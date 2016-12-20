Константин Генич: «Спартак» по-прежнему сырой, хотя и лидер

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич занял третье место в опросе «Советского спорта» «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года». Более того, последние четыре года он стабильно входит в тройку лучших. Мы позвонили Константину, чтобы обсудить итоги голосования и задать несколько футбольных вопросов.

«Я КАК АНТУАН ГРИЗМАНН»

- Константин, поздравляем вас с призовым местом! Именно такого результата вы и ожидали?

- В вашем опросе последние годы я все время в тройке. Забавно, что в четные годы, когда проходят большие футбольные турниры, я третий, а в нечетные – второй. На сайте «НТВ Плюс» тоже проходит голосование (приз носит имя великого и легендарного футболиста и комментатора Владимира Никитовича Малаченко), и в последние четыре года мне повезло выигрывать. Понятно, что там немного другая аудитория, она лучше меня знает.



То, что я стабильно в тройке голосования «Советского спорта» - огромное достижение! Все-таки комментаторов очень много. Проигрывать Стогниенко и Розанову незазорно. У Володи своя аудитория, он давно занял свою нишу и сбросить его с трона в ближайшее время нереально. У него уже иммунитет, раз он, не работая большое количество матчей, все равно побеждает. Он ни у кого не вызывает раздражения. Володя занял правильную позицию – его либо очень любят, либо уважают, либо он просто нравится. А к комментаторам «Плюса» у зрителей более радикальное отношение. Нас либо сильно уважают и любят, либо ненавидят и у таких мы вызываем раздражение.



То, что я в тройке – успех! Как будто я Антуан Гризманн, который в одной тройке с Криштиану Роналду и Месси в списке номинантов на получение «Золотого мяча». Понятно, что шанса выиграть у него нет, но он в крутой компании.



Я ни в коем случае не переживаю, мне приятно, что много людей на сайте «Советского спорта» отдали свои голоса мне и я им за это очень признателен.

«СПАРТАКУ» НУЖЕН БЫЛ ТРЕНЕР С РУКАМИ КАК МЕЛЬНИЦА»

- Вопрос вам не только как к комментатору, но и человеку, профессионально игравшему в футбол. В чем главный козырь Карреры, почему при нем «Спартак» стал другим?

- Так совпало. Ни в коем случае не обижая Аленичева, Титова, Ананко, Саматова (они мои товарищи, а Егор – близкий друг), никогда ничего плохого про них не скажу, потому что близким людям всегда хочется оказывать поддержку. Просто так совпало! «Спартаку» нужен был тренер с руками как мельница, чтобы постоянно заводил команду. Каррера же не ехал в Россию как главный тренер, он им никогда не работал.

Он добавил «Спартаку» души. Я смотрел на ютубовском канале клуба первые тренировки Массимо. Было видно, насколько глубоко он погружен в процесс и насколько готов все свои знания отдать «Спартаку», чтобы выстроить игру обороны, а потом и всей команды. Футболисты играют не только за себя, но и за Массимо, эмоциональная связь между ним и командой ощущается.

- Какую оценку поставили бы Каррере?

- За первую часть сезона и ему, и команде можно поставить твердую пятерку, они нашли друг друга. У них был конфетно-букетный период, но теперь он закончился, поехали в отпуск и то, что начнется после него – самое интересное!

Теперь надо решать «бытовые» вопросы – как усилятся зимой, в каком состоянии выйдут из отпуска. «Спартак» не впервые ярко проводит первую половину сезона, а потом весной - надлом. Каррера ни разу зимой не готовил команду, интересно, как он справится. «Спартак» по-прежнему сырой, хоть и лидер. У него очень мало побед с запасом. Понятно, что победы с разницей в один мяч – итальянский стиль, но где-то «Спартак» может не «доехать».

«ЖУЛИАНО ПРИВНЕС ЧТО-ТО СВЕЖЕЕ, НОВОЕ»

- Три лучших игрока РФПЛ первой части сезона по версии Константина Генича.

- Денис Глушаков. Не только потому, что забивает красивые решающие мячи. Он почувствовал себя ключевым игроком «Спартака», капитаном. Безграничное доверие Массимо Карреры окрыляет Дениса. К тому же он сейчас в самом футбольном возрасте, когда хочется играть и показывать себя. Это накладывается на то, что «Спартак» сейчас в лидерах, болельщики довольны, игра дается. Есть удар – бей, Глушаков этим правилом регулярно пользуется.

Дениса подстегнула история с невызовом в сборную Станислава Черчесова. Он не чтобы обиделся, скорее, завелся и своей игрой заслужил вызов на следующие матчи.

- Хорошо, кто второй?

– Жулиано. Он привнес что-то свежее, новое в российский чемпионат и игру «Зенита». Если Халк мог в одиночку сделать результат, то Жулиано более командный футболист. Быстро адаптировался и теперь «Зенит» от него в какой-то мере зависим. Ярко выступил не только в чемпионате России, в Лиге Европы он стал лучшим по системе «гол плюс пас».

Третий? Тут не так просто… Хотел бы назвать Федора Смолова – за результативность, страсть, пылкость, желание искать и чувствовать гол, но он целый месяц пропустил из-за травмы. Может, Фернандо из «Спартака»? Приехал настоящий мастер, у него очень низкий процент брака. Умеет работать с мячом, причем в условиях, когда мало времени и пространства. Хотелось бы поддержать Артема Дзюбу, но я знаю, что он может играть лучше. Давайте все-таки назову Смолова, он лучший бомбардир чемпионата, забил много красивых мячей.

Полностью интервью с Константином Геничем – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»