«Это для вас шайба Никулина легкая…» Ярушкин – после матча с «Динамо»

Илья Никулин Источник: КХЛ

После дерби «Динамо» – «Спартак» вялотекущую пресс-конференци ю оживил вопрос наставнику красно-белых Алексею Ярушкину о голе Ильи Никулина, воспитанника школы «Спартака».



- Начнем пресс-конференци ю, - начал ведущий пресс-конференци и. – Алексей Ярушкин – исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и…

- Ярушкин, - подсказал наставник красно-белых, сделав ударение в своей фамилии на первый слог. – Соперник был быстрее, мастеровитее во всех компонентах игры и заслуженно победил.

- Все ребята выходили с особым настроем, - слово взял главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. – ЦСКА – «Спартак» - это всегда дерби, было нелегко. «Спартак» хорошо сыграл от обороны, внизу. Старались как можно меньше совершать ошибок. Когда забили вторую шайбу, дышать стало легче.

Но причем здесь ЦСКА? Видно, Орешкин еще находился в игре, раз перепутал свою команду с ЦСКА. Или очень гордится недавней победой над красно-синими на их поле.

- Вопрос – Ярушкину. Об удалении до конца игры Васильева. Неужели он заслуживал столь сурового наказания за атаку Рылова? А потом Стоа трижды отправляли в штрафной бокс?

- Ну да. Судейские решения не обсуждаем. Судьям виднее. Пять минут меньшинства, потом еще две минуты вчетвером – ребята просто устали обороняться, поэтому нарушали правила и ощибались.

- С чем связана завидная свежесть вашей команды? – поинтересовались у Орешкина. - Яркая волевая победа над «Локомотивом» перед паузой на Евротур, а теперь и над «Спартаком»…

- В конце октября мы кое-что поменяли в нашей подготовке.

- По инициативе вашего нового тренера по физподготовке известного конькобежца Ивана Скобрева? Кто его пригласил?

- Андрей Николаевич Сафронов (генеральный директор клуба. – Прим. Ред.). Посоветовавшись со мной.

- Почему «Спартак» так блекло сыграл в атаке? Ведь надо побеждать, коли в планах попасть в плей-офф?

- На самом деле в первом периоде нас подкосили удаления. Ребята устали, наелись в меньшинстве. На атаку не хватило сил.

- Швед Свенссон защищал ворота после четырехматчевой паузы. Оцените его игру.

- Маркус два периода держал нас в игре. Здорово сыграл!

- Но, согласитесь, вторая шайба Никулина – не самая сложная…

- Может быть, для вас она легкая. Я не знаю.

- Новичок «Спартака» Стэплон играл в центре нападения, хотя считается крайним форвардом…

- На него выпала очень большая нагрузка. После первого периода он был уставший, тяжело дышал.