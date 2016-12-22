Владимир Юрзинов: Васильев канадцев гасил одним взглядом. Там такая мощь перла!

Знаменитый наставник «Динамо» и нашей сборной Владимир Юрзинов делится своими воспоминаниями о легендарном защитнике Валерии Васильеве.

В свет выходит новая книга об одном из величайших защитников нашего хоккея – игроке «Динамо» и сборной СССР Валерии Васильеве. Она называется «Рыцарь хоккея Валерий Васильев» и продолжает серию о знаменитых мастерах бело-голубых.

На ее презентацию в Музее отечественного хоккея пришло немало соратников Васильева по «Динамо» и сборной. Вот, что рассказал о нем знаменитый тренер Владимир Юрзинов-старший.

- Валера Васильев – это такая глыба в мировом хоккее… Он оставил след в сердцах болельщиков всей планеты, - начинает Владимир Юрзинов. – Неизгладимый след! Это игрок, которого никогда не забудут. Не только у нас, но и во всем мире. Это ведь был очень необычный хоккеист. И яркий представитель нашего народа. Который всегда был естественным. Никогда не рисовался. И за это его любили все.

В моей тренерской работе было два игрока… Я им не завидовал. Но ощущал, что вот именно они и есть самые настоящие любимцы нашего народа. Ими были Валерий Иванович Васильев и Александр Николаевич Мальцев. Настолько они были яркими и нестандартными. Просто виртуозами на льду. И одновременно – своими в доску! А это свойство не приобретешь, не подделаешь. Это естество.

Ведь Валеру в его бытность игроков знали во всем мире. И любили. Но и побаивались. Потому что канадцы в матчах с нашими часто нахальничали. Но стоило Васильеву к ним подъехать – мгновенно успокаивались. Он не любил драться. Мог в пределах правил та-ак врезать! Но и этого порой не требовалось. Достаточно было одного взгляда. Потому что оттуда изнутри перла такая мощь, что никому ее испробовать на себе не хотелось.

При этом Васильев был очень талантливый человек. И не только, как игрок, как защитник-боец. Как тренер тоже. Помню, мне достались ребята, которых он тренировал – Жамнов, Королев, Карповцев, царство ему небесное…

Все они вышли из его молодежной динамовской команды. И все выделялись могучим характером, честностью, порядочностью. Для них работать на команду – это было святое. Все они стали очень важными игроками для «Динамо». И работать с ними было одно удовольствие. Это были васильевские ученики – сразу видно!

Потом Валера уехал за рубеж. И мне, к примеру, немцы рассказывали про него очень много хорошего. Как он в Германии играл, а потом тренировал. Говорили про него очень тепло. И с огромным уважением.

Он с игроками был резким. Хотя никогда не ругал. Но от него исходило редкое в наше время чувство собственного достоинства. Чтобы всегда и всем прямо в глаза смотреть и ходить с развернутой грудью.

Опять же, несмотря на грозный вид, в душе это был ранимый человек. Трепетный. С обостренным чувством справедливости. Именно поэтому он так крепко сдружился с Валеркой Харламовым.

Как Аркадий Чернышев любил Васильева и Мальцева… Это же надо было видеть!

Нет, мне, да и многим любителям хоккея Валерия Ивановича никогда не забыть.



