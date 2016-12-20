Букмекеры не хотят платить выигрыш за матч «Урал» - «Терек»
По сообщениям СМИ, казахстанская букмекерская контора «Олимп» отказалась выплачивать одному из клиентов выигрыш в размере 14 миллионов тенге (примерно 42 тысячи долларов) по ставке на матч РФПЛ «Урал» - «Терек». Чтобы прояснить детали и мотивы букмекеров, «Советский спорт» обратился к руководителю направления онлайн-ставок казахстанской конторы Данияру Урузбекову.
- По каким причинам вы отказались платить клиенту?
- Есть внутренние документы конторы, согласно которым мы вправе не выплачивать выигрыш в случае подозрений в договорном характере события. Клиенты, вступая с нами в отношения, обязаны принять это условие.
- Тот клиент, которому вы не заплатили, планирует обращаться в суд?
- Собственно, уже подал. Существует исковое заявление.
- Как объясните в суде отказ в выплате?
- Во-первых, нашими внутренними положениями. Во-вторых, тем фактом, что обстоятельства данной игры расследует МВД России. Не исключено уголовное дело. В-третьих, мы готовы обосновать свою позицию характером игры клиента.
- Что за характер?
- Нетипичный. Он никогда не ставил крупные суммы, а на этот матч поставил.
- Сколько?
- Его стандартные ставки — 500, 100, максимум — 10 тысяч тенге. На матч «Урал» - «Терек» клиент поставил 5 миллионов 850 тысяч тенге. И через полтора часа пытался поставить еще столько же. После этого мы сняли линию. Атипичное поведение клиентов всегда отслеживаем. И, конечно, в состоянии связать это с матчем, по которому потом проводится расследование РФС и МВД.
- Не
пытались провести свое расследование и установить связь клиента с
источниками, которые могли бы информировать его о характере матча в
Екатеринбурге?
- У нас нет тесных отношений с российской футбольной лигой, поэтому связь установить затруднительно. В иных случаях пытаемся прояснить картину, но не в этом. Знаем только, что клиент направил запрос об этом матче Рамзану Кадырову.
- Клиент себя не афиширует?
- Не хочет. И мы не станем — это конфиденциальная информация.
- Известно хотя бы, кто он по роду деятельности?
- Обычный гражданин. Не из футбольных кругов.
- Комиссия РФС признала матч «Урал» - «Терек» чистым. И это довод не в вашу пользу.
- Как раз после решения РФС клиент и решил подать в суд. Без этого иск вряд ли был бы предъявлен. Но нам повезло — появилась информация о расследовании МВД РФ, которая является контраргументом.
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Каков прогноз на ситуацию? Допустим, расследование МВД ничем не
закончится, а так, скорее всего, и будет. Заплатите 42 тысячи долларов?
- Все будет зависеть от решения суда. В предыдущих случаях суд учитывал наши внутренние правила и принимал решения в нашу пользу.
- И много было таких случаев?
- Футбольных — нет, в теннисе было много. Мы даже внутреннее расследование проводили по теннисным ставкам. Английская The Daily Mail сообщила о том, что многие матчи турниров серии ATF признаны договорными. Их обслуживали судьи из Казахстана, Украины и Индии. У нас был прямой контакт с организаторами этих турниров, мы понимали, что происходит, и спокойно не выплачивали выигрыши по подозрительным ставкам. Некоторое время спустя тех судей лишили лицензии.
- Вы сами считаете матч «Урал» - «Терек» договорным?
- Могу изложить только личное мнение. По матчу есть сомнения. По чемпионату России в целом их значительно меньше. Два года назад подозрительных игр в вашем первенстве стало намного меньше, и было принято решение поднять порог максимальной ставки. Не только нами — вообще всеми букмекерскими конторами, дающими российский чемпионат. До этого наши клиенты просто не смогли бы поставить на игру РФПЛ 6 миллионов тенге.
- После матча «Урал» - «Терек» будет снова снижать максимальную ставку?
- Нет. За два года это всего лишь второй российский подозрительный матч. Был один в прошлом году, уже не помню какой. Теперь вот этот.