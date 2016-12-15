Легенды проведут матч в честь юбилея нашего хоккея
22 декабря – день рождения отечественного хоккея! 70 лет назад – 22 декабря 1946 года в пяти городах страны прошли первые шесть матчей первого чемпионата СССР по хоккею.
17 декабря в 16.30 в Ледовом дворце «Парка Легенд» пройдет благотворительны
В рамках торжественного мероприятия в фойе Ледовой арены пройдёт автограф-сессия Владислава Третьяка, Павла Буре, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Программа открытия и автограф-сессия начнутся в 15:45.
Перед началом игры состоится яркое предматчевое шоу. Средства, полученные от матча, будут отправлены в Барышевский центр помощи детям (село Барышево, Новосибирская область) и в Фонд возрождения детского спорта Октябрьского района (село Октябрьское, Оренбургская область), где будут построены ледовые площадки для детского и массового спорта. Также будет закуплен инвентарь для детской следж-хоккейной сборной.