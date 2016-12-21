«На жену брата свалилась женщина, выпавшая из ВИП-ложи». ЧП в Ярославле

Нелепое и трагическое происшествие произошло вчера на хоккейном матче между «Локомотивом» и ХК Сочи. Пострадали люди.

Последний домашний матч «Локомотива» в этом году едва не закончился трагедией. Во время поединка железнодорожнико в с соперниками из Сочи из ВИП-ложи, расположенной над 15 сектором трибун на ярославской арене вывалилась дама. Причем, болельщице каким-то образом удалось проломить заграждение перед своим ВИП-креслом.

В результате пострадали люди, на которых упала сверху выпавшая из ВИП-ложи женщина. Пришлось вызывать «Скорую», так как одна из зрительниц, сидящих внизу – Христина Синицина - в следствии инцидента получила серьезные травмы, потеряла сознание и была госпитализирован а в местную больницу имени Соловьева.

Дама, которая стала причиной всех этих несчастий поспешила скрыться с места происшествия. По свидетельству некоторых очевидцев она была пьяна.

Вот что написал по этому поводу в фэйсбуке брат мужа потерпевшей, Роман Фомичев, который также является депутатом ярославской областной думы:

«Нужна помощь. Сегодня на хоккее на супругу моего брата свалилась, по всей видимости в нетрезвом состоянии, перевесившись за ограждение кресел вип-ложи над 15-й трибуной, некая женщина. При этом проломив обшивку трибуны!!!

Супруга брата потеряла сознание и госпитализирован а в Соловьёвку. Дама, свалившаяся сверху ретировалась. Охрана разводит руками и тупит. Менеджеры, как обычно, не при делах. Уродство, в общем.

Видели многие этот инцидент. Помогите опознать данную персону, друзья!!!

Вообще говоря, Христина спасла жизнь этой даме!!!»

По последним данным из Ярославля пострадавшая женщина пришла в себя и намерена написать заявление в полицию. Найти виновницу происшествия и выслушать ее показания труда не составит. Ярославская арена, как и все другие арены КХЛ снабжена видеокамерами, следящими за поведением зрителей во время матча.

Однако владельцам Ледового дворца стоит задуматься над укреплением заградительных панелей перед ВИП-креслами. Практика показывает, что страстной любви ярославцев к хоккею они не выдерживают.

«Локомотив» вчера, кстати, победил ХК Сочи – 3:1.