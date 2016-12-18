Не Шипулин – так Бабиков! Россияне попали на подиум седьмой раз подряд

Антон Бабиков завоевал бронзовую медаль в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове место. Это второй подиум Бабикова в нынешнем сезоне. Мужская сборная России попадает на пьедестал в седьмой раз подряд.

В начале гонки приковывает к себе внимание борьба между Шипулиным и Фуркадом – это последний шанс для нашего лидера переиграть француза в уходящем году. Накануне на пресс-конференци и Шипулин отметил неоспоримое превосходство Мартена над всеми остальными спортсменами, в шутку заметив, что победить его можно только тогда, когда тот сам начинает раздавать соперникам подарки.

На первой стрельбе в масс-старте француз и не подумал развязывать мешок с сюрпризами. Стрельнув ноль, устремился в погоню за Шипулиным, который продолжает демонстрировать чудеса скорострельности – по этому показателю ему нет равных в сегодняшней гонке, да и вообще в Кубке мира.

На втором рубеже у россиянина не получается выпустить очередь точно в цель – делает промах. Фуркад не бросает его в неприятности одного – составляет компанию на штрафном круге.

В составе российской команды тем не менее находятся спортсмены, готовые подменить Шипулина в случае чего. Сегодня это Антон Бабиков. Напомню, что он пока единственный из всей нашей мужской сборной, кому удалось одержать победу в новом сезоне – на этапе в Эстерсунде. У Шипулина четыре призовых места в личных гонках и второе место в общем зачете Кубка мира, но побед – пока ноль.

После третьей стрельбы, где Шипулин снова не обходится без промаха, он перемешается на 16-ю позицию с полуминутным отставанием, а Бабиков теперь второй вслед за украинцем Пидручным. На пятках – Фуркад, который к заключительному рубежу создает себе серьезный просвет – на случай неприятностей на заключительной стойке. У него уже есть шесть побед в семи гонках в этом сезоне. Седьмая – почти в кармане. Только если не случится катастрофа на рубеже.

Фуркад и катастрофа? Нет, это невозможно. Уходит на финишный круг в гордом одиночестве (можно скопировать эту фразу и вставлять в каждый текст?). А вот наша надежда Антон Бабиков увы, попадает в центрифугу штрафного круга. Все преследователи – вместе с ним.

Без ошибок обходится Матвей Елисеев. Ох и компания собирается на последнем круге биться за серебро и бронзу: Бабиков, за ним – Йоханнес Бе, Симон Шемпп и Матвей Елисеев. И да – славная была охота. Удивительно, но вышел из борьбы матерый охотник Бе: упал-поднялся: девятый. Теперь второму месту Бабикова угрожает только Симон Шемпп, и у немца получается подвинуть россиянина. Но Антон – остается на пьедестале. Третий! Это его второй подиум в сезоне. А вся мужская сборная России продолжает свою медальюную серию – седьмую гонку подряд наши парни на пьедестале.

У Матвея Елисеева – лучший результат в сезоне: шестое место и цветы. А вечером можно и шампанского! Команда заслужила праздника.

Кубок мира

3-й этап

Нове Место (Чехия)

Мужчины

Масс-старт. 15 км

Четыре огневых рубежа

1. Мартен Фуркад (Франция) – 36.18,9 (0+1+0+0=1 промах)

2. Симон Шемпп (Германия) – отставание 8,3 (1+1+0+0=2)

3. Антон Бабиков – +9,4 (0+0+0+1=1)

4. Ондржей Моравец (Чехия) – +9,7 (1+0+0+1=2)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) – +10,2 (0+0+0+1=1)

6. Матвей Елисеев – +11,0 (0+1+1+0=2)

7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +11,3 (1+0+1+0=2)

8 . Кентен Фийон-Майе (Франция) – +13,7 (0+1+1+0=2)

9. Йоханнес Бе (Норвегия) – +19,8 (2+0+1+0=3)

10. Симон Дестье (Франция) - +28,8 (1+0+1+0=2)

12. Антон Шипулин – +40,0 (0+1+1+0=2)

22. Максим Цветков (оба – Россия) – +1.25,7 (0+0+1+1=2)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 32.14,9

2. Шемпп – отставание 1,6

3. Бё – +2,1

4. Бьорндален - +8,3

5. Моравец - +11,1

8. Елисеев – +18,0

9. М.Фуркад – +19,7

15. Бабиков – +33,3

19. Шипулин – +51,3

25. Цветков – +1.12,3







