Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити0 : 1Арсенал
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия4 : 3Финляндия
Баскетбол  Зенит27 : 41Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Я так не красилась. Потечет все – будешь еще страшнее»

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ольга Зайцева
Ольга ЗайцеваИсточник: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» посмотрел биатлон в компании собравшихся в московском пабе болельщиков и знаменитой Ольги Зайцевой.

«ХЭЙ! ХЭЙ! ХЭЙ!»

В тот момент, когда этот нехитрый ритмичный клич прорывался мне в мозг, я почувствовал себя на биатлонном стадионе. Оставалось только кому-нибудь задеть меня древком флага, свалиться с верхнего ряда на голову или запустить снежком. Эффект присутствия создавался полнейший. 

Но стадионом в действительности выступал гастро-паб на Шаболовке в центре Москвы, где вот уже третью неделю подряд проходит коллективный просмотр этапов Кубка мира по биатлону. Нет ничего странного в том, чтобы сходить в пивное заведение, чтобы посмотреть футбол или хоккей. Но, оказывается, биатлон заряжает энергией единого расколбаса не менее ядрено.

«Хэй! Хэй! Хэй!»

В ритм выстрела российского биатлониста кричала мне в ухо очень солидная тетушка, в которой, если встретить ее на улице, фанатку никак не узнать. Но азарт, как известно, меняет людей до неузнаваемости. Иногда — в плохом смысле этого слова, печально известные примеры приводить не будем. Но здесь все было пристойно и позитивно.

«Блин!»

А это междометие вырвалось в микрофон не у кого-нибудь, а у Ольги Зайцевой — в тот момент, когда Антон Бабиков промахнулся последним выстрелом на четвертом огневом рубеже масс-старта. Двукратная олимпийская чемпионка стала специально приглашенной гостьей, и, естественно, к ней было приковано все внимание собравшихся в баре.

- Когда мы проводили нашу первую трансляцию с участием Анфисы Резцовой, людей было мало, - рассказывает в микрофон менеджер заведения Александр Мартанов. - На второе мероприятие мы пригласили Анну Богалий, и народу было уже побольше. А сегодня у нас в гостях...

Здесь зал заревел.

- Всенародная... Ольга, а вы ведь не обижаетесь на Зайку?

Нет, конечно, она не обижается. Что ж в этом теплом и ласковом слове плохого?

«ВЕРНУТЬСЯ? ЛЕГКО!»

Гонку с комментариями профессионального человека смотреть, конечно, интереснее. Вот в промежутке между первой и второй стрельбой мужской гонки Ольга берет микрофон:

- Снег тяжелый, - констатирует она. - Посмотрите, как месят кашу. Это очень трудно.

На последнем круге Бабиков и Матвей Елисеев пытаются уйти в отрыв, и Ольга хватит их за смелость.

- Если есть силы, надо бежать быстрее, - говорит двукратная олимпийская чемпионка. - Иначе финишировать придется вразножку.

- Это ноги шире, что ли? - шутит ведущий.

Азарт во время женской гонки затихает после третьей стрельбы, где Акимова мажет два раза. Но комментарии Зайцевой продолжаются.

- Нет, я во время гонки так не красилась, - говорит Ольга, глядя на крупный план, которым демонстрируется лицо Габриэлы Коукаловой. - Снег, пот ведь, потечет все — будешь еще страшнее, чем ты есть на самом деле.

В промежутке между мужским и женским масс-стартами к Зайцевой выстраивается очередь за автографами и фотографиями. Вручают свои призы представители фан-клуба знаменитой биатлонистки. А потом начинается «народная пресс-конференция» - болельщики задают Зайцевой вопросы. Много интересных — про смену поколений в женской сборной, например.

- В биатлоне не могут побеждать 18-летние, - объясняет Ольга. - В этом виде спорта надо набраться опыта, созреть. Вот, видимо, Татьяна Акимова созрела. Надо надеяться и ждать, пока новые девчонки вырастут.

- Может быть, вы вернетесь? - с надеждой до дрожи в голосе спрашивает болельщица.

- Легко! Потренироваться чуть-чуть, база есть, - бодро отвечает Зайцева. - На самом деле, мужчинам легче возвращаться. А у меня двое детей. С одним я уже поездила, с двумя уже никак. Мамке тяжело.

Почти что на этих словах в зал входит сын биатлонистки Александр. Хоккейный вратарь.

- Не страшно стоять в воротах? - спрашивают его.

- Так защита же, - удивленно отвечает будущий Третьяк.

Еще один вопрос Зайцевой актуален в плане происходящих нынче вокруг российского биатлона печальных событий.

- Биатлонная семья — действительно семья?

- Конечно, - уверенно говорит Зайцева, как будто не было накануне комментариев иностранных российских спортсменов о российских. - Все дружим. Особенно те, кто язык знает. Катя Юрлова, например, с девчонками-итальянками на море отдыхать ездила.

И не обошлось, само собой, без вопроса на тему, о которой все думают, хотя и не хотят.

- Ольга, что вы думаете о списке Макларена?

- К сожалению, эту тему подогревают непроверенной информацией, в том числе и журналисты. Нет никакой конкретики. А вообще все это полный бред!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Первый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия ЦыбаневаПервый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия ЦыбаневаЮрий Цыбанев - о рекордах Антона Шипулина и Татьяны Акимовой, о биатлонистах и олимпийцах Рио.Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОльга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОлимпийская чемпионка Ванкувера без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.Ольга Зайцева: У меня шикарная жизнь, но я разучилась подтягиватьсяОльга Зайцева: У меня шикарная жизнь, но я разучилась подтягиватьсяДвукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева – о жизни без спорта, детях, сборной России и планах на будущее.В Москве началось строительство спорткомплекса Ольги ЗайцевойНачато строительство спорткомплекса двукратной олимпийской чемпионки биатлонистки Ольги Зайцевой в Москве, сообщает на официальном сайте Союз биатлонистов России (СБР).Ольга Зайцева: Подход к рубежу в Холменколлене только с виду простойОльга Зайцева: Подход к рубежу в Холменколлене только с виду простойДвукратная олимпийская чемпионка по биатлону дала прогноз на стартующий в Норвегии чемпионат мира.Ольга Зайцева: Я впервые за два года встала на лыжиДвукратная олимпийская чемпионка приняла участие в благотворительной гонке.Ольга Зайцева родила второго ребенкаДвукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева второй раз стала мамой. Сына назвали Степаном. Вес — 3940 гр, рост — 53 см.Ольга Зайцева: Мои ближайшие планы - стать мамойРоссийская биатлониста Ольга Зайцева стала участницей благотворительной акции «Игры победителей».Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Виктор ИзотовУшёл из жизни заслуженный тренер СССР по биатлону Виктор Изотов, сообщает сайт Союза биатлонистов России.Ольга Зайцева: Пихлер такую заложил базу, она еще даст результатыОльга Зайцева: Пихлер такую заложил базу, она еще даст результатыОльга Зайцева сказала теплые слова ветеранам, подержала в руках тульскую трехлинейку, а затем дала эксклюзивное интервью Sovsport.ru.Ольга Зайцева: Дело спортсмена работать и слушать тренераСегодня в ТЦ «Европейский» открылась выставка, посвященная героям-спортсменам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Выставка была организована Государственным музеем спорта и Минспорта России.Ольга Зайцева: Рикко Гросс – новый, хороший опыт для сборнойСегодня в ТЦ «Европейский» открылась выставка, посвященная героям-спортсменам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Выставка была организована Государственным музеем спорта и Минспорта России.Ольга Зайцева: Буду выезжать на сборы с командойСегодня в ТЦ «Европейский» открылась выставка, посвященная героям-спортсменам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Выставка была организована Государственным музеем спорта и Минспорта России.Ольга Зайцева ждет ребенкаОльга Зайцева ждет ребенкаРоссийская биатлонистка Ольга Зайцева ждет ребенка. Двукратная олимпийская чемпионка находится на четвертом месяце беременности, сообщает Чемпионат.com.Александр Тихонов: Костьми лягу, чтобы Польховского не было в биатлонеАлександр Тихонов: Костьми лягу, чтобы Польховского не было в биатлоне31 марта в Тюмени пройдет заседание тренерского совета. Лучшие биатлонные умы страны будут принимать важные решения. Накануне Sovsport.ru свои пожелания высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.Ольга Зайцева: Чемпионов в 10-15 лет рассмотреть сложноДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева рассказала о том, как должны тренироваться молодые спортсмены.Ольга Зайцева: Ахатова и Ишмуратова – люди, на которых я всегда равняласьДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева рассказала о самых важных победах в своей карьере, и поделилась мнением о биатлонистках, с которыми выигрывала Олимпиаду.Ольга Зайцева: Биатлонистам не надо было выносить сор из избыДвукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что биатлонисты сборной России не должны были идти на открытый конфликт со старшим тренером мужской команды Александром Касперовичем.Алексей Волков: Мудрые советы Зайцевой пригодятся нашей командеРоссийский биатлонист Алексей Волков поделился впечатлениями от гонки с масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Волков не принимал участия в гонке.Дамы сердца. 13 главных героинь российского спортаДамы сердца. 13 главных героинь российского спортаВ главный женский праздник мы решили вспомнить женщин, с которыми нам посчастливилось родиться в одной стране и вместе полюбить спорт.

Ольга Зайцева
Ольга Зайцевавсе новости