Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 3Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«На жену брата свалилась женщина, выпавшая из ВИП-ложи». ЧП в Ярославле

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«На жену брата свалилась женщина, выпавшая из ВИП-ложи». ЧП в Ярославле

Нелепое и трагическое происшествие произошло вчера на хоккейном матче между «Локомотивом» и ХК Сочи. Пострадали люди.

Последний домашний матч «Локомотива» в этом году едва не закончился трагедией. Во время поединка железнодорожников с соперниками из Сочи из ВИП-ложи, расположенной над 15 сектором трибун на ярославской арене вывалилась дама. Причем, болельщице каким-то образом удалось проломить заграждение перед своим ВИП-креслом.

В результате пострадали люди, на которых упала сверху выпавшая из ВИП-ложи женщина. Пришлось вызывать «Скорую», так как одна из зрительниц, сидящих внизу – Христина Синицина - в следствии инцидента получила серьезные травмы, потеряла сознание и была госпитализирована в местную больницу имени Соловьева.

Дама, которая стала причиной всех этих несчастий поспешила скрыться с места происшествия. По свидетельству некоторых очевидцев она была пьяна.

Вот что написал по этому поводу в фэйсбуке брат мужа потерпевшей, Роман Фомичев, который также является депутатом ярославской областной думы:

«Нужна помощь. Сегодня на хоккее на супругу моего брата свалилась, по всей видимости в нетрезвом состоянии, перевесившись за ограждение кресел вип-ложи над 15-й трибуной, некая женщина. При этом проломив обшивку трибуны!!!

Супруга брата потеряла сознание и госпитализирована в Соловьёвку. Дама, свалившаяся сверху ретировалась. Охрана разводит руками и тупит. Менеджеры, как обычно, не при делах. Уродство, в общем.

Видели многие этот инцидент. Помогите опознать данную персону, друзья!!!

Вообще говоря, Христина спасла жизнь этой даме!!!»

По последним данным из Ярославля пострадавшая женщина пришла в себя и намерена написать заявление в полицию. Найти виновницу происшествия и выслушать ее показания труда не составит. Ярославская арена, как и все другие арены КХЛ снабжена видеокамерами, следящими за поведением зрителей во время матча.

Однако владельцам Ледового дворца стоит задуматься над укреплением заградительных панелей перед ВИП-креслами. Практика показывает, что страстной любви ярославцев к хоккею они не выдерживают.

«Локомотив» вчера, кстати, победил ХК Сочи – 3:1.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Толпеко продолжит карьеру в «Спартаке»Нападающий Денис Толпеко подпишет контракт со «Спартаком», сообщил генеральный менеджер столичного клуба Алексей Жамнов.Алексей Жамнов: Претензий к тренерскому штабу Ярушкина нетГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов оценил работу тренерского штаба «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Ярушкина.«Витязь» подписал нападающего Яценко«Витязь» подписал двустороннее соглашение с нападающим Иваном Яценко.«Спартак» ведет переговоры о полноценном переезде в «Парк Легенд»Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что руководство клуба ведет переговоры о полноценном переезде в «Парк Легенд» со следующего сезона.«Барыс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Бойда«Адмирал» дома уступил «Барысу» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Дубль Булянского помог «Югре» победить «Амур»«Амур» дома уступил «Югре» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Адмирал» - «Барыс», «Сибирь» - «Динамо» (Минск) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Ушел в раздевалку кровь остановить». Что творилось после московского дерби«Ушел в раздевалку кровь остановить». Что творилось после московского дербиПосле матча корреспондент «Советского спорта» зашел в раздевалку «Динамо».«Локомотив» расторг контракт с ЧистовымЯрославский «Локомотив» расторг контракт с нападающим Станиславом Чистовым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Денис Кокарев: Как нас Скобрев на тренировках гоняет? Нормально пашемФорвард московского «Динамо» Денис Кокарев – о работе под руководством нового тренера бело-голубых, конькобежца Ивана Скобрева.«Это для вас шайба Никулина легкая…» Ярушкин – после матча с «Динамо»«Это для вас шайба Никулина легкая…» Ярушкин – после матча с «Динамо»Вялотекущую пресс-конференцию оживил вопрос наставнику красно-белых Алексею Ярушкину о голе Ильи Никулина, воспитанника школы «Спартака».Свинка – это не опасно! Как «Динамо» жестко подшутило над «Спартаком» в дербиСвинка – это не опасно! Как «Динамо» жестко подшутило над «Спартаком» в дербиВ старейшем противостоянии страны победа вновь досталась бело-голубым – 3:0.Московское «Динамо» уверенно переиграло на своем льду «Спартак»Хоккеисты московского «Динамо» на своей площадке переиграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.«Локомотив» дома одержал победу над «Сочи»Хоккеисты «Локомотива» на домашнем льду оказались сильнее «Сочи» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ярославской команды.«Северсталь» переиграла «Витязь»Хоккеисты «Северстали» на своем льду переиграли подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.ЦСКА в гостях вырвал победу у «Лады»Хоккеисты ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:4.Зинэтула Билялетдинов: Такие игры, как против СКА, проверяют командуГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче против петербургского СКА.КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Спартак» - 3:0. Как это былоВо вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют московские клубы «Динамо» и «Спартак».Андрей Миронов: В состав вернусь только через месяцЗащитник московского «Динамо» Андрей Миронов – о травме руки и дерби со «Спартаком».Майк Кинэн: С «Металлургом» мы добились великолепного успехаБывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился впечатлениями от работы в магнитогорском «Металлурге».

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости