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Ягр догнал Мессье: «Хочу играть до 50 лет!» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ягр догнал Мессье: «Хочу играть до 50 лет!» (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Как Малкин набрал три очка в матче с «Рейнджерс»


Отличный гол Малкина в матче с «Рейнджерс». Это стоит видеть! (видео)

Как Панарин забил гол в стиле Овечкина в ворота «Оттавы»


Панарин снова забивает с точки Овечкина: «Что мне помогло? Испуг!» (видео)

ЦИФРА ДНЯ


Невероятно. Непостижимо.

Яромир Ягр набрал три очка в матче с «Баффало». Мы все думали, когда великий чех доберется до второго места в списке бомбардиров в истории НХЛ, которое занимает Марк Мессье (1887 очков за карьеру). Как он пойдет к этой цели маленькими шажочками.

Ягр же сделал один широкий шаг.

Интересно, что Яромир даже не улыбнулся, радуясь своему грандиозному достижению. Хотя вокруг все ликовали и похлопывали Ягра по плечам. Счет был 3:3, его «Флорида» победила по буллитам, а после матча Ярдо скажет:

«Вот когда я уйду из хоккея, то оглянусь на свою статистику и подумаю чуть больше о том, чего я добился. А прямо сейчас я наслаждаюсь каждым моментом. У меня есть шанс играть в НХЛ. И я делаю все для того, чтобы задержаться в лиге как можно дольше. Я очень сильно люблю хоккей. Надо мной все смеялись, когда я сказал, что мечтаю играть до 50 лет. Но я каждый день работаю над тем, чтобы моя мечта сбылась».

Первое место в списке лучших бомбардиров занимает Уэйн Гретцки (2857). К сожалению, Ягр до него не дотянется. Хотя если будет играть до 60 лет… Кто знает… От этого чеха всего можно ждать!


ТРАВМА ДНЯ

По остальным моментам – тезисно, потому что подвиги Малкина и Панарина описаны выше, а никого важнее Ягра в этот день быть не может.

Сообщалось, что Никита Кучеров сможет в этот день вернуться в состав «Тампы», но он так и не сыграл против «Детройта», вообще попав в список травмированных. Кучеров уже пропустил четыре матча.

ПРАЗДНИК ДНЯ

20 декабря ветерану «Монреаля» Андрею Маркову исполнилось 38 лет. И так совпало, что Марков не вышел на матч против «Анахайма» из-за травмы нижней части тела.

Но «Монреаль» - дружная команда, и партнеры сделали Андрею подарок – разнесли «уток» (5:1) в пух и прах.

ДУБЛЬ ДНЯ


Как забить два гола за 10 секунд? Нам показывает «Оттава».

СЭЙВ ДНЯ

Да, «Колорадо» в этом сезоне ужасен, и потерпел еще одно поражение – теперь от «Миннесоты». Но вратарь Семен Варламов – в порядке. Просто посмотрите, как он поймал шайбу в этом моменте.

ЦИТАТА

«Это отличное достижение, без вопросов. Крутой бонус за мою работу. Спасибо фанатам за поддержку. Я всегда старался забивать голы и набирать очки, чтобы радовать людей».

Яромир ЯГР, форвард «Флориды»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Рейнджерс» (7:2)

2** – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Забил отличный гол в ворота «Оттавы» (3:4)

3*** – Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 31 сэйв в матче с «Миннесотой» (0:2)

ТАБЛО

Миннесота – Колорадо – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Койл, Койву

К: Тютин (0+0; 0, 0, 0, 16.58)

Задоров (0+0; -1, 0, 1, 20.04)

Григоренко (0+0; -1, 2, 0, 13.20)

в Варламов (33-31; 93,9%, 58.28)

Бостон – Айлендерс – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Блидх (ХУДОБИН), Мур – Ли (2), Хикки, КУЛЕМИН

Б: в Худобин (16-15; 93,8%, 31.49)

А: Кулемин (1+0; +1, 0, 1, 13.22)

Тампа-Бэй – Детройт – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Бойл, Друин, Пойнт, НАМЕСТНИКОВ – Манта

ТБ: Наместников (1+0; +1, 0, 1, 15.32)

в Василевский (23-22; 95,7%, 47.41)

Монреаль – Анахайм – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Байрон, Плеканец, Петри, Пачиоретти, Терри – Коглиано

М: Радулов (0+0; 0, 0, 1, 22.40)

Емелин (0+0; 0, 2, 2, 19.38)

Питтсбург – Рейнджерс – 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Кросби, МАЛКИН, Кессел (МАЛКИН), Шульц (МАЛКИН), Раст, Хорнквист, Бонино – Пюмпел, Грабнер

П: Малкин (1+2; +2, 0, 3, 17.47)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

КАЛИНИН – Нил (2), Экхольм, Форсберг, Джохансен

НД: Калинин (1+0; 0, 0, 3, 13.25)

Флорида – Баффало – 4:3 бул. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Барков, Яндл, Бьюгстад, Трочек (п.бул.) – Райнхарт, Э.Кейн, Ристолайнен

Б: Куликов (0+0; -1, 0, 3, 24.55)

Даллас – Сент-Луис – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Ивз, Спецца – Шварц, Берглунд, Перрон

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 4, 4, 16.59)

Чикаго – Оттава – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

ПАНАРИН, Мотте, Паник – Райан, Брассар, Пиатт, Фанеф

Ч: Панарин (1+0; -1, 0, 1, 23.25)

Ванкувер – Виннипег – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Хансен (2), Бартши, Хорват – Уилер

В: Трямкин (0+0; 0, 2, 2, 15.45)

Коламбус – Лос-Анджелес – 3:2 бул. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Аткинсон (2), Ганье (п.бул.) – Картер (2)

Сан-Хосе – Калгари – 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Марло, Мартин, Донской (2) – Беннетт

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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