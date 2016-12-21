Ягр догнал Мессье: «Хочу играть до 50 лет!» (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
Как Малкин набрал три очка в матче с «Рейнджерс»
Отличный гол Малкина в матче с «Рейнджерс». Это стоит видеть! (видео)
Как Панарин забил гол в стиле Овечкина в ворота «Оттавы»
Панарин снова забивает с точки Овечкина: «Что мне помогло? Испуг!» (видео)
ЦИФРА ДНЯ
Невероятно. Непостижимо.
Яромир Ягр набрал три очка в матче с «Баффало». Мы все думали, когда великий чех доберется до второго места в списке бомбардиров в истории НХЛ, которое занимает Марк Мессье (1887 очков за карьеру). Как он пойдет к этой цели маленькими шажочками.
Ягр же сделал один широкий шаг.
Интересно, что Яромир даже не улыбнулся, радуясь своему грандиозному достижению. Хотя вокруг все ликовали и похлопывали Ягра по плечам. Счет был 3:3, его «Флорида» победила по буллитам, а после матча Ярдо скажет:
«Вот когда я уйду из хоккея, то оглянусь на свою статистику и подумаю чуть больше о том, чего я добился. А прямо сейчас я наслаждаюсь каждым моментом. У меня есть шанс играть в НХЛ. И я делаю все для того, чтобы задержаться в лиге как можно дольше. Я очень сильно люблю хоккей. Надо мной все смеялись, когда я сказал, что мечтаю играть до 50 лет. Но я каждый день работаю над тем, чтобы моя мечта сбылась».
Первое место в списке лучших бомбардиров занимает Уэйн Гретцки (2857). К сожалению, Ягр до него не дотянется. Хотя если будет играть до 60 лет… Кто знает… От этого чеха всего можно ждать!
ТРАВМА ДНЯ
По остальным моментам – тезисно, потому что подвиги Малкина и Панарина описаны выше, а никого важнее Ягра в этот день быть не может.
Сообщалось, что Никита Кучеров сможет в этот день вернуться в состав «Тампы», но он так и не сыграл против «Детройта», вообще попав в список травмированных. Кучеров уже пропустил четыре матча.
ПРАЗДНИК ДНЯ
20 декабря ветерану «Монреаля» Андрею Маркову исполнилось 38 лет. И так совпало, что Марков не вышел на матч против «Анахайма» из-за травмы нижней части тела.
Но «Монреаль» - дружная команда, и партнеры сделали Андрею подарок – разнесли «уток» (5:1) в пух и прах.
ДУБЛЬ ДНЯ
Как забить два гола за 10 секунд? Нам показывает «Оттава».
СЭЙВ ДНЯ
Да, «Колорадо» в этом сезоне ужасен, и потерпел еще одно поражение – теперь от «Миннесоты». Но вратарь Семен Варламов – в порядке. Просто посмотрите, как он поймал шайбу в этом моменте.
ЦИТАТА
«Это отличное достижение, без вопросов. Крутой бонус за мою работу. Спасибо фанатам за поддержку. Я всегда старался забивать голы и набирать очки, чтобы радовать людей».
Яромир ЯГР, форвард «Флориды»
ТРИ ЗВЕЗДЫ
1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Рейнджерс» (7:2)
2** – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)
Забил отличный гол в ворота «Оттавы» (3:4)
3*** – Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)
Сделал 31 сэйв в матче с «Миннесотой» (0:2)
ТАБЛО
Миннесота – Колорадо – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Койл, Койву
К: Тютин (0+0; 0, 0, 0, 16.58)
Задоров (0+0; -1, 0, 1, 20.04)
Григоренко (0+0; -1, 2, 0, 13.20)
в Варламов (33-31; 93,9%, 58.28)
Бостон – Айлендерс – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Блидх (ХУДОБИН), Мур – Ли (2), Хикки, КУЛЕМИН
Б: в Худобин (16-15; 93,8%, 31.49)
А: Кулемин (1+0; +1, 0, 1, 13.22)
Тампа-Бэй – Детройт – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Бойл, Друин, Пойнт, НАМЕСТНИКОВ – Манта
ТБ: Наместников (1+0; +1, 0, 1, 15.32)
в Василевский (23-22; 95,7%, 47.41)
Монреаль – Анахайм – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Байрон, Плеканец, Петри, Пачиоретти, Терри – Коглиано
М: Радулов (0+0; 0, 0, 1, 22.40)
Емелин (0+0; 0, 2, 2, 19.38)
Питтсбург – Рейнджерс – 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Кросби, МАЛКИН, Кессел (МАЛКИН), Шульц (МАЛКИН), Раст, Хорнквист, Бонино – Пюмпел, Грабнер
П: Малкин (1+2; +2, 0, 3, 17.47)
Нью-Джерси – Нэшвилл – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
КАЛИНИН – Нил (2), Экхольм, Форсберг, Джохансен
НД: Калинин (1+0; 0, 0, 3, 13.25)
Флорида – Баффало – 4:3 бул. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Барков, Яндл, Бьюгстад, Трочек (п.бул.) – Райнхарт, Э.Кейн, Ристолайнен
Б: Куликов (0+0; -1, 0, 3, 24.55)
Даллас – Сент-Луис – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Ивз, Спецца – Шварц, Берглунд, Перрон
СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 4, 4, 16.59)
Чикаго – Оттава – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
ПАНАРИН, Мотте, Паник – Райан, Брассар, Пиатт, Фанеф
Ч: Панарин (1+0; -1, 0, 1, 23.25)
Ванкувер – Виннипег – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Хансен (2), Бартши, Хорват – Уилер
В: Трямкин (0+0; 0, 2, 2, 15.45)
Коламбус – Лос-Анджелес – 3:2 бул. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Аткинсон (2), Ганье (п.бул.) – Картер (2)
Сан-Хосе – Калгари – 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
Марло, Мартин, Донской (2) – Беннетт
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.