Константин Генич: «Спартак» по-прежнему сырой, хотя и лидер
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич занял третье место в опросе «Советского спорта» «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года». Более того, последние четыре года он стабильно входит в тройку лучших. Мы позвонили Константину, чтобы обсудить итоги голосования и задать несколько футбольных вопросов.
«Я КАК АНТУАН ГРИЗМАНН»
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Константин, поздравляем вас с призовым
местом! Именно такого результата вы и
ожидали?
- В вашем опросе последние годы я все время в тройке. Забавно, что в четные годы, когда проходят большие футбольные турниры, я третий, а в нечетные – второй. На сайте «НТВ Плюс» тоже проходит голосование (приз носит имя великого и легендарного футболиста и комментатора Владимира Никитовича Малаченко), и в последние четыре года мне повезло выигрывать. Понятно, что там немного другая аудитория, она лучше меня знает.
То, что я стабильно в тройке
голосования «Советского спорта» -
огромное достижение! Все-таки комментаторов
очень много. Проигрывать Стогниенко и
Розанову незазорно. У Володи своя
аудитория, он давно занял свою нишу и
сбросить его с трона в ближайшее время
нереально. У него уже иммунитет, раз он,
не работая большое количество матчей,
все равно побеждает. Он ни у кого не
вызывает раздражения. Володя занял
правильную позицию – его либо очень
любят, либо уважают, либо он просто
нравится. А к комментаторам «Плюса» у
зрителей более радикальное отношение.
Нас либо сильно уважают и любят, либо
ненавидят и у таких мы вызываем
раздражение.
То, что я в тройке –
успех! Как будто я Антуан Гризманн,
который в одной тройке с Криштиану
Роналду и Месси в списке номинантов на
получение «Золотого мяча». Понятно, что
шанса выиграть у него нет, но он в крутой
компании.
Я ни в коем случае не переживаю, мне приятно, что много людей на сайте «Советского спорта» отдали свои голоса мне и я им за это очень признателен.
«СПАРТАКУ» НУЖЕН БЫЛ ТРЕНЕР С РУКАМИ КАК МЕЛЬНИЦА»
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Вопрос вам не только как к комментатору,
но и человеку, профессионально игравшему
в футбол. В чем главный козырь Карреры,
почему при нем «Спартак» стал другим?
- Так совпало. Ни в коем случае не обижая Аленичева, Титова, Ананко, Саматова (они мои товарищи, а Егор – близкий друг), никогда ничего плохого про них не скажу, потому что близким людям всегда хочется оказывать поддержку. Просто так совпало! «Спартаку» нужен был тренер с руками как мельница, чтобы постоянно заводил команду. Каррера же не ехал в Россию как главный тренер, он им никогда не работал.
Он добавил «Спартаку» души. Я смотрел на ютубовском канале клуба первые тренировки Массимо. Было видно, насколько глубоко он погружен в процесс и насколько готов все свои знания отдать «Спартаку», чтобы выстроить игру обороны, а потом и всей команды. Футболисты играют не только за себя, но и за Массимо, эмоциональная связь между ним и командой ощущается.
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Какую оценку поставили бы Каррере?
- За первую часть сезона и ему, и команде можно поставить твердую пятерку, они нашли друг друга. У них был конфетно-букетный период, но теперь он закончился, поехали в отпуск и то, что начнется после него – самое интересное!
Теперь надо решать «бытовые» вопросы – как усилятся зимой, в каком состоянии выйдут из отпуска. «Спартак» не впервые ярко проводит первую половину сезона, а потом весной - надлом. Каррера ни разу зимой не готовил команду, интересно, как он справится. «Спартак» по-прежнему сырой, хоть и лидер. У него очень мало побед с запасом. Понятно, что победы с разницей в один мяч – итальянский стиль, но где-то «Спартак» может не «доехать».
«ЖУЛИАНО ПРИВНЕС ЧТО-ТО СВЕЖЕЕ, НОВОЕ»
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Три лучших игрока РФПЛ первой части
сезона по версии Константина Генича.
- Денис Глушаков. Не только потому, что забивает красивые решающие мячи. Он почувствовал себя ключевым игроком «Спартака», капитаном. Безграничное доверие Массимо Карреры окрыляет Дениса. К тому же он сейчас в самом футбольном возрасте, когда хочется играть и показывать себя. Это накладывается на то, что «Спартак» сейчас в лидерах, болельщики довольны, игра дается. Есть удар – бей, Глушаков этим правилом регулярно пользуется.
Дениса подстегнула история с невызовом в сборную Станислава Черчесова. Он не чтобы обиделся, скорее, завелся и своей игрой заслужил вызов на следующие матчи.
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Хорошо, кто второй?
– Жулиано. Он привнес что-то свежее, новое в российский чемпионат и игру «Зенита». Если Халк мог в одиночку сделать результат, то Жулиано более командный футболист. Быстро адаптировался и теперь «Зенит» от него в какой-то мере зависим. Ярко выступил не только в чемпионате России, в Лиге Европы он стал лучшим по системе «гол плюс пас».
Третий? Тут не так просто… Хотел бы назвать Федора Смолова – за результативность, страсть, пылкость, желание искать и чувствовать гол, но он целый месяц пропустил из-за травмы. Может, Фернандо из «Спартака»? Приехал настоящий мастер, у него очень низкий процент брака. Умеет работать с мячом, причем в условиях, когда мало времени и пространства. Хотелось бы поддержать Артема Дзюбу, но я знаю, что он может играть лучше. Давайте все-таки назову Смолова, он лучший бомбардир чемпионата, забил много красивых мячей.
Полностью интервью с Константином Геничем – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»