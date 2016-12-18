Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия4 : 1Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Не Шипулин – так Бабиков! Россияне попали на подиум седьмой раз подряд

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Бабиков
Антон БабиковИсточник: Associated Press

Антон Бабиков завоевал бронзовую медаль в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове место. Это второй подиум Бабикова в нынешнем сезоне. Мужская сборная России попадает на пьедестал в седьмой раз подряд.

В начале гонки приковывает к себе внимание борьба между Шипулиным и Фуркадом – это последний шанс для нашего лидера переиграть француза в уходящем году. Накануне на пресс-конференции Шипулин отметил неоспоримое превосходство Мартена над всеми остальными спортсменами, в шутку заметив, что победить его можно только тогда, когда тот сам начинает раздавать соперникам подарки.

На первой стрельбе в масс-старте француз и не подумал развязывать мешок с сюрпризами. Стрельнув ноль, устремился в погоню за Шипулиным, который продолжает демонстрировать чудеса скорострельности – по этому показателю ему нет равных в сегодняшней гонке, да и вообще в Кубке мира.

На втором рубеже у россиянина не получается выпустить очередь точно в цель – делает промах. Фуркад не бросает его в неприятности одного – составляет компанию на штрафном круге.

В составе российской команды тем не менее находятся спортсмены, готовые подменить Шипулина в случае чего. Сегодня это Антон Бабиков. Напомню, что он пока единственный из всей нашей мужской сборной, кому удалось одержать победу в новом сезоне – на этапе в Эстерсунде. У Шипулина четыре призовых места в личных гонках и второе место в общем зачете Кубка мира, но побед – пока ноль.

После третьей стрельбы, где Шипулин снова не обходится без промаха, он перемешается на 16-ю позицию с полуминутным отставанием, а Бабиков теперь второй вслед за украинцем Пидручным. На пятках – Фуркад, который к заключительному рубежу создает себе серьезный просвет – на случай неприятностей на заключительной стойке. У него уже есть шесть побед в семи гонках в этом сезоне. Седьмая – почти в кармане. Только если не случится катастрофа на рубеже.

Фуркад и катастрофа? Нет, это невозможно. Уходит на финишный круг в гордом одиночестве (можно скопировать эту фразу и вставлять в каждый текст?). А вот наша надежда Антон Бабиков увы, попадает в центрифугу штрафного круга. Все преследователи – вместе с ним.

Без ошибок обходится Матвей Елисеев. Ох и компания собирается на последнем круге биться за серебро и бронзу: Бабиков, за ним – Йоханнес Бе, Симон Шемпп и Матвей Елисеев. И да – славная была охота. Удивительно, но вышел из борьбы матерый охотник Бе: упал-поднялся: девятый. Теперь второму месту Бабикова угрожает только Симон Шемпп, и у немца получается подвинуть россиянина. Но Антон – остается на пьедестале. Третий! Это его второй подиум в сезоне. А вся мужская сборная России продолжает свою медальюную серию – седьмую гонку подряд наши парни на пьедестале.

У Матвея Елисеева – лучший результат в сезоне: шестое место и цветы. А вечером можно и шампанского! Команда заслужила праздника.

Кубок мира
3-й этап
Нове Место (Чехия)
Мужчины
Масс-старт. 15 км
Четыре огневых рубежа

1. Мартен Фуркад (Франция) – 36.18,9 (0+1+0+0=1 промах)
2. Симон Шемпп (Германия) – отставание 8,3 (1+1+0+0=2)
3. Антон Бабиков – +9,4 (0+0+0+1=1)
4. Ондржей Моравец (Чехия) – +9,7 (1+0+0+1=2)
5. Дмитрий Пидручный (Украина) – +10,2 (0+0+0+1=1)
6. Матвей Елисеев – +11,0 (0+1+1+0=2)
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +11,3 (1+0+1+0=2)
8 . Кентен Фийон-Майе (Франция) – +13,7 (0+1+1+0=2)
9. Йоханнес Бе (Норвегия) – +19,8 (2+0+1+0=3)
10. Симон Дестье (Франция) - +28,8 (1+0+1+0=2)
12. Антон Шипулин – +40,0 (0+1+1+0=2)
22. Максим Цветков (оба – Россия) – +1.25,7 (0+0+1+1=2)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 32.14,9
2. Шемпп – отставание 1,6
3. Бё – +2,1
4. Бьорндален - +8,3
5. Моравец - +11,1
8. Елисеев – +18,0
9. М.Фуркад – +19,7
15. Бабиков – +33,3
19. Шипулин – +51,3
25. Цветков – +1.12,3


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Бабиков: Могу выступать, как Цветков, но мне не хватает стабильностиВ масс-старте на 3-м этапе Кубка мира российский биатлонист финишировал третьим и во второй раз в карьере попал на подиум в личных гонках. Вот что он сказал, после своего нового успеха.Антон Бабиков: Доволен гонкой, но у Шемппа лучше работали лыжиРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове Место.Фуркад увеличил отрыв от Шипулина до 158 очковФранцузский биатлонист Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира-2016/17.Фуркад выиграл масс-старт в Нове Место, Шемпп - второй, Бабиков - третийФранцуз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место.Первый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия ЦыбаневаПервый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия ЦыбаневаЮрий Цыбанев - о рекордах Антона Шипулина и Татьяны Акимовой, о биатлонистах и олимпийцах Рио.Мартен Фуркад: Возможно, мое присутствие повлияло на стрельбу ШипулинаФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что он занял первое место.Гараничев показал лучший ход среди россиянЕвгений Гараничев в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира по биатлону продемонстрировал лучший ход среди всех российских спортсменов.Антон Шипулин: На рубеже потряхивало, на трассе тоже было нелегкоСеребряный призер гонки преследования в Нове Место прокомментировал свой результат после финиша.Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачетеПосле второго места в гонке преследования на 3-м этапе Кубка мира российский биатлонист Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачете.Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд сереброПервый после бога. Шипулин завоевал второе подряд сереброАнтон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина.Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место, победил ФуркадНа этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялась гонка преследования у мужчин. Российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место, победил француз Мартен Фуркад.Фуркад первым стартует в пасьюте в Нове Место, Шипулин - вторым, Цветков - 12-мСегодня в 17:00 мск стартует мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.Александр Тихонов: Сейчас Шипулин демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборнойЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что россиянин Антон Шипулин может бороться с французом Мартеном Фуркадом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место.Антон Шипулин: Спортсмен не должен подвергаться осуждению, пока его вина не доказанаРоссийский биатлонист Антон Шипулин попросил соперников быть сдержаннее во время публичных заявлений и не торопиться с осуждением российских спортсменов. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.Фуркад за бойкот, Бьорндален противФуркад за бойкот, Бьорндален противВ мире биатлона продолжают обсуждать новость о спортсменах из России, которых подозревают в употреблении допинга.Антон Шипулин: Переживаю, что у Тюмени могут отнять этап Кубка мираБиатлонист Антон Шипулин высказался по поводу ситуации, которая сложилась вокруг российского спорта после опубликования второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.Антон Шипулин: Уверенные в себе спортсмены не волнуются по поводу списка WADAРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.Антон Шипулин: Сегодняшняя медаль была заработана для моего маленького сынулькиРоссийский биатлонист посвятил свою серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, годовалому сыну.Шипулин по-прежнему третий в общем зачете, Цветков – пятыйАнтон Шипулин после первой гонки на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове место остался в тройке лидеров общего зачета.Секунда свысока. Шипулину не хватило мгновения до золотаСекунда свысока. Шипулину не хватило мгновения до золотаРоссийский биатлонист Антон Шипулин провел очередную гонку в упорной борьбе с Мартеном Фуркадом за первое место.

Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости