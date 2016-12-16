Ковальчук – репортеру Первого: У вас же «Давай поженимся» вместо хоккея! (видео)

После матча Россия – Чехия (5:1) обозреватель «Советского спорта» пообщался в микст-зоне с Ильей Ковальчуком.

После игры со шведами (1:3) Илья Ковальчук прошел через микст-зону с каменным лицом, не остановившись перед диктофонами. Но теперь настроение у Кови было гораздо лучше.

- Я бы не сказал, что мы против Швеции играли безобразно, - заметил Илья. – Просто, наверное, сказался перерыв. В третьем периоде чуть-чуть не хватило сил. И пропустили обидный гол. А теперь мы вышли более подготовленными. Чуть отдохнули, на этот раз не катались. Поэтому сил было больше.

- Показалось даже, что вы разозлились. На вас повлияла новость о том, что в последний момент хоккей сняли с прямого эфира Первого канала?

- Как же их передача называется? – спросил Илья. – «Хочу пожениться»?

- «Давай поженимся».

- Да, точно! Значит, это более важное у нас, чем хоккей. Но ничего страшного. Главное, что мы выиграли. И пусть тогда теперь «Матч ТВ» показывает все наши матчи.

- Причем показали только третий период. Можно сказать, что он стал самым ударным?

- Решающую роль сыграло меньшинство. Ребята ловили на себя шайбы, да и Шестеркин выручил в нужный момент. Все в порядке, готовимся к следующей игре.

Потом Ковальчука тормознул репортер Первого канала.

- У вас же «Давай поженимся» вместо хоккея! – воскликнул Илья. Но это не был наезд. Скорее подколка с улыбкой.

Корреспондент виновато развел руками: «Извините, это от нас не зависит. Не откажите в интервью?»

- Да задавайте вопросы, конечно!

- Отличная победа со счетом 5:1. К сожалению, было принято такое решение – не показать хоккей. Жаль, что так вышло. Тяжело вам было играть после вчерашнего поражения?

- Мы порадовали болельщиков. Дай бог в воскресенье будет полный стадион. Мы подготовимся, чтобы одержать еще одну победу.

- А играть два дня подряд трудно?

- Сегодня было намного легче, на самом деле. Потому что мы вчера играли впервые за неделю, было много выходных, потом тренировались. Чуть выбились из игрового ритма. Думаю, на третий период нам чуть-чуть не хватило сил. А сегодня мы все 60 минут играли ровно.

- Не считаете, что у нас было многовато удалений? Или арбитр был слишком суров?

- Ему виднее. Его дело – судить, наше дело – играть. Слава богу, что ребята выстояли в меньшинстве. Это был решающий момент матча.

- Насколько перед вами стоит задача победить, я бы даже сказал выиграть в этом турнире? – таким вопросом, конечно, репортер Первого канала расписался в том, что правильно хоккей перенесли на «Матч ТВ».

- Конечно, хочется выиграть. Ведь мы отмечаем юбилей хоккея, и этот спорт любят в стране. К сожалению, мы потерпели обидное поражение в первом матче. Надо с финнами настроиться и хорошо отыграть, а там посмотрим, какое место мы займем.