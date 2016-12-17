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Китайский гандбол. Защитник «Куньлуня» забил шайбу рукой в свои ворота (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Китайский гандбол. Защитник «Куньлуня» забил шайбу рукой в свои ворота (видео)
Источник: КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский защитник «Куньлунь Ред Стар» Томми Таймо решил прервать передачу рукой, но что-то пошло не так.

На 54-й минуте матча при счете 1:3 форвард «Автомобилиста» Артем Гареев по левому флангу вошел в зону и набрасывал на ворота Томи Кархунена. До вратаря шайба не дошла, мгновением ранее ее попытался поймать защитник Томми Таймо. Поймать не получилось, только отбить. Причем прямо в собственные ворота. 


Сразу вспоминается недавний гол в собственные ворота восходящей звезды финского и мирового хоккея Патрика Лайне. Только вот рефлексы нападающего «Виннипега» понятны, ведь он забросил в свои ворота клюшкой, а что произошло с Таймо - непонятно. Может, пересмотрел матчи чемпионата Европы по гандболу среди женщин в соседней Швеции? Правда, сборная Финляндии в нем не участвует.  

В итоге гол записали Артему Гарееву, для которого эта шайба стала второй в матче. Еще через две минуты форвард «Автомобилиста» сделал хет-трик и перевел игру в овертайм. 

Уже там сильнее оказались китайцы, а Чад Ро забросил первую в истории КХЛ шайбу в овертайме формата 3 на 3.  

Интересно, что в прошлом матче против «Амура» автору хет-трика в ворота китайцев Гарееву немного не повезло: после его броска вратарь хабаровской команды сделал сейв сезона.

Матч

Куньлунь Ред Стар - Автомобилист - 4:3 О.Т. (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы:

Флери (Саллинен, Бакош), 9:37 (1:0). Гареев (Михнов, Чайковски), 27:27 (1:1). Ро 43:46 (2:1). Беллемор (Поникаровский), 44:26 (3:1). Гареев 53:13 (3:2). Гареев 55:44 (3:3). Ро (Коллинс), 62:15 (4:3).

Место и дата

17 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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