Китайский гандбол. Защитник «Куньлуня» забил шайбу рукой в свои ворота (видео)
В матче регулярного чемпионата КХЛ финский защитник «Куньлунь Ред Стар» Томми Таймо решил прервать передачу рукой, но что-то пошло не так.
На 54-й минуте матча при счете 1:3 форвард «Автомобилиста» Артем Гареев по левому флангу вошел в зону и набрасывал на ворота Томи Кархунена. До вратаря шайба не дошла, мгновением ранее ее попытался поймать защитник Томми Таймо. Поймать не получилось, только отбить. Причем прямо в собственные ворота.
Сразу вспоминается недавний гол в собственные ворота восходящей звезды финского и мирового хоккея Патрика Лайне. Только вот рефлексы нападающего «Виннипега» понятны, ведь он забросил в свои ворота клюшкой, а что произошло с Таймо - непонятно. Может, пересмотрел матчи чемпионата Европы по гандболу среди женщин в соседней Швеции? Правда, сборная Финляндии в нем не участвует.
В итоге гол записали Артему Гарееву, для которого эта шайба стала второй в матче. Еще через две минуты форвард «Автомобилиста» сделал хет-трик и перевел игру в овертайм.
Уже там сильнее оказались китайцы, а Чад Ро забросил первую в истории КХЛ шайбу в овертайме формата 3 на 3.
Интересно, что в прошлом матче против «Амура» автору хет-трика в ворота китайцев Гарееву немного не повезло: после его броска вратарь хабаровской команды сделал сейв сезона.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Автомобилист - 4:3 О.Т. (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
Голы:
Флери (Саллинен, Бакош), 9:37 (1:0). Гареев (Михнов, Чайковски), 27:27 (1:1). Ро 43:46 (2:1). Беллемор (Поникаровский), 44:26 (3:1). Гареев 53:13 (3:2). Гареев 55:44 (3:3). Ро (Коллинс), 62:15 (4:3).
Место и дата
17 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция