. – А наши девушки проявят и характер, и продемонстрируют хорошую физическую подготовку.

- Известно, что с хоккеем вы на ты. И уже не раз выходили на лед в выставочных матчах. Но должность президента лиги – особая ответственность…

- Когда мне впервые это предложили, я, если честно, испугалась. Потому что ответственность действительно очень большая. Да еще перед всем женским хоккеем! Я хоть и увлекаюсь хоккеем, но считала, что пока к такой должности не готова. Целый год я думала и зрела. Чтобы сейчас сказать: да, я буду! Каждый человек должен быть на своем месте. И вот сегодня я тут. И все сделаю для того, чтобы женский хоккей был на вот таком уровне (высоко вскидывает руку). На самом высоком.

- Но такая должность обязывает быть в форме! Сколько раз в неделею вам удается выходить на лед, чтобы потренироваться?

- Бывает каждый день. Бывает через день… Я полюбила хоккей, когда увидела наших легенд на льду и подружилась с ними – Алексеем Касатоновым, Вячеславом Фетисовым, Александром Якушевым, Валерой Каменским… Так что я вступила в их клуб «Бриз». А там тренировки четыре раза в неделю. Вот путаюсь теперь у легенд под ногами. Отсюда и такая сумасшедшая мотивация у меня. Ведь не каждому удается потренироваться с такими звездами. Но сыграть против девушек – отдельный интерес.

- Почему известные боксеры после окончания карьеры идут именно в хоккей. Вот до вас и Николай Валуев стал вице-президентом федерации хоккея с мячом…

- Коля – мой брат по рингу. Он увлекается хоккеем с мячом и много помогает этому виду спорта. А почему бы и нет?

- Просто пытаюсь понять – что боксеров привлекает именно в хоккее?

- Лично меня – новизна ощущений. Понимаете, бокс – это индивидуальная программа. А хоккей – команда. И поэтому тут гораздо интереснее. В боксе настроился (кулаки Натальи рефлекторно сжались и так быстро поднялись в боевую стойку, что у меня промелькнула мысль о спасительном клинче) и молотишь. А в хоккее надо все успевать – и пас отдать, и в защите партнерам помочь и уклониться от соперника, который на тебя летит. Я огромное удовольствие от игры получаю.

«ДО СИХ ПОР ТЯНЕТ КУЛАКАМИ ПОМАХАТЬ»

- Не жалеете, что занимались в юности единоборствами, а не хоккеем?

- Ни о чем не жалею! Бокс я тоже оставила для себя. Он у меня на втором плане просто. Но это моя жизнь. И от нее никуда не уйдешь. Все равно тянет кулаками помахать. На льду то особо не помашешь. На коньках это тяжело.

- Вы не рано ушли с ринга? Непобежденной…

- Вот! Самое главное – я ушла вовремя и красиво.

- Знаю, что вы добивались больших успехов не только в боксе, но и в кикбоксинге…

- Я самая первая из россиян получила звание заслуженного мастера спорта среди мужчин и женщин по кикбоксингу. Хотя начинала я все же с бокса. Но тогда женского бокса еще не было. Пришлось проявить себя в другом виде единоборств. А вот теперь на повестке дня – хоккей, следующий мой рубеж.

- Я к тому, что сейчас здорово раскручивается ММА, где и женщины выступают.

- Очень за них рада, но сама туда уже не пойду. Хотя мне мой друг Федор Емельяненко не раз говорил: «Наташа, ты себя везде проявишь! Везде выиграешь. Было бы желание». Но вот желания пока и нет. Сегодня я должна быть в хоккее.

«МЕДВЕДЕВУ НОРМАЛЬНО ПОДДАЛА»

- Кстати в этом сезоне видел уже несколько женских драк на льду. И довольно жестких!

- Ну так хоккей - это же не балет. Все бывает. Я к дракам во время матчей отношусь нормально.

- Тогда сразу прямой вопрос – нужны ли женскому хоккею тафгаи?

- Конечно, нужны. Может, я и сама буду тафгаем. Конечно, не надо в каждом матче драки устраивать. Но время от времени показательные бои проводить можно.

- Вы ведь уже и сражались на льду. Пусть и в шуточной форме…

- Да это не шуточки были! Я между прочим вообще не ожидала, что на меня Александр Иванович (Медведев – Прим. ред.) набросится. И я ему там тоже поддала нормально.

- В четверг начнется Кубок Первого канала. У вас есть в сборной России любимый игрок?

- Там все ребята хорошие и я желаю им удачи! Все достойные и сильные. Не хочу кого-то выделять. Для любви у меня есть любимый мужчина. А ребят я уважаю и люблю всю нашу команду.

- А как вы находите весьма харизматичного наставника нашей сборной Олега Знарка?

- Он хороший и очень позитивный! Я и его знаю, и супругу Олега. А то, что тренер на работе бывает суров… Ну а как иначе с хоккеистами? Только вот так вот, - машет на прощание Наталья кулаком. Тем самым за который ее в женском боксе прозвали «Мисс Кувалда».

Ох держитесь, девчонки! Крутой к вам в лигу президент пришел…