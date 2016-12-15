Емельяненко и Нурмагомедов поднимаются, Мирзаев – падает. Рейтинг бойцов ММА

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В декабрьском рейтинге по версии Fightmatrix произошло немало изменений.

Рейтинг бойцов Fightmatrix считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

Отметим, что данный рейтинг считает очки у всех бойцов мира, а не только у миксфайтеров UFC.

Если боец в последнем бою поменял весовую категорию, то и оценивать в рейтинге его будут именно в этом дивизионе. Например, Конор Макгрегор, который ранее выступал в полулегком весе, в рамках легкого веса победил Эдди Альвареса. Именно поэтому, он отсутствует в рейтинге полулегковесов, зато находится на первой строчке легковесов.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)

3. Кейн Веласкес (США, 14-2)

4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)

6. Брок Леснар (США, 6-3)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)

9. Трэвис Браун (США, 18-5-1)

10. Бен Ротвелл (США, 36-10)

…18 (0). Виталий Минаков (Россия, 18-0)

19. (0). Александр Волков (Россия, 26-6)

21. (0). Евгений Ерохин (Россия, 17-4)

23. (0). Денис Гольцов (Россия, 18-4)

28. (NEW). Иван Штырков (Россия, 8-0)

29. (0). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)

30. (+2). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

39. (+9). Сергей Павлович (Россия, 10-0)

41. (-3). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)

44. (-2). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

49. (-5). Сергей Харитонов (Россия, 24-7)

51. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)

52. (-1). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)

63. (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)

67. (+1). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)

68. (+1). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)

70. (-4). Константин Ерохин (Россия, 9-3)

87. (+3). Валентин Молдавский (Россия, 4-0)

Полутяжелый вес

1. Джонс Джонс (США, 22-1)

2. Даниэль Кормье (США, 18-1)

3. Энтони Джонсон (США, 22-5)

4. Фил Дэвис (США, 17-3)

5. Райан Бадер (США, 22-5)

6. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 25-5)

8. Дэвид Бранч (США, 19-3)

9. Маурисио Руа (Бразилия, 24-10)

10. Джими Манува (Великобритания, 16-2)

...21. (0). Виктор Немков (Россия, 24-6)

24 (0). Рашид Юсупов (Россия, 6-1)

31. (+7). Гаджимурад Антигулов (Россия, 19-4)

33. (-3). Магомед Анкалаев (Россия, 7-0)

34. (-3). Шамиль Гамзатов (Россия, 9-0)

41. (0). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

45. (-2). Максим Гришин (Россия, 23-7)

57. (-1). Азамат Мурзаканов (Россия, 5-0)

78. (-2). Алексей Буторин (Россия, 10-1)

79. (-1). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)

86. (-4). Максим Футин (Россия, 6-4)

92. (-3). Илья Щеглов (Россия, 5-1)

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)

2. Люк Рокхолд (США, 15-3)

3. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)

4. Крис Уайдман (США, 13-2)

5. Роналдо Соуза (Бразилия, 23-4)

6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 41-6-2)

7. Роберт Уиттакер (Австралия, 17-4)

8. Витор Белфорт (Бразилия, 25-13)

9. Келвин Гастелум (США, 13-2)

10. Мамед Халидов (Польша, 32-4-2)

...16. (-2). Александр Шлеменко (Россия, 54-9)

19. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)

40. (-5). Анатолий Токов (Россия, 24-2)

46. (0). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)

57. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

64. (-11). Владимир Минеев (Россия, 8-1)

70. (-9). Виталий Бигдаш (Россия, 8-0)

76. (-2). Михаил Царев (Россия, 31-6)

82. (0). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

86. (+1). Вагаб Вагабов (Россия, 20-0)

91. (NEW). Артем Фролов (Россия, 8-0)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 16-3-1)

2. Стивен Томпсон (США, 13-1-1)

3. Робби Лаулер (США, 27-11)

4. Демиан Майа (Бразилия, 24-6)

5. Дональд Серроне (США, 32-7)

6. Нейт Диас (США, 19-11)

7. Лоренц Ларкин (США, 18-5)

8. Карлос Кондит (США, 30-10)

9. Эмиль Вебер Мик (Норвегия, 9-2)

10. Рори Макдональд (Канада, 18-4)

…16 (+1) Андрей Корешков (Россия, 19-2)

44 (+1). Альберт Туменов (Россия, 17-4)

60. (+26). Беслан Исаев (Россия, 35-8)

61. (-2). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 13-1)

64. (-13). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)

66. (0). Альберт Дураев (Россия, 9-3)

77. (-1). Алексей Кунченко (Россия, 15-0)

79. (NEW). Беслан Ушуков (Россия, 14-2)

83. (NEW). Омари Ахмедов (Россия, 16-4)

85. (-3). Мухамед Берхамов (Россия, 10-0)

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)

2. Эдди Альварес (США, 28-5)

3. Тони Фергюсон (США, 22-3)

4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)

5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)

6. (+1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)

7. Майкл Чендлер (США, 16-3)

8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)

9. Бенеил Дариуш (США, 14-2)

10. Майкл Чиса (США, 14-2)

…16. (+1). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)

26 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19-2)

33. (+1). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

37. (+2). Мурад Мачаев (Россия, 20-1)

42. (+1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)

49. (+1). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)

60. (-4). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)

63. (-2). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)

66. (-24). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)

71. (-4). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

73. (+21). Эдуард Вартанян (Россия, 15-3)

66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)

80. (-2). Ислам Махачев (Россия, 13-1)

81. (-2). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)

83. (-3). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)

Полулегкий вес

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)

2. Макс Холловэй (США, 17-3)

3. Фрэнки Эдгар (США, 21-5-1)

4. Энтони Петтис (США, 19-6)

5. Рикардо Ламас (США, 17-5)

6. Даниэль Страус (США, 24-6)

7. Куб Свэнсон (США, 24-7)

8. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25-4)

9. Джереми Стефенс (США, 25-13)

10. Брайан Ортега (США, 11-0)

…13. (0). Марат Гафуров (Россия, 15-0)

17. (+58). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)

32. (-2). Салман Жамалдаев (Россия, 13-1)

45. (-3). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)

51. (-15). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)

55. (+1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 24-7)

65. (0). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)

Легчайший вес

1. Доминик Круз (США, 22-1)

2. Ти Джей Диллашоу (США, 13-3)

3. Джимми Ривера (США, 20-1)

4. Эдуардо Дантас (Бразилия, 19-4)

5. Джон Линекер (Бразилия, 29-7)

6. Марлон Мораес (Бразилия, 17-4-1)

7. Бибиано Фернандес (Бразилия, 20-3)

8. Урайя Фабер (США, 33-10)

9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)

10. Коди Гарбрандт (США, 10-0)

...36 (-2). Бекбулат Магомедов (Россия, 17-1)

40. (-2). Олег Борисов (Россия, 18-1-1)

45. (-2). Тимур Валиев (Россия, 11-2)

55. (-2). Саид Нурмагомедов (Россия, 9-1)

59. (-1). Магомед Магомедов (Россия, 12-1)

68. (-2). Петр Ян (Россия, 6-1)

74. (+2). Павел Витрук (Россия, 14-2)

77. (+22). Махарбек Каргинов (Россия, 8-0)

90. (+2). Рахман Дудаев (Россия, 18-4)

97. (NEW). Михаил Малютин (Россия, 33-12)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 25-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)

3. Куеджи Хоригучи (Япония, 18-2)

4. Генри Седжудо (США, 10-2)

5. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-4)

6. Вилсон Рейс (Бразилия, 21-6)

7. Брэндон Морено (Мексика, 13-3)

8. Тим Эллиотт (США, 13-7-1)

9. (-1). Магомед Бибулатов (Россия, 13-0)

10. Луис Смолка (США, 11-2)

...17. (-3). Али Багаутинов (Россия, 14-5)

24. (+1). Аскар Аскаров (Россия, 8-0)

52. (-19). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)

64. (+2). Юнус Евлоев (Россия, 20-8)

74. (+6). Вартан Асатрян (Россия, 11-5)

88. (-19). Расул Альбасханов (Россия, 5-2)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Джон Джонс (США)

2. Деметриус Джонсон (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Доминик Круз (США)

5. Жозе Алдо (Бразилия)

6. Даниэль Кормье (США)

7. Конор Макгрегор (Ирландия)

8. Майкл Биспинг (Великобритания)

9. Макс Холлоуэй (США)

10. Ти Джей Диллашоу (США)

11. Энтони Джонсон (США)

12. Тайрон Вудли (США)

13. Джозеф Бенавидес США)

14. Стивен Томпсон (США)

15. Фабрисио Вердум (Бразилия)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Кристина Джустино (Бразилия)

3. Аманда Нуньес (Бразилия)

4. Аяка Хамасаки (Япония)

5. Ронда Роузи (США)

6. Ракель Пеннингтон (США)

7. Дженнифер Майа (Бразилия)

8. Клаудиа Гаделья (Бразилия)

9. Валентина Шевченко (Перу)

10. Эрика Тибурсио (Бразилия)