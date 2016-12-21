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«Валера Васильев бил в душу так, что многие с хоккеем решали закончить»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Васильев
Валерий ВасильевИсточник: «Советский спорт»

Олимпийский чемпион Станислав Петухов вспоминает, как легендарный защитник Валерий Васильев бился за «Динамо».

В свет выходит новая книга об одном из величайших защитников нашего хоккея – игроке «Динамо» и сборной СССР Валерии Васильеве.Она называется «Рыцарь хоккея Валерий Васильев» и продолжает серию о знаменитых мастерах бело-голубых.

На ее презентацию в Музее отечественного хоккея пришло немало соратников Васильева по «Динамо» и сборной. И у каждого из них была о Валерии Ивановича своя история. Вот рассказ олимпийского чемпиона-1964 Станислава Петухова.

- Пришли как-то в «Динамо» два молодых огольца – Валера Васильев и Саша Мальцев, - начинает свой рассказ Станислав Петухов. – А я уже в ту пору был ветераном и готовился навсегда уйти с хоккейной площадки. Вот Аркадий Иванович Чернышев и доверил мне роль этакого ментора в команде для этих молодых ребят. Чернышев меня, бывшего нападающего, перевел в защиту. И поставил в пару с молодым Васильевым.

А из меня, получается, из самого защитник еще «юный» совсем. Я же никакими навыками для игры в обороне не обладаю. Посмотрел я на Валеру и пошел к Чернышеву:

- Аркадий Иванович, так он же спиной лучше меня катается! Ну чему я его научить могу?!

А Чернышев мне в ответ: «Ничего-ничего, ты уже опытный, знаешь, как сыграть тактически, в зоне…Ты ему подскажешь».

Что в Валерике подкупало в первую очередь? Филигранная конькобежная подготовка! Умение кататься на коньках. Особенно, как я уже говорил, спиной вперед.

А как он бил… Валера бил в душу так, что многие потом решали с хоккеем закончить навсегда. Потому что это было очень больно! А могло закончиться и серьезной травмой.

Но каким бы он не был жестким и жестоким на площадке, в жизни наоборот превращался в просто очаровательного человека. Вот эти его голубые глаза… Смотрит на тебя, и кажется, что ребенок смотрит.

Вот такой хоккеист из Горького попал в «Динамо». И очень быстро стал ведущим защитником не только нашего клуба, но и сборной. Самые заслуженные ребята из сборной СССР к более молодому Васильеву относились с огромным уважением. Он не раз избирался капитаном команды.

Был вожаком наших, когда сборная СССР в 1981-м выиграла Кубок Канады. По традиции приз должен был остаться у хозяев турнира. А Валерка уперся: «Не отдам!». Полицейских вызывали, чтоб у него кубок отобрать. И в итоге канадские болельщики собрали деньги и сделали для сборной СССР копию этого приза, которая и улетела в нашу страну.

И хотя у меня очень много собственных воспоминаний о Васильеве, я книгу о нем обязательно прочту. Потому что прочитать что-то о таком великом игроке – всегда очень интересно.

И очень здорово, что «Динамо» своих героев не забывает. И книги о них выпускает, и кино снимает.

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