Цветков лучше Фуркада. Россиянам нет равных в стрельбе на Кубке мира

В воскресенье завершилась последняя гонка предновогодней дистанции Кубка мира по биатлону. Изучая статистику прошедших трех этапов, мы отыскали в ней цифры, которые точно порадуют российских болельщиков. И в мужской, и в женской части Кубка мира лучший процент точности стрельбы – у наших спортсменов: Максима Цветкова и Ольги Подчуфаровой.

Точность Цветкова и скорострельность Шипулина

Максим Цветков вообще стреляет на Кубке мира лучше всех. По этому показателю он обошел даже абсолютного лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада, который за первые три этапа выиграл семь личных гонок из восьми и при этом трижды показал стопроцентную стрельбу. Вспомните, как в прошлом сезоне Фуркад очень долго не мог провести хотя бы одну гонку без ошибки на рубеже. В декабре он даже сделал шутливое обещание, что не будет бриться, пока не стрельнет ноль. Но серия настолько затянулась, что француз нарушил обещание и 23 января на 6-м этапе КМ в Антхольце вышел на гонку преследования гладко выбритым. И – в этот же день прошел дистанцию без единого промаха. Однако в этом сезоне у Фуркада уже есть три гонки с нулем, при этом одна из них с четырьмя рубежами – пасьют в Поклюке.

А вот у Цветкова в этом сезоне уже пять гонок, в которых он не сделал ни одной ошибки – все три спринта, гонка преследования в Эстерсунде и словенская эстафета. Шведский пасьют стал той самой единственной гонкой в сезоне, которую не смог выиграть Фуркад. Максим Цветков в ней стал вторым, а победил еще один россиянин Антон Бабиков.

Стабильная стрельба помогает Цветкову держать высокое место в общем зачете Кубка мира – на данный момент он шестой, а некоторое время был даже четвертым.

Несмотря на то, что главный тренер сборной Александр Касперович серьезно опасался за стрельбу лидера нашей команды Антона Шипулина, первые три этапа показали, что стрелковая подготовка этого спортсмена – на высоком уровне. То есть работа с мастером постановки стрельбы Андреем Гербуловым, который летом был приглашен в команду Шипулина, не прошла даром. Итак – что демонстрирует Шипулин сегодня? Во-первых – высочайшую скорострельность . Во-вторых, сохраняет при этом высокий процент попадания. Сейчас он немногим выше 90%, но это с учетом не совсем удачного шведского этапа, на котором стрельба многих спортсменов сильно пострадала от напористого ветродуя. Что касается гонок без единого промаха, то таких у Шипулина в этом сезоне три – два спринта и смешанная эстафета.

КАК СТРЕЛЯЮТ МУЖЧИНЫ

1. Максим Цветков (Россия) 141 (точных выстрелов) /151 (всего выстрелов) 93,377 (процент попадания)

2. Мартен Фуркад (Франция) 151/162 93,21

3. Томаш Крупчик (Чехия) 39/42 92,86

4. Михал Крчмар (Чехия) 146/162 90,12

5. Антон Шипулин (Россия) 136/151 90,06

6. Димитар Герджиков (Болгария) 54/60 90

7. Маттиас Дорфер (Германия) 45/50 90

8. Маттиас Бишль (Германия) 27/30 90

9. Лоуэлл Бэйли (США) 127/142 89,44

10. Арнд Пайффер (Германия) 126/141 89,36

11. Дмитрий Пидручный (Украина) 119/134 88,81

12. Флориан Граф (Германия) 71/80 88,75

13. Онджей Моравец (Чехия) 134/151 88,74

14. Симон Шемпп (Германия) 125/141 88,65

15. Михаэль Рёш (Бельгия) 115/130 88,46

16. Красимир Анев (Болгария) 106/120 88,33

17. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) 135/153 88,23

Евгений Гараничев (Россия) 95/110 86,36

Антон Бабиков (Россия) 142/167 85,03

Матвей Елисеев (Россия) 103/123 83,74

Юрий Шопин (Россия) 23/30 76,67

Дмитрий Малышко (Россия) 60/80 75

(учитывались спортсмены, на счету которых не менее 50 выстрелов)





Акимова – как Дальмайер

В женской части кубка мира также лучший стрелок – из сборной России. Это Ольга Подчуфарова. Правда, на данный момент спортсменка занимает лишь 29-е место в общем зачете Кубка мира. Это по той причине, что к хорошей стрельбе пока не прилагается такого же качества скорость.

Об этом перед началом сезона предупреждало руководство команды. Было сказано, что подготовка Подчуфаровой не форсировалась к декабрьским этапам. Планируется, что физическая форма Ольги подтянется ко второй половине сезона, что поможет ей и всей сборной на чемпионате мира.

Чуть хуже стрельба – у Татьяны Акимовой, у которой совершенно одинаковые стрелковые цифры с лидером Кубка мира немкой Лаурой Дальмайер. И сейчас Акимова занимает самое высокое место в тотале из россиянок – она девятая. У нее две гонки с нулем, при этом одну из них (спринт в Нове место) она выиграла, сотворив самую громкую сенсацию декабрьских этапов.

В пятерке лучших стрелков находится и еще одна россиянка – Екатерина Глазырина, но и ей стрельба не помогает занимать высокое место в тотале – эта спортсменка пока 30-я, при том, что она поставила себе цель по итогам сезона попасть в топ-10 общего зачета.

КАК СТРЕЛЯЮТ ЖЕНЩИНЫ

1. Ольга Подчуфарова (Россия) 120/132 90,909

2. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) 148/164 90,24

3. Галина Вишневская (Казахстан) 147/163 90,18

4. Екатерина Глазырина (Россия) 81/90 90

5. Юлия Журавок (Украина) 81/90 90

6. Ольга Полторанина (Казахстан) 72/80 90

7. Ирина Варвинец (Украина) 108/121 89,26

8. Анна Магнуссон (Швеция) 133/150 88,67

9. Лаура Дальмайер (Германия) 136/154 88,31

10. Татьяна Акимова (Россия) 136/154 88,31

11. Кристина Ридер (Австрия) 80/91 87,91

12. Франциска Пройсс (Германия) 107/122 87,71

13. Надежда Писарева (Белоруссия) 70/80 87,5

14. Ирина Кривко (Белоруссия) 115/132 87,12

15. Надежда Скардино (Белоруссия) 135/155 87,10

16. Франциска Хильдебранд (Германия) 134/154 87,01

Светлана Слепцова (Россия) 104/128 81,25

Анастасия Загоруйко (Россия) 65/82 79,27

* - минимум 50 выстрелов