«Немного перекошеный футбол»

За океаном завершился 21-й сезон MLS (Major League Soccer), высшей футбольной лиги Северной Америки. «ССФ» вместе с известным телекомментатором Владимиром Стогниенко подводит его итоги.

Кубок MLS в этом году впервые выиграл «Сиэтл Саундерс», став 11-м клубом, владеющим главным трофеем сезона. Впервые в финале играл и его соперник – ФК «Торонто». Это, как не трудно догадаться, клуб из Канады. Канада – и футбол… Не рифмуется, правда? А между тем в полуфиналы (они же финалы конференций) пробились два клуба из Страны кленового листа. Так что не говорите теперь, что канадцы только в хоккей умеют играть.

Финал соответствовал всем законам жанра. Во-первых, по этим самым законам он должен быть нерезультативным. Так и вышло: в основное и дополнительное время – 0:0. Во-вторых, в серии пенальти обязательно должен не забить кто-то из звезд. Было и это – в перекладину попал один из лидеров «Торонто» Майкл Брэдли. В-третьих, фаворит должен проиграть. Пожалуйста! «Торонто» играл на своем поле, нанес 19 ударов, из которых 3 в створ, а «Сиэтл» из 7 попыток в ворота не попал вообще ни разу. У канадцев суперсостав с Брэдли, Алтидором и Джовинко, а у американцев из звезд, пожалуй, только уругваец Лодейро. Зато швейцарский вратарь «Сиэтла» Стефан Фрай, опять же по законам жанра, должен был тянуть все. Он и тянул. На 109-й минуте, например, после чудо-удара Алтидора. Вот так! Все как у людей. Финал, однако…

Так что тему «соккер – не футбол, MLS – не лига» можно считать закрытой? Вроде бы да. Но почему-то не покидает ощущение, что на североамериканских полях мы видим не совсем то, что привыкли видеть у себя. Откуда это? За ответом корреспондент «ССФ» обратился к Владимиру Стогниенко, который прокомментировал, кажется, все чемпионаты на планете Земля. А теперь добавил к этому списку еще и MLS.

УРОВЕНЬ

– Раньше за MLS следили?

– Раньше – только из-за Бекхэма. Когда он туда уехал, в интернете искал трансляции матчей с его участием. Но про саму лигу знал довольно мало. Разбираться стал, только когда пришлось комментировать.

– Есть мнение, что уровень MLS – это примерно уровень нашего ФНЛ.

– Нет, это не так. Просто есть ряд особенностей, связанных с развитием лиги. Не забывайте, что футбол в Северной Америке стартовал в очень сложных условиях, имея впереди четырех конкурентов – американской футбол, бейсбол, баскетбол и хоккей, – догнать которых в принципе невозможно. Нужны были звезды, которых в США не было. Нужны были зрители, которых привлечь можно прежде всего атакующим футболом. Поэтому стали приглашать игроков атаки и полузащиты. Оттого и футбол у них получился немного перекошенным в сторону нападения, иногда с очень своеобразными действиями в защите. В одном из первых матчей, который я комментировал, какой-то совершенно не известный человек так прыгнул в ноги Пирло, что мне просто стало нехорошо. Вроде общемировое достояние – а с ним так! Но при всем том сказать, что уровень чемпионата низок, будет неправдой.

– С каким из европейских чемпионатов можно сравнить MLS?

– А вот в том-то и дело, что MLS очень мало похожа на европейские чемпионаты. Мне было бы интересно посмотреть на их клубы не в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, а в Кубке Либертадорес. Но сравнивать с европейскими первенствами крайне сложно. Может быть, только турецкое по схожей траектории развивается.

ЗВЕЗДЫ

В MLS в сезоне-2016 играли 536 футболистов, из них 266 американцев и 24 канадцев. Остальные – из 59 стран. Больше всего представителей Аргентины и Англии – соответственно 24 и 23. Бразилия и Колумбия делегировали в MLS по 15 игроков. Много футболистов с Ямайки – 13 (наверное, бегают быстро). Есть даже представители таких «футбольных гигантов», как Сент-Китс и Невис, Гваделупа, Бенин... Проще перечислить страны, из которых игроков нет. Упомяну только одну – Россия.

– Какую роль в MLS играют звезды – показать себя, научить местных?

– Когда как. Например, Дрогба в «Монреале» был явным лидером. Джеррарду, мне показалось, было трудновато. Но тут надо учитывать, что в Лос-Анджелесе бывает очень жарко. Помню, комментировал какой-то матч, так Джеррард, хотя не был травмирован, остался на скамейке. Понятно, в 36 лет нужно поберечься. Пирло, впрочем, и в 37 в полном порядке. Джовинко провел очень хороший сезон, Вилья тоже. Но все же пока звезды по большей части едут туда доигрывать. Недаром же американцы вроде Донована, Дэмпси, Брэдли при первой возможности отправляются в Европу поиграть на более высоком уровне. Но думаю, рано или поздно звезды поедут туда не в 35, а в 33. И не только суперзвезды, но и просто хорошие футболисты…

– Уже есть пример – Джовинко уехал в 27. Наверное, из-за него болели за «Торонто», ведь ваша любовь к Италии всем известна?

– Нет-нет, честно говоря, я не большой поклонник Джовинко. Вот за Джеррарда переживал. Жаль, что он не продемонстрировал своего максимума. Но мне кажется, Джеррард уже просто устал от футбола.

РЕЗЕРВ

Если на данном этапе MLS делает ставку на привлечение звезд, то в долгосрочной перспективе рассчитывает на своих игроков. С 2008 года каждый клуб обязан иметь не только собственную академию, но и долгосрочную программу подготовки молодежи. Из академии клуб может брать неограниченное количество футболистов еще до того, как они попадут на драфт. Кстати, в MLS есть лимит – не больше 8 иностранцев в заявке. Правда, обладатели «грин-кард» или статуса беженца иностранцами уже не считаются. Программа поддержки молодых талантов дает плоды – на международном уровне сборная США стала заметной силой.

– К сборной США как относитесь?

– С симпатией. При том, что никогда не болел за американские сборные. Да и глупо как-то, согласитесь, болеть за «Дрим Тим» в баскетболе, даже смешно. И к хоккейной сборной был равнодушен. А вот футбольная всегда была симпатична. Ее игры не очень интересно смотреть в отборочных турнирах: там из соперников только Мексика, ну еще Коста-Рика. Зато на чемпионатах мира американцы показывают себя очень интересно.

– Не удивительно – академии работают вовсю.

– И не только академии. Там же еще очень много играют на школьном уровне (3 миллиона детей в США. – Прим. ред.). Причем и мальчики, и девочки. Они считают, что для детей футбол очень хороший вид спорта. Особенно на фоне других. Например, он не такой контактный, как американский футбол. Даже бейсбол опаснее: там могут мячом в лицо попасть. Поэтому футбол подходит всем, даже девочкам. Кстати, женская сборная США всегда была сильна. Я думаю, они правильно делают, развивая футбол именно на детско-юношеском, на школьном уровне. Похожую штуку я видел в Уругвае, где академии просто присоединены к школам. Образуется некая система, на вершине которой высший дивизион.

БИЗНЕС

MLS развивается. Прежде всего растет самый важный показатель для любой лиги – посещаемость. В этом году на матчи регулярного чемпионата пришли 15,6 миллиона болельщиков, в среднем по 21 662 на игру (для сравнения: средняя посещаемость РФПЛ – чуть больше 10 тысяч). При этом посещаемость матчей плей-офф оказалась существенно выше – 27 790 в среднем за матч.

В 2015 у MLS произошел настоящий прорыв в отношениях с телевидением: контракты были заключены с такими гигантами как ESPN, Fox Sport, Sky Sport, Eurosport. Также подписаны соглашения с китайскими, австралийскими, бразильскими, японскими телекомпаниями. А интерес телевидения – один из самых верных показателей успешности любой лиги.

– Можете как выпускник Финансовой академии оценить бизнес-модель MLS: насколько она применима у нас?

– Я думаю, что североамериканские модели у нас в принципе неприменимы. Там совершенно другой подход: во-первых, клубы существуют не столько по спортивному принципу, сколько по принципу финансового успеха. То есть там на государственном уровне команду никто спасать не будет. Ее просто продадут, и она переедет в другой город. Во-вторых, никто не вылетает. Но эта модель даже в Англии неприменима, что уж говорить о нас. Перенимать надо другое – например, работу с болельщиками. Там очень красочные шоу перед матчами. Например, в Портленде, крае лесорубов, они просто невероятные.

– Если суммировать: что нравится и что не нравится в MLS?

– Не нравится неровность игры: иногда все вроде бы хорошо идет, но на острие атаки играет какой-нибудь парень, который все моменты запарывает, или в защите какие-то непонятные вещи происходят. Не нравится то, что не всегда полные трибуны. А нравится, как они работают с болельщиками. Еще нравится сама модель, потому что они вышли на старт, прекрасно понимая: далеко не факт, что выживут. Был же в свое время неудачный опыт NASL, хотя там играли и Пеле, и Кройф, и Беккенбауэр. Тем не менее решили опять рискнуть – и MLS не только выживает, но и достаточно крепко стоит на ногах.

БУДУЩЕЕ

В следующем году в MLS будут играть уже 22 команды: добавятся клубы из Атланты и Миннесоты. Кстати, оба называются «Юнайтед». В 2018-м к лиге присоединится «ФК Лос-Анджелес». Строит команду и Дэвид Бекхэм. Пока не известно ни название клуба, ни год его появления, ясно только, что базироваться он будет в Майами. Вовсю строятся стадионы. В прошедшем сезоне уже 14 команд играли на собственных чисто футбольных аренах (раньше была практика использования стадионов для американского футбола). В следующем сезоне в MLS вводят видеоповторы. Наверняка появятся и новые звезды – как из Европы, так и местные.

И знаете, немного жаль, что сборной США не будет на Кубке конфедераций. Было бы интересно…





КСТАТИ

Среди победителей Кубка MLS-2016 есть человек, хорошо знакомый российским любителям футбола: 33-летний парагвайский нападающий Нельсон Вальдес в 2011–2012 годах выступал за «Рубин» и стал в его составе обладателем Кубка и Суперкубка России. Предыдущие три сезона за «Сиэтл» провел еще один бывший форвард «Рубина» – нигериец Обафеми Мартинс, – но он титула так и не дождался, поскольку в начале этого года перебрался в китайский «Шанхай Шэньхуа».



