Легенды проведут матч в честь юбилея нашего хоккея

22 декабря – день рождения отечественного хоккея! 70 лет назад – 22 декабря 1946 года в пяти городах страны прошли первые шесть матчей первого чемпионата СССР по хоккею.

17 декабря в 16.30 в Ледовом дворце «Парка Легенд» пройдет благотворительны й матч в честь празднования 70-летия отечественного хоккея. В составе команд «Легенды СССР» и «Друзья хоккея России» на лед выйдут наши легенды: Владислав Третьяк, Алексей Касатонов, Павел Буре, Владимир Мышкин, Илья Бякин, Александр Кожевников, а также звёзды мирового хоккея: Теему Селянне, Матс Нэслунд, Яри Курри, Гленн Андерсон, Ларри Мёрфи и другие известные хоккеисты, а также руководители ФХР и звёзды шоу-бизнеса.

В рамках торжественного мероприятия в фойе Ледовой арены пройдёт автограф-сессия Владислава Третьяка, Павла Буре, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Программа открытия и автограф-сессия начнутся в 15:45.

Перед началом игры состоится яркое предматчевое шоу. Средства, полученные от матча, будут отправлены в Барышевский центр помощи детям (село Барышево, Новосибирская область) и в Фонд возрождения детского спорта Октябрьского района (село Октябрьское, Оренбургская область), где будут построены ледовые площадки для детского и массового спорта. Также будет закуплен инвентарь для детской следж-хоккейной сборной.