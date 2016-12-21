«На жену брата свалилась женщина, выпавшая из ВИП-ложи». ЧП в Ярославле
Нелепое и трагическое происшествие произошло вчера на хоккейном матче между «Локомотивом» и ХК Сочи. Пострадали люди.
Последний
домашний матч
«Локомотива»
в этом году
едва не закончился
трагедией. Во
время поединка
железнодорожнико
В
результате
пострадали
люди, на которых
упала сверху
выпавшая из
ВИП-ложи женщина.
Пришлось вызывать
«Скорую», так
как одна из
зрительниц,
сидящих внизу
– Христина
Синицина - в
следствии
инцидента
получила серьезные
травмы, потеряла
сознание и была
госпитализирован
Дама, которая стала причиной всех этих несчастий поспешила скрыться с места происшествия. По свидетельству некоторых очевидцев она была пьяна.
Вот что написал по этому поводу в фэйсбуке брат мужа потерпевшей, Роман Фомичев, который также является депутатом ярославской областной думы:
«Нужна помощь. Сегодня на хоккее на супругу моего брата свалилась, по всей видимости в нетрезвом состоянии, перевесившись за ограждение кресел вип-ложи над 15-й трибуной, некая женщина. При этом проломив обшивку трибуны!!!
Супруга
брата потеряла
сознание и
госпитализирован
Видели многие этот инцидент. Помогите опознать данную персону, друзья!!!
Вообще говоря, Христина спасла жизнь этой даме!!!»
По последним данным из Ярославля пострадавшая женщина пришла в себя и намерена написать заявление в полицию. Найти виновницу происшествия и выслушать ее показания труда не составит. Ярославская арена, как и все другие арены КХЛ снабжена видеокамерами, следящими за поведением зрителей во время матча.
Однако владельцам Ледового дворца стоит задуматься над укреплением заградительных панелей перед ВИП-креслами. Практика показывает, что страстной любви ярославцев к хоккею они не выдерживают.
«Локомотив» вчера, кстати, победил ХК Сочи – 3:1.