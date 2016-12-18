«Я так не красилась. Потечет все – будешь еще страшнее»

Корреспондент «Советского спорта» посмотрел биатлон в компании собравшихся в московском пабе болельщиков и знаменитой Ольги Зайцевой.

«ХЭЙ! ХЭЙ! ХЭЙ!»

В тот момент, когда этот нехитрый ритмичный клич прорывался мне в мозг, я почувствовал себя на биатлонном стадионе. Оставалось только кому-нибудь задеть меня древком флага, свалиться с верхнего ряда на голову или запустить снежком. Эффект присутствия создавался полнейший.

Но стадионом в действительности выступал гастро-паб на Шаболовке в центре Москвы, где вот уже третью неделю подряд проходит коллективный просмотр этапов Кубка мира по биатлону. Нет ничего странного в том, чтобы сходить в пивное заведение, чтобы посмотреть футбол или хоккей. Но, оказывается, биатлон заряжает энергией единого расколбаса не менее ядрено.

«Хэй! Хэй! Хэй!»

В ритм выстрела российского биатлониста кричала мне в ухо очень солидная тетушка, в которой, если встретить ее на улице, фанатку никак не узнать. Но азарт, как известно, меняет людей до неузнаваемости. Иногда — в плохом смысле этого слова, печально известные примеры приводить не будем. Но здесь все было пристойно и позитивно.

«Блин!»

А это междометие вырвалось в микрофон не у кого-нибудь, а у Ольги Зайцевой — в тот момент, когда Антон Бабиков промахнулся последним выстрелом на четвертом огневом рубеже масс-старта. Двукратная олимпийская чемпионка стала специально приглашенной гостьей, и, естественно, к ней было приковано все внимание собравшихся в баре.

- Когда мы проводили нашу первую трансляцию с участием Анфисы Резцовой, людей было мало, - рассказывает в микрофон менеджер заведения Александр Мартанов. - На второе мероприятие мы пригласили Анну Богалий, и народу было уже побольше. А сегодня у нас в гостях...

Здесь зал заревел.

- Всенародная... Ольга, а вы ведь не обижаетесь на Зайку?

Нет, конечно, она не обижается. Что ж в этом теплом и ласковом слове плохого?

«ВЕРНУТЬСЯ? ЛЕГКО!»

Гонку с комментариями профессионального человека смотреть, конечно, интереснее. Вот в промежутке между первой и второй стрельбой мужской гонки Ольга берет микрофон:

- Снег тяжелый, - констатирует она. - Посмотрите, как месят кашу. Это очень трудно.

На последнем круге Бабиков и Матвей Елисеев пытаются уйти в отрыв, и Ольга хватит их за смелость.

- Если есть силы, надо бежать быстрее, - говорит двукратная олимпийская чемпионка. - Иначе финишировать придется вразножку.

- Это ноги шире, что ли? - шутит ведущий.

Азарт во время женской гонки затихает после третьей стрельбы, где Акимова мажет два раза. Но комментарии Зайцевой продолжаются.

- Нет, я во время гонки так не красилась, - говорит Ольга, глядя на крупный план, которым демонстрируется лицо Габриэлы Коукаловой. - Снег, пот ведь, потечет все — будешь еще страшнее, чем ты есть на самом деле.

В промежутке между мужским и женским масс-стартами к Зайцевой выстраивается очередь за автографами и фотографиями. Вручают свои призы представители фан-клуба знаменитой биатлонистки. А потом начинается «народная пресс-конференция» - болельщики задают Зайцевой вопросы. Много интересных — про смену поколений в женской сборной, например.

- В биатлоне не могут побеждать 18-летние, - объясняет Ольга. - В этом виде спорта надо набраться опыта, созреть. Вот, видимо, Татьяна Акимова созрела. Надо надеяться и ждать, пока новые девчонки вырастут.

- Может быть, вы вернетесь? - с надеждой до дрожи в голосе спрашивает болельщица.

- Легко! Потренироваться чуть-чуть, база есть, - бодро отвечает Зайцева. - На самом деле, мужчинам легче возвращаться. А у меня двое детей. С одним я уже поездила, с двумя уже никак. Мамке тяжело.

Почти что на этих словах в зал входит сын биатлонистки Александр. Хоккейный вратарь.

- Не страшно стоять в воротах? - спрашивают его.

- Так защита же, - удивленно отвечает будущий Третьяк.

Еще один вопрос Зайцевой актуален в плане происходящих нынче вокруг российского биатлона печальных событий.

- Биатлонная семья — действительно семья?

- Конечно, - уверенно говорит Зайцева, как будто не было накануне комментариев иностранных российских спортсменов о российских. - Все дружим. Особенно те, кто язык знает. Катя Юрлова, например, с девчонками-итальянками на море отдыхать ездила.

И не обошлось, само собой, без вопроса на тему, о которой все думают, хотя и не хотят.

- Ольга, что вы думаете о списке Макларена?

- К сожалению, эту тему подогревают непроверенной информацией, в том числе и журналисты. Нет никакой конкретики. А вообще все это полный бред!